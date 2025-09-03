Rendkívüli

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

LiverpoolBarcelonala ligaFlorian WirtzBenjamin SeskoPremier League

Ez itt már a Szuperliga, de nem úgy, ahogy a Barcelona és a Real Madrid elképzelte

Minden eddiginél több pénzt költött az angol labdarúgó-bajnokság, a Premier League az idén nyári átigazolási piacon. A különbség hatalmas a többi topligához képest. Eljött az az idő, amikor a Barcelona és a Real Madrid ellenében már rengeteg angol klub veszi fel a versenyt. A Szuperliga megalakult, csak nem úgy, ahogy azt Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke elképzelte.

Perlai Bálint
2025. 09. 03. 5:35
Ennek Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke sem fog örülni Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szeptember elsején lezárult a nyári átigazolási piac Európa legerősebb labdarúgó-bajnokságaiban. A közösségi médiának „hála”, mostanra már alapvetés a szurkolóknak, hogy minden átigazolási pletykáról értesülnek. A megkereséstől az ajánlattételen át egészen az orvosi vizsgálatok pontos dátumáig – erre szakosodott sportújságírók egymást taposva szállítják az információkat. A topligákban hétfő este zárult ablakban az utolsó pillanatos igazolások után viszont itt az ideje mérleget vonni a nyári jövés-menésről.  

A nyár legdrágább átigazolása a „Szuperliga" résztvevő Liverpoolhoz és Alexander Isakhoz köthető
A nyár legdrágább átigazolása a Szuperliga-résztvevő Liverpoolhoz és Alexander Isakhoz köthető. Fotó: Liverpool FC

Kezdésnek rögzítsük a tényt: irdatlan pénzeket költöttek a klubok, főleg az angolok. Csak a Premier League 20 együttese több mint három és fél milliárd euróért vett játékosokat. Viszonyításképpen: a másik három topliga (spanyol, német és olasz) összesen nem igazolt ennyiért labdarúgókat. Nos, nem túlzás kijelenteni, hogy a korábban meghiúsult Szuperliga márpedig létezik, s ezt úgy hívják: Premier League. 

Kimagaslik a „szuperliga”: a négy topliga költései 2025 nyarán:  

  • Premier League: 3,555 milliárd euró (átlagosan 177 millió/klub; tízmillió/játékos) 
  • Serie A: 1,176 milliárd (59 millió/klub; ötmillió/játékos) 
  • Bundesliga: 847 millió euró (47 millió/klub; hárommillió/játékos) 
  • La Liga: 682 millió euró (34 millió/klub; kétmillió/klub) 

 

A Liverpool és az Arsenal a piacon is mindent vitt

Arról már megannyi cikk született, hogy a Liverpool a nyáron minden eddiginél többet költött (489 millió euró), az átigazolási piac utolsó napján ráadásul brit rekordösszegért szerezte meg a Newcastle United támadóját, Alexander Isakot. A Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkel felálló Pool csak a kezdőcsapatában három-négy helyen változott meg, egy bajnokcsapattól nem ezt szoktuk meg. Az erősítések után nagy kérdés, hogy mikor fog a címvédő összeszokni, mert egyelőre az újak teljesítménye – köztük Kerkezé is – hullámzó, noha a bajnokságban három meccs, három győzelem a mérleg.

Az Arsenal Gyökeres Viktorral taszítaná le a trónról a Liverpoolt, de talán nála is fontosabb igazolás a középpályára Martín Zubimendi, aki az első perctől élvezi Mikel Arteta vezetőedző bizalmát. Mellettük még a gyerekkora óta Arsenal-drukker Eberechi Ezét, illetve a védelembe a Bayer Leverkusen kezdőjéből, Piero Hincapiét sikerült leigazolni. A londoni csapatnál egy ilyen nyár után minden adott, hogy trófeákat nyerjen, amivel az örökös második jelzőt is lemosná magáról. 

