A Dortmund sima sikert ünnepelt, Schäfer és Dárdai sorstársak voltak

A Borussia Dortmund egy 3-3-s döntetlennel kezdte az idényt a St. Pauli otthonában, a BVB 3-1-s előnyt herdált el a hamburgi csapat ellen múlt szombaton. Ezzel szemben az Union Berlin egy 2-1-s VfB Stuttgart elleni hazai sikerrel hangolt a dortmundiak elleni mérkőzésre. A Dortmund hazai pályán mindenképpen ki szerette volna javítani a hamburgi fiaskóját, míg a berliniek semmiképp nem szerettek volna kikapni a Signal Iduna Parkban – minden adott volt, hogy vasárnap késő délután egy remek mérkőzést láthassunk.

A Borussia Dortmund csatára, Serhou Guirassy tarthatatlan volt, az Union Berlin védői nem tudtak mit kezdeni vele (Fotó: FEDERICO GAMBARINI/DPA)

A Dortmund kezdőcsapata:

Az Union Berlin kezdője:

Fantasztikus hangulat várta a csapatokat:

Az első félidő jelentős részében a Borussia Dortmund akarata érvényesült, a sárga-feketék csatára, Serhou Guirassy egymaga 2-3 gólt szerezhetett volna. Guirassy először a 16. percben került helyzetbe, a dortmundi támadó egy remek cselsorozat után játszotta magát tisztára, azonban a tizenhatoson belülről megeresztett lövése a kapu fölé szállt. A guineai támadó a 23. percben szintén veszélyeztetett, azonban próbálkozását a berlini Frederik Ronnow hárítani tudta.

A 42. percben Andrej Ilic lépett ki egy az egyben, azonban az Union támadója talán megijedt a kijövő dortmundi Gregor Kobel kapustól, mert csúnyán mellé rúgta a ziccert. A kihagyott helyzet pedig sokba került a vendégeknek, ugyanis két perccel később Yan Couto jobb oldali beadására Serhou Guirassy érkezett ellentmondást nem tűrően, és pofozta be öt méterről a hálóba a labdát. Ez volt a guineai csatár második gólja a Bundesliga 2025/26-os kiírásában.

A Borussia Dortmund magabiztosan nyert

A fordulást követően az első nagy lehetőség a Dortmund előtt adódott az 58. percben, Maximilian Beier kiugratására után ki más, mint Guirassy érkezett, és emelte át a kijövő Ronnow kapust. A Dortmund támadója ma délután megállíthatatlan volt. (2-0).

A 81. percben még a Jobe Bellingham helyére csereként beálló Felix Nmecha is betalált, ezzel beállítva a 3-0-s végeredményt.

Schäfer András az első fordulóban ugyan még végigjátszotta az Union Stuttgart elleni mérkőzését, ma viszont csak a kispadról nézte végig csapata vereségét.

Dárdai megint csak a kispadról nézte végig csapata meccsét

A forduló másik délutáni mérkőzésén sokáig úgy tűnt, hogy a Wolfsburg sorozatban második győzelmét szerezheti meg a Bundesliga 2025/26-os idényében, azonban Aron Zehnter korai gólja után a hajrában Nadiem Amiri büntetőből egyenlített, így elmaradt a hazai siker.