Ez itt már a Szuperliga, de nem úgy, ahogy a Barcelona és a Real Madrid elképzelte

Szeptember elsején lezárult a nyári átigazolási piac Európa legerősebb labdarúgó-bajnokságaiban. A közösségi médiának „hála”, mostanra már alapvetés a szurkolóknak, hogy minden átigazolási pletykáról értesülnek. A megkereséstől az ajánlattételen át egészen az orvosi vizsgálatok pontos dátumáig – erre szakosodott sportújságírók egymást taposva szállítják az információkat. A topligákban hétfő este zárult ablakban az utolsó pillanatos igazolások után viszont itt az ideje mérleget vonni a nyári jövés-menésről.

A nyár legdrágább átigazolása a Szuperliga-résztvevő Liverpoolhoz és Alexander Isakhoz köthető. Fotó: Liverpool FC

Kezdésnek rögzítsük a tényt: irdatlan pénzeket költöttek a klubok, főleg az angolok. Csak a Premier League 20 együttese több mint három és fél milliárd euróért vett játékosokat. Viszonyításképpen: a másik három topliga (spanyol, német és olasz) összesen nem igazolt ennyiért labdarúgókat. Nos, nem túlzás kijelenteni, hogy a korábban meghiúsult Szuperliga márpedig létezik, s ezt úgy hívják: Premier League.

Kimagaslik a „szuperliga”: a négy topliga költései 2025 nyarán: Premier League: 3,555 milliárd euró (átlagosan 177 millió/klub; tízmillió/játékos)

Serie A: 1,176 milliárd (59 millió/klub; ötmillió/játékos)

Bundesliga: 847 millió euró (47 millió/klub; hárommillió/játékos)

La Liga: 682 millió euró (34 millió/klub; kétmillió/klub)

A Liverpool és az Arsenal a piacon is mindent vitt

Arról már megannyi cikk született, hogy a Liverpool a nyáron minden eddiginél többet költött (489 millió euró), az átigazolási piac utolsó napján ráadásul brit rekordösszegért szerezte meg a Newcastle United támadóját, Alexander Isakot. A Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkel felálló Pool csak a kezdőcsapatában három-négy helyen változott meg, egy bajnokcsapattól nem ezt szoktuk meg. Az erősítések után nagy kérdés, hogy mikor fog a címvédő összeszokni, mert egyelőre az újak teljesítménye – köztük Kerkezé is – hullámzó, noha a bajnokságban három meccs, három győzelem a mérleg.

Az Arsenal Gyökeres Viktorral taszítaná le a trónról a Liverpoolt, de talán nála is fontosabb igazolás a középpályára Martín Zubimendi, aki az első perctől élvezi Mikel Arteta vezetőedző bizalmát. Mellettük még a gyerekkora óta Arsenal-drukker Eberechi Ezét, illetve a védelembe a Bayer Leverkusen kezdőjéből, Piero Hincapiét sikerült leigazolni. A londoni csapatnál egy ilyen nyár után minden adott, hogy trófeákat nyerjen, amivel az örökös második jelzőt is lemosná magáról.