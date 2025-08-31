GalatasarayMocsi AttilaVictor OsimhenSallai Roland

Sallai Rolandot feldühítette a játékvezető, bosszút állt érte a magyaros meccsen

Sallai Roland a Galatasaray szombat esti bajnokiját végigjátszotta, ráadásul a hosszabbításban egy gólpasszt is kiosztott Mocsi Attila csapata ellen, ezzel a címvédő 3-1-re nyert a negyedik fordulóban, és továbbra is hibátlan. Sallai Roland a gólja előtt sárga lapot kapott, ezt nagyon dühösen vette tudomásul, de szinte egyből csattanós választ adott a letámadásával. Sallai jobbhátvédként nyújtott teljesítményén továbbra is csak ámulnak Törökországban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 7:51
Sallai Roland ismét jól játszott a Galatasaray színeiben
Sallai Roland ismét jól játszott a Galatasaray színeiben Fotó: OMER TAHA CETIN Forrás: ANADOLU
Magyaros meccset rendeztek szombat este a török bajnokságban. A címvédő Galatasaray kezdőjében már szokás szerint a jobbhátvéd poszton szerepelt Sallai Roland, míg a vendég Rizespornál a szintén válogatott meghívót kapó Mocsi Attila a 73. percben állt be. A hazaiak nagy fölényben játszottak, végül 3-1-re nyertek a negyedik fordulóban, így továbbra is hibátlanak és 13-1-es gólkülönbséggel vezetik a bajnokságot. Sallai végig a pályán volt, a játékvezető a hosszabbításban annyira felidegesítette, hogy utána főszerepet vállalt a Galata utolsó góljában.

Sallai Roland a Galatasaray negyedik bajnokiján is az egyik legjobb volt
Sallai Roland a Galatasaray negyedik bajnokiján is az egyik legjobb volt (Fotó: Anadolu/Omer Taha Cetin)

Sallai Roland sem értette a játékvezető döntését

A Galatasaray az első félidőben a kolumbiai Dávinson Sánchez fejesével került előnybe, majd az első félidőben a 28 éves magyar játékos lőtt kis híján óriási gólt. A szöglet után kifejelt labdát Sallai mellel átvette, majd egy pattanás után ellőtte, de a kapus leért a lövésre. A játékrész végén a Rizespor kétszer is a kapuba talált, de les miatt mindkettőt érvénytelenítették – az elsőnél Qazim Laci épp Sallai mellől, 19 méterről bombázott a jobb felső sarokba, de a gólpasszt adó játékos lesen volt. 

A második félidő közepén aztán a nyáron végleg megszerzett támadó, Victor Osimhen fejelt a vendégek kapujába, erre viszont a bosnyák Dal Varesanovic szinte egyből válaszolt – ekkor már Mocsi is a pályán örülhetett a társaival. A vége azonban sima lett, és ez főként Sallai Rolandnak volt köszönhető. A hosszabbításban egy sárga lapot kapott a magyar játékos, amit nagy értetlenkedéssel fogadott.

Zseniális letámadás, imádják a szurkolók a magyar játékost

A játékvezető olyannyira feldühítette Sallait, hogy szinte egyből letámadott, s nem is akárhogy! 

A Galatarasay játékosa az ellenfél tizenhatosánál könnyen megszerezte a labdát, majd rendkívül önzetlenül passzolt Mauro Icardinak, akinek lényegében az üres kapuba kellett gólt rúgnia (3-1).

Amikor a szezonrajt előtt beszélgettünk egy török újságíróval, és arra kérdésre, hogy milyen szezonja lehet Sallainak, ezt a választ kaptuk: „Ebben az idényben mindenki meg fogja érezni Sallai hatását, ehhez kétség sem fér.” Nos, eltelt négy meccs, az egy gólpassz mellett a védelemben is kőkemény munkát végez a magyar játékos, és ezt a török szurkolók sem felejtik. 

  • „Nagy dicséretet érdemel azért, amit a pálya minden pontján tesz.”
  • „Véleményem szerint ismét ő a meccs sztárja. Nagyszerűen játszott. Mindent belead, támadásban és védekezésben is. Miért nem kap nagyobb figyelmet? Hajrá, Sallai Roland!”

Emellett a törökök a lentebbi képet osztják meg sorra Sallai Roland kapcsán. Mi tagadás, a 28 éves játékos megtalálta a helyét Isztambulban, és Okan Buruk vezetőedző is úgy véli, Sallai Roland nélkül nincs Galatasaray. Azt pedig már csak reméljük, hogy ez a jó forma kitart a szeptemberi világbajnoki selejtezőkre is a magyar válogatottban.

Sallai Roland értékelései az első négy bajnokin a mostani idényben
Sallai Roland értékelései az első négy bajnokin a mostani idényben  Fotó: Sofascore

Sallai Roland a BL-ben is villogna

A lefújás után egyébként a magyar játékos röviden értékelte a találkozót a török tévének

Remek mérkőzés volt, ilyen eredményt reméltük a találkozó előtt – kezdte a gólpasszt jegyző magyar játékos, majd a csapat céljairól beszélt. – Újra bajnokok akarunk lenni, és szép sikereket szeretnénk elérni a Bajnokok Ligájában is. Nagyon jó keretünk van, ugyanakkor tudom, hogy még javulnunk kell, de jó úton haladunk a céljaink felé."

Apropó, Bajnokok Ligája. Az alapszakasz csütörtöki sorsolásán kiderült, hogy a Galatasaray a Liverpoollal is találkozik, a meccset szeptember 30-án, 21 órakor rendezik Isztambulban. 

A mérkőzés összefoglalója:

