Sallai is tanulhat tőle: nemes bosszút állt a támadó, aki magyar válogatott lehet

– Végig azt játszottuk, amit szerettünk volna – árulta el a M4 Sport kamerája előtt Bárány Donát, akit különös motiváció hajtott a rangadó végén.

Az egész meccsen nem kaptam meg vagy öt-hat faultot, próbáltam ezt megbüntetni, kitartani a végéig. Tudtam, hogy jönni fog egy lehetőség, és azt gólra kell váltani.

Az előző szezon után nem feltétlenül arra számítottunk, hogy ilyen pozícióban leszünk, de minden meccset meg szeretnénk nyerni, ezáltal tudunk ilyen helyezést elfoglalni. Nagyon jó most a közösség az öltözőben, egyben van a csapat – fogalmazott Bárány.

Bárány Donát a legjobbkor talált újra a kapuba, magyar válogatott lehet

Bárány Donát csapata gyengébb szereplése ellenére az előző bajnoki szezon utolsó fordulójáig versenyben volt a gólkirályi címért, 13 találatával végül a második lett a góllövőlistán Böde Dániel mögött. Az aktuális kiírásban immáron három gól és egy gólpassz szerepel a neve mellett, igaz, eddigi góljait még a nyitófordulóban, a Zalaegerszeg ellen szerezte július 26-án. Mondhatni, a legjobbkor talált ismét a kapuba, így ugyanis akár fel is keltheti a magyar válogatott szövetségi kapitányának a figyelmét.