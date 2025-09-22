Sallai is tanulhat tőle: nemes bosszút állt a támadó, aki magyar válogatott lehet

A meccs végéhez közeledvén egyre inkább látszott, hogy egyetlen találat is elég lehet a sikerhez. Ezt végül Bárány Donát a 81. percben érte el fejjel, így a Debrecen vasárnap este győzni tudott Kisvárdán, és a játéknap végére a tabella második helyére ugrott.
„Bosszúvágy” hajtotta a Debrecen gólszerzőjét
A négy győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel álló, a listavezető Paksi FC mögött kétpontos hátránnyal második – tavasszal még a bennmaradásért küzdő – Debrecen nyerőembere a mérkőzés utáni értékelésében kiemelte, hogy egy csapatként összedolgozva érték el a sikert.