Megkéseltek egy tanárt, elfogták az elkövetőt

Újabb magyar válogatott játékos kap mentőövet Törökországból, ennek Marco Rossi is örül

Balogh Botond is Törökországban köthet ki az átigazolási időszak legvégén. Olasz és török újságírók egybehangzó értesülései szerint a török élvonal újonca, a Kocaelispor segíthet Balogh helyzetén, aki a Parma új edzőjénél egy percet sem kapott.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 13:09
Balogh Botond a mostani idényben nem a Parmában fog játszani
Balogh Botond a mostani idényben nem a Parmában fog játszani Fotó: GIUSEPPE MAFFIA Forrás: NurPhoto
Noha a topligákban szeptember elsején lezárult az átigazolási időszak, néhány európai bajnokságban még pár napig lehet új játékosokat szerezni. Ilyen a török bajnokság (Süper Lig) is, ahol szeptember 12-én zárul a piac. Ezt pedig a magyar válogatott védője, a Parmánál kegyvesztett Balogh Botond használhatja ki, aki török és olasz sajtóhírek szerint már Törökországban van. A 23 éves védő az újonc Kocaelisporhoz igazolhat.

Balogh Botond a Serie A után a török élvonalban játszhat
Balogh Botond a Serie A után a török élvonalban játszhat  Fotó: LORIS ROSELLI / NurPhoto

Balogh Botondot a török feljutó mentheti meg

Az olasz átigazolási hírekben megbízható Gianluca Di Marzio írta meg, hogy Balogh a Kocaelispornál folytatja kölcsönben. A váltás pedig abszolút indokolt a magyar védő esetében.

Noha az előző idényben 29 bajnokin is játszott Cristian Chivu irányítása alatt, a román vezetőedző nyáron igent mondott az Inter ajánlatára, az ő helyére pedig Mikel Arteta jobbkeze, a 30 éves Carlos Cuesta érkezett a kispadra. 

Balogh nyakára több védő is jött a nyáron – míg a legnagyobb tehetség, a 19 éves Giovanni Leoni a Liverpoolba igazolt –, és a felkészülés alatt egy mérkőzésen sem játszott.

A Serie A első két fordulójában – a Parma mérlege egy döntetlen az Atalanta ellen, egy vereség a Juventusszal szemben – is csak a padot koptatta a 2002-es születésű hátvéd. A hírről egyébként a török újságírók is beszámoltak, Salim Manav az X-en például azt írta, Baloghot már csak az orvosi vizsgálat választja el az átigazolástól, a két klub mindenben megállapodott. Minden bizonnyal tehát a héten megtörténhet a bejelentés.

Törökországban korábban is figyelték Baloghot

Azt már Muhammet Duman török sportújságíró írta meg nekünk, hogy Törökországban hosszú ideje radaron van Balogh Botond. A török bajnokság kezdete előtt már beszélgettünk az újságíróval, most pedig a kérdésünkre elárulta, hogy 

a Trabzonspor megfigyelői a 2023-as Magyarország–Montenegró Európa-bajnoki-selejtezőn a helyszínen figyelték meg Baloghot – 3-1-re nyert a magyar válogatott, Szoboszlai vezérletével fordított a második félidőben –, noha a Trabzonspor edzője is rábólintott az üzletre, végül pénzügyi akadályok léptek fel, így a Parmából nem igazolt el Balogh 2023-ban. 

Balogh Botond Törökországban kaphat új esélyt
Balogh Botond Törökországban kaphat új esélyt  Fotó: AFP/LORIS ROSELLI

Ezért is fontos a klubváltás a magyar védőnek

Marco Rossi szövetségi kapitány a szeptemberi, írek és portugálok elleni vb-selejtezőre nem hívta be Balogh Botondot, ami az olasz elvei alapján nem is meglepő. Rossi rengetegszer hangoztatta már, hogy akik nem játszanak klubjaikban, azokat nem tudja behívni. Bízzunk tehát abban, hogy Balogh az újonc, négy meccsen egy pontot szerző Kocaelispornál a kezdőbe verekszi magát, ezzel pedig ősszel a válogatott segítségére is lesz. 

Tovább bővülhet a magyar kontingens 

Balogh Botond a negyedik magyar játékos lehet a török bajnokság mostani idényében.

  • Sallai Roland a Galatasaray kezdőjében jobbhátvédként játszik a mostani idényben is, a szurkolók viszont ezen a poszton is imádják.
  • Szalai Attila a nyáron érkezett a Kasimpasához, mind a három meccset végigjátszotta, ez pedig válogatott meghívót ért.
  • Mocsi Attila pedig már a harmadik idényét kezdte a Rizespornál, és szintén ott van Rossi keretében.