Érdekesség, hogy a Liverpool költötte a legtöbbet az angol klubok közül, de közben közel 220 millió euró fejében tudott játékosokat eladni is, ezzel szemben ez a szám az Arsenalnál a 20 millió eurót sem érte el.

A nyári igazolások közül az egyik legboldogabb: Eberechi Eze
A nyári igazolások közül az egyik legboldogabb: Eberechi Eze.  Fotó: AFP/Henry Nicholls

Nyertesek között említhető még a Manchester United és a Tottenham is. Előbbi a Wolves (Matheus Cunha) és a Brentford (Bryan Mbeumo) ászát is elhozta a lipcsei Benjamin Sesko mellett, ugyanakkor az új igazolások mellett a Vörös Ördögöknél továbbra is az a legnagyobb kérdés, hogy Rúben Amorim meddig húzza a kispadon. A portugálnak egy rossz szava sem lehet az érkezőkre, hiszen az utolsó pillanatban még egy kapust is hoztak neki. A Tottenham Szoboszlai Dominik lipcsei utódja, Xavi Simons mellett a PSG-től (Randal Kolo Muani) is leigazolta, illetve a West Ham legjobbját (Mohammed Kudus) is elhozta. Az El-győztes csapat minden bizonnyal harcban lesz a BL-helyekért.

A vesztesek között mindenképp meg kell említeni a Newcastle Unitedet, amely noha közel 150 millió euróért eladta Isakot a Liverpoolnak, de sportigazgató hiányában sorra csúsztak le a svéd utódjáról. Végül a Stuttgart és a Brentford is kifosztotta a Szarkákat Nick Woltemade és Yvonne Wissa méregdrága árával. 

Pep Guardiola sem lehet elégedett: hiába a hét új játékos, a fejetlenségről sokat elmond, hogy a klub a nyáron két kapust is igazolt – James Trafford a feljutó Burnleytől és a BL-győztes Gianluigi Donnarumma –, de lábbal mindketten olyan rosszak, hogy a katalán tréner már most foghatja a fejét.

Gulácsiékat lerabolták, zsugori Bayern München

A nyár egyik legabszurdabb átigazolási sztorija mindenképpen Nicolas Jackson müncheni transzfere volt. A Chelsea a szenegáli támadót szombaton visszarendelte, mert úgy tűnt, szüksége lesz rá Liam Delap sérülése miatt. Hétfőn mégis zöld utat adott a támadónak, akit tárt karokkal fogadtak a Bayern Münchennél. A bajorok csak az egyéves kölcsönért 16 millió eurót fizetnek (ez új rekord), és jövő nyáron könnyen teljesíthető feltételek mellett kötelező vásárlási záradék is van a szerződésében. 

Harry Kane egyébként korábban kritizálta a Bayern zsugori vezetőit, mondván a támadósorban három távozó mellett sokáig csak a liverpooli Luis Díaz érkezett. Nos, hétfő este minden bizonnyal az angol gólvágó is megnyugodott.

Nicolas Jackson immár a Bayern München mezében pózol
Nicolas Jackson immár a Bayern München mezében pózol. Fotó: FC Bayern

Nem úgy a Leipzig-szurkolók. Sesko és Simons elvesztése nagy érvágás – 131 millió euró plusz –, Jürgen Kloppék pedig a régi Red Bull-iskolát követve fiatal, maximum a húszas évei elején járó játékosokkal pótolták őket. A kissé rutintalan csapatnak Gulácsi Péternek és Willi Orbánnak is irányt kell adnia, mert a klubnál az nem megszokott, hogy zsinórban két idény során maradnak európai kupaindulás nélkül. Ilyen problémája egyelőre nincs a Bayer Leverkusennek, de itt az egyelőrét kell kihangsúlyozni. Nyáron Jeremie Frimpong és Florian Wirtz duója Liverpoolba, Granit Xhaka a Sunderlandbe, míg két meghatározó védője – Jonathan Tah és Hincapié – is távozott, s jelenleg edzőt is keres a klub, miután Erik ten Hag munkásságát két bajnoki után – egy döntetlen, egy vereség – megköszönték. 

