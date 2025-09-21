Rendkívüli

KisvárdaNB IDebrecen

Egyetlen gól döntött, a sikerrel nagyot ugrott a Debrecen

Vendégsikerrel ért véget a labdarúgó NB I 7. fordulójának kelet-magyarországi rangadója. A Kisvárda és a Debrecen kisvárdai mérkőzésén Bárány Donát hajrában fejelt gólja döntött, ezzel nyert 1-0-ra a DVSC.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 19:41
A fehérmezes Debrecen játékosai lehettek boldogabbak a Kisvárda elleni, vasárnapi meccs végén. Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
Feledhető első félidőt produkáltak a csapatok. Annak ellenére, hogy az egymás elleni találkozó előtt tíz-tíz ponttal állt, így siker esetén a pontverseny második helyére léphetett a Kisvárda és a Debrecen is, egyik csapat sem volt igazán veszélyes a másik kapujára, az első 45 perc inkább a mezőnyjátékról szólt.

Küzdelmes első félidőt hozott a Kisvárda és a Debrecen összecsapása az NB I-ben
Küzdelmes első félidőt hozott a Kisvárda és a Debrecen összecsapása az NB I-ben (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

 

Bárány Donát rábólintott a Debrecen előzésére

A térfélcsere utáni percekben megélénkült a játék. Előbb a debrecenieket erősítő Bárány Donát nem tudta gólra váltani ziccerét, majd a DVSC kapuja előtt a Ferencváros kölcsönjátékosaként vasárnap a kezdőcsapatban debütált 18 éves Kisvárda-játékos, Szabó Szilárd lőtt 12 méterről kapufát. Az addig sportszerű összecsapás a folytatásban kissé elmérgesedett, előbb Bárány lökte el ellenfelét a levegőben, a 62. percben, majd hárommal később éppen Bárányt buktatta utolsó emberként a kisvárdaiak védője, Bernardo Matic, aki csak azért nem kapott azonnali pirosat, mert videóbírós vizsgálat után megállapították, hogy les volt.

A 75. percben egy debreceni ellentámadás végén Kocsis Dominik révén a vendéggárda is eltalálta a kapufa külső oldalát, hat perccel később pedig megszületett a három pont sorsát eldöntő találat: Adrián Guerrero beadása után Bárány fejelt a kapuba, kialakítva az 1-0-s végeredményt. 

A teljes képhez hozzátartozik, hogy kisvárdaiak még a rendes játékidő ráadásában is eltalálták egyszer a lécet. Győzelmével a Debrecen hét meccs után 13 pontos, és a tabella második helyén áll, kettővel lemaradva a listavezető Paks mögött.

NB I, a 7. forduló eredményei, programja
Ferencváros–DVTK 2-2 (0-2), Budapest, Groupama Aréna, 11 769 néző. Játékvezető: Bogár. Gólszerzők: Gruber (68., 90+1.), illetve Babos (33.), Acolatse (45+3.) 
Nyíregyháza–Paks 1-1 (0-0), Nyíregyháza, Nyíregyháza Városi Stadion, 4535 néző. Jv: Kovács I. Gólszerzők: Edomwonyi (86.), illetve Hahn (46.)
Kazincbarcika–Újpest 2-0 (2-0), Mezőkövesd, Mezőkövesd Városi Stadion, 1395 néző. Jv: Molnár A. Gólszerzők: Ubochioma (17.), Sós B. (27.)
Puskás Akadémia–ETO FC 0-2 (0-2), Felcsút, Pancho Aréna, 2739 néző. Jv: Berke. Gólszerzők: Anton (12. – 11-esből), Benbuali (24.)
Kisvárda–Debrecen 0-1 (0-0) Kisvárda, Kisvárdai Várkerti Stadion. Jv.: Bognár. Gólszerző: Bárány (81.)
Később: 
MTK–Zalaegerszeg 20.00 (tv: M4 Sport) 
A pontverseny aktuális állása ITT látható.

 

