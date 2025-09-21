Egyetlen gól döntött, a sikerrel nagyot ugrott a Debrecen

Feledhető első félidőt produkáltak a csapatok. Annak ellenére, hogy az egymás elleni találkozó előtt tíz-tíz ponttal állt, így siker esetén a pontverseny második helyére léphetett a Kisvárda és a Debrecen is, egyik csapat sem volt igazán veszélyes a másik kapujára, az első 45 perc inkább a mezőnyjátékról szólt.

Küzdelmes első félidőt hozott a Kisvárda és a Debrecen összecsapása az NB I-ben (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

Bárány Donát rábólintott a Debrecen előzésére

A térfélcsere utáni percekben megélénkült a játék. Előbb a debrecenieket erősítő Bárány Donát nem tudta gólra váltani ziccerét, majd a DVSC kapuja előtt a Ferencváros kölcsönjátékosaként vasárnap a kezdőcsapatban debütált 18 éves Kisvárda-játékos, Szabó Szilárd lőtt 12 méterről kapufát. Az addig sportszerű összecsapás a folytatásban kissé elmérgesedett, előbb Bárány lökte el ellenfelét a levegőben, a 62. percben, majd hárommal később éppen Bárányt buktatta utolsó emberként a kisvárdaiak védője, Bernardo Matic, aki csak azért nem kapott azonnali pirosat, mert videóbírós vizsgálat után megállapították, hogy les volt.

A 75. percben egy debreceni ellentámadás végén Kocsis Dominik révén a vendéggárda is eltalálta a kapufa külső oldalát, hat perccel később pedig megszületett a három pont sorsát eldöntő találat: Adrián Guerrero beadása után Bárány fejelt a kapuba, kialakítva az 1-0-s végeredményt.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy kisvárdaiak még a rendes játékidő ráadásában is eltalálták egyszer a lécet. Győzelmével a Debrecen hét meccs után 13 pontos, és a tabella második helyén áll, kettővel lemaradva a listavezető Paks mögött.