Eldőlt a magyar válogatott hátvéd sorsa, nem csak klubot, országot is vált

Olaszországból Törökországba szerződött Balogh Botond. Az olasz első osztályú Parmától távozó magyar válogatott védő a török élvonal újoncánál, a Kocaelispornál folytatja – a szezon végéig kölcsönben.

2025. 09. 08. 15:02
A magyar válogatott védő, Balogh Botond ebben az idényben harmadik magyarként játszhat a török élvonalban. Fotó: NurPhoto/Loris Roselli
Igaznak bizonyultak a sajtóhírek. Néhány nappal ezelőtt magunk is beszámoltunk róla, hogy a nyolcszoros magyar válogatott védő, Balogh Botond Törökországban köthet ki, hétfőn pedig eldőlt, hogy a játékos a Parmától a 2025/2026-os szezon végéig a török élvonalban újonc Kocaelispor csapatához került kölcsönbe.

A magyar válogatott hátvédje ebben a szezonban már nem viselheti a Parma sárga mezét (Fotó: NurPhoto/Loris Roselli)

 

Így már három magyar válogatott légióskodik Törökországban

Balogh új klubja a másodosztály bajnokaként, újoncként szerepelhet a török első ligában, ahol előzőleg a 2008/2009-es kiírásban volt a mezőny tagja. A mostani bajnokságban négy forduló után egy ponttal a 18 csapatot felvonultató tabella 15. helyén áll a Kocaelispor. Kétszeres Török Kupagyőztes (1997, 2002) együttesről van szó, amely a legutóbbi kupasikere után megmutathatta magát a mai Európa-liga elődjének számító UEFA Kupában is, ahol a Ferencváros két mérkőzés alapján 5-0-s összesítéssel búcsúztatta. Az akkori mérkőzés idején Balogh mindössze néhány hónapos volt.

Balogh Botond számára azért vált szükségessé a váltás, mert a Parma vezetőedzője az eddigiekben nem számított rá. A bajnokságban egy találkozót eltiltás miatt hagyott ki Balogh, aki emellett egy bajnoki és egy kupamérkőzésen is végig a kispadon ült.

A nemzeti tizenegy keretéből ezúttal kimaradt Balogh szerződése 2027-ig érvényes a parmaiakkal. Balogh Botond eddig 73 tétmérkőzésen lépett pályára a Parma színeiben, mostantól viszont harmadik magyarként szerepelhet a török első osztályban, ahol Sallai Roland a Galatasaray, Szalai Attila pedig a Kasimpasa játékosa.