A Barcelonának az igazolásoknál is nagyobb gondjai vannak

A négy topliga közül a La Liga volt a leginkább visszafogott, és ez különösen igaz a Barcelonára, amely a kapus, Joan García megvétele mellett Marcus Rashfordot vette kölcsön az MU-tól. Noha az összképhez hozzátartozik, hogy a keret magja egyben maradt, a legdrágább Pau Víctor volt 12 millió euróért. 

A katalánok gondja viszont idén is a regisztrációs mizéria, és akkor ott van a Camp Nou felújítása is, amely talán pár hét múlva használható lesz. Így már kevésbé lepődünk meg rajta, hogy a pénzszűkében lévő Barca nem költött több száz milliót az átigazolási piacon. Ugyanakkor Nico Williams és Luis Díaz határozott elutasítása józanító pofon volt a gárdának. 

Marcus Rashford Barcelonában építené újra magát
Marcus Rashford Barcelonában építené újra magát. Fotó: NurPhoto/Jose Breton

Mindeközben a Xabi Alonsóval újjáépülő Real Madrid a Liverpooltól a szerződése lejártával elhozta Trent Alexander-Arnoldot – az már a Vörösök bravúrja, hogy a klubvilágbajnokság miatt így is elkértek érte tízmilliót – a védelem tengelyébe pedig a spanyolok egyik legnagyobb tehetsége, Dean Huijsen érkezett a Bournemouth-ból. Érdemes lesz figyelni az argentin–olasz szélsőre, Franco Mastantuonóra, aki 18 évesen mind a három Real-bajnokin játszott – a Mallorca és a Real Oviedo ellen kezdett is. Mégis a legnagyobb port talán Vinícius Júnior kavarta, aki továbbra sem hosszabbított a Királyi Gárdával. Ha a balhék folytatódnak, akkor a klubváltás is opció lehet jövő nyáron, miután jelenlegi szerződése 2027 nyarán lejár. 

Serie A, ahova 30 fölött érdemes igazolni

Luka Modric, Kevin De Bruyne, Álvaro Morata – néhány, a 30-as éveiben járó futballista, akik a nyáron Olaszországba igazoltak. Sok mém készült arról, hogy a Serie A az a bajnokság, ahol harminc fölött érdemes játszani – utalva ezzel arra, hogy a többi topligához képest itt sokkal kevésbé intenzív egy-egy meccs. Arról már korábban írtunk, hogy őrült edzőkeringő volt az olaszoknál, de emellett  a játékospiacon is volt szép számmal mozgás. Az AC Milan Modric mellett a Chelsea kegyvesztett csatárát, az egykori lipcsei Christopher Nkunkut is megszerezte, míg a Napoli De Bruyne mellé Scott McTominay manchesteri barátját, Rasmus Höjlundot is elhozta az utolsó pillanatban. 

A show-t mégis az a Como vitte el, ahol Cesc Fabregas vezetésével valami nagyra készülnek. Az indonéz tulajdonosi kör több mint 100 milliót költött a 13 érkezőre, s a Real Madrid, a Barcelona és a Manchester City akadémiájáról is erősített. Az olasz klub felemelkedéséről itt részletesebben írtunk.  

A nyár öt legdrágább átigazolása:

  1. Alexander Isak (Newcastle --> Liverpool) 144 millió euró
  2. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen --> Liverpool) 125 millió 
  3. Hugo Ekitiké (Frankfurt --> Liverpool) 95 millió 
  4. Nick Woltemade (Stuttgart --> Newcastle United) 85 millió
  5. Benjamin Sesko (RB Leipzig --> Manchester United) 75 millió

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekSzoboszlai Dominik

A bevándorló felszólítja a belgákat, hogy takarodjanak

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Muszlim képviselő: „Ha Molenbeekben ennyire elviselhetetlen nektek, akkor költözzetek el, menjetek máshova, tűnjetek el.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu