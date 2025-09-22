DebrecenNB IBárány DonátKisvárda

Sallai is tanulhat tőle: nemes bosszút állt a támadó, aki magyar válogatott lehet

Fontos meccset nyert meg vasárnap a DVSC. A debreceni csapat az NB I 7. fordulójának utolsó előtti mérkőzésén játszott a Kisvárda vendégeként, és Bárány Donát hajrában szerzett góljának köszönhetően 1-0-ra nyert, sikerével pedig a pontverseny második helyére lépett. A gólszerző a legjobbkor törte meg hosszúra nyúlt gólcsendjét, Sallai Roland és Varga Barnabás eltiltását is figyelembe véve Bárány Donát is esélyes lehet a magyar válogatott kerettagságra októberben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 10:18
Bárány Donát, a DVSC támadója július vége óta először talált a kapuba vasárnap, Kisvárdán, jöhet a magyar válogatott meghívó?
Bárány Donát (balra) július vége óta először talált a kapuba vasárnap, Kisvárdán. Fotó: MTI/Vajda János
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A meccs végéhez közeledvén egyre inkább látszott, hogy egyetlen találat is elég lehet a sikerhez. Ezt végül Bárány Donát a 81. percben érte el fejjel, így a Debrecen vasárnap este győzni tudott Kisvárdán, és a játéknap végére a tabella második helyére ugrott.

Bárány Donát volt a Debrecen nyerőembere Kisvárdán
Bárány Donát volt a Debrecen nyerőembere Kisvárdán (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

„Bosszúvágy” hajtotta a Debrecen gólszerzőjét

A négy győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel álló, a listavezető Paksi FC mögött kétpontos hátránnyal második – tavasszal még a bennmaradásért küzdő – Debrecen nyerőembere a mérkőzés utáni értékelésében kiemelte, hogy egy csapatként összedolgozva érték el a sikert.

– Végig azt játszottuk, amit szerettünk volna – árulta el a M4 Sport kamerája előtt Bárány Donát, akit különös motiváció hajtott a rangadó végén.

Az egész meccsen nem kaptam meg vagy öt-hat faultot, próbáltam ezt megbüntetni, kitartani a végéig. Tudtam, hogy jönni fog egy lehetőség, és azt gólra kell váltani.

Az előző szezon után nem feltétlenül arra számítottunk, hogy ilyen pozícióban leszünk, de minden meccset meg szeretnénk nyerni, ezáltal tudunk ilyen helyezést elfoglalni. Nagyon jó most a közösség az öltözőben, egyben van a csapat – fogalmazott Bárány.

Bárány Donát a legjobbkor talált újra a kapuba, magyar válogatott lehet

Bárány Donát csapata gyengébb szereplése ellenére az előző bajnoki szezon utolsó fordulójáig versenyben volt a gólkirályi címért, 13 találatával végül a második lett a góllövőlistán Böde Dániel mögött. Az aktuális kiírásban immáron három gól és egy gólpassz szerepel a neve mellett, igaz, eddigi góljait még a nyitófordulóban, a Zalaegerszeg ellen szerezte július 26-án. Mondhatni, a legjobbkor talált ismét a kapuba, így ugyanis akár fel is keltheti a magyar válogatott szövetségi kapitányának a figyelmét.

Marco Rossi ezekben a napokban, hetekben alighanem az eddiginél is kiemeltebb figyelmet szentel a számba vehető támadóknak, mivel a nemzeti tizenegy következő, október 11-én, Örményország ellen sorra kerülő világbajnoki selejtezőjén sem a portugálok elleni meccsen begyűjtött második sárga lapja miatt eltiltott Varga Barnabás, sem pedig az írek otthonában piros lappal az öltözőbe parancsolt Sallai Roland nem áll majd az olasz szakember rendelkezésére.

Sallait éppen amiatt kénytelen nélkülözni a magyar válogatott, hogy – Báránnyal ellentétben – nem góllal, hanem durva szabálytalansággal állt bosszút a pályán.

A debreceniek 25 éves támadója eddig még sosem volt felnőtt szinten válogatott, most viszont a lehető leghatásosabb ajánlólevéllel jelentkezett. Alighanem sokat lendítene a helyzetén, ha folytatni tudná a gólgyártást a szeptember 27-én, szombaton sorra kerülő Diósgyőr–Debrecen bajnokin is. 

Bárány három pontot érő fejese:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKozma Lajos

Íme itt van minden!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek tényleg meg bírták írni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu