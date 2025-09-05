Újabb magyar válogatott játékos kap mentőövet Törökországból, ennek Marco Rossi is örül

Noha a topligákban szeptember elsején lezárult az átigazolási időszak, néhány európai bajnokságban még pár napig lehet új játékosokat szerezni. Ilyen a török bajnokság (Süper Lig) is, ahol szeptember 12-én zárul a piac. Ezt pedig a magyar válogatott védője, a Parmánál kegyvesztett Balogh Botond használhatja ki, aki török és olasz sajtóhírek szerint már Törökországban van. A 23 éves védő az újonc Kocaelisporhoz igazolhat.

Balogh Botond a Serie A után a török élvonalban játszhat Fotó: LORIS ROSELLI / NurPhoto

Balogh Botondot a török feljutó mentheti meg

Az olasz átigazolási hírekben megbízható Gianluca Di Marzio írta meg, hogy Balogh a Kocaelispornál folytatja kölcsönben. A váltás pedig abszolút indokolt a magyar védő esetében.

Noha az előző idényben 29 bajnokin is játszott Cristian Chivu irányítása alatt, a román vezetőedző nyáron igent mondott az Inter ajánlatára, az ő helyére pedig Mikel Arteta jobbkeze, a 30 éves Carlos Cuesta érkezett a kispadra.

Balogh nyakára több védő is jött a nyáron – míg a legnagyobb tehetség, a 19 éves Giovanni Leoni a Liverpoolba igazolt –, és a felkészülés alatt egy mérkőzésen sem játszott.

A Serie A első két fordulójában – a Parma mérlege egy döntetlen az Atalanta ellen, egy vereség a Juventusszal szemben – is csak a padot koptatta a 2002-es születésű hátvéd. A hírről egyébként a török újságírók is beszámoltak, Salim Manav az X-en például azt írta, Baloghot már csak az orvosi vizsgálat választja el az átigazolástól, a két klub mindenben megállapodott. Minden bizonnyal tehát a héten megtörténhet a bejelentés.

ÖZEL | Kocaelispor ve Parma, Botond Balogh’un kiralık transferi için anlaştı.



• Körfez, 23 yaşındaki Macar stoper ile de anlaştı. @ajansspor pic.twitter.com/lTMq9KlyBq — Salim Manav (@Salimmanav) September 4, 2025

Törökországban korábban is figyelték Baloghot

Azt már Muhammet Duman török sportújságíró írta meg nekünk, hogy Törökországban hosszú ideje radaron van Balogh Botond. A török bajnokság kezdete előtt már beszélgettünk az újságíróval, most pedig a kérdésünkre elárulta, hogy