Ronaldo a kínos jelenete és a rekordja után megszólalt a közösségi oldalán + videó

Bosszankodnak a portugálok, hogy kedd este labdarúgó-válogatottjuk nem tudta legyőzni a magyar csapatot a vb-selejtezőn, mert Szoboszlai Dominik a hosszabbításban egyenlített (2-2). Cristiano Ronaldo kétszer is betalált, de a mérkőzésen akadt egy jelenet, amely miatt a portugál klasszis és Nuno Mendes élcelődések céltáblája lett a közösségi médiában, de még a vezető francia sportlap, a L'Équipe is jól szórakozik rajta. Ronaldo persze inkább a történelmi rekordjára emlékezik a meccsről.

2025. 10. 15. 12:12
Cristiano Ronaldo két gólt szerzett, de Portugália így sem tudta legyőzn a magyar válogatottat Fotó: STEFAN KOOPS Forrás: NurPhoto
Az európai vb-selejtezők F csoportjában tegnap játszott Portugália–Magyarország (2-2) találkozón a kétszer is eredményes Cristiano Ronaldo a sokadik rekordját állította fel. Immár egyedül ő a világbajnoki selejtezők történetének legeredményesebb játékosa a 41 góljával. A guatemalai Carlos Ruiz, aki 1998 és 2016 között termelte a gólokat, 39-szer volt eredményes, a dobogó harmadik fokán álló Lionel Messi eddig 36-szor talált be vb-selejtezőn.

Ronaldo és Nuno Mendes ezt nagyon elronotta
Ronaldo és Nuno Mendes ezt nagyon elrontotta. Forrás: Facebook/The18

Tegnap Lisszabonban az első félidő hosszabbításában Nuno Mendes ívelt középre balról, Ronaldóval senki sem érkezett, és a már negyvenéves klasszis bevágta a labdát, Portugália ezzel vezetett 2-1-re. Még korábban, a 14. percben, 1-0-s magyar vezetésnél Nuno Mendes és Ronaldo azonban látványosan nem értette meg egymást, amikor a hazaiak a 16-osunk sarkának közeléből szabadrúgást végezhettek el. Bár úgy nézett ki, az egymás mellett álló két játékos megbeszélte, mi fog történni, egyszerre akartak a labdához érni, aminek az lett a vége, hogy Nuno Mendes elgurította a labdát Ronaldo orra elől, a védelmünk pedig könnyedén felszabadított. 

A komikus esetnek a vezető francia sportlap, a L'Équipe is posztot szánt az X-oldalán, az RMC Sport pedig önálló cikket írt Egy kínos jelenet: Cristiano Ronaldo és Nuno Mendes teljesen elrontott szabadrúgás-kombinációja címmel. Mondani sem kell, a közösségi médiában pedig rengetegen kajánkodnak, hogy ennyire elbaltázott szabadrúgást ritkán lehet látni.

Ronaldo köszönetet mondott

Ronaldo persze inkább az újabb történelmi rekordjára emlékezik, ma délelőtt erről posztolt az Instagram-oldalán:

„Nem titok, hogy sokat jelent számomra a válogatott képviselete, és ezért nagyon büszke vagyok arra, hogy elértem ezt az egyedülálló rekordot Portugáliának. Köszönöm mindenkinek, aki segített eljutni idáig. Találkozzunk novemberben, hogy lezárjuk a rohamot a vb-részvételért!” –  posztolta Ronaldo.

 

A találkozó összefoglalója:

 

