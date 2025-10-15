világbajnokságselejtezőMarco Rossipótselejtezőmagyar válogatott

Már érdemes nézni: ők lehetnének a magyar válogatott ellenfelei a pótselejtezőn!

Amikor elkészült a 2026-as labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőcsoportjainak beosztása, itthon nagyjából mindenki egyetértett abban, hogy az F jelű négyesben a pótselejtezőt jelentő második helyet kell megcéloznunk. S a pótselejtezős fázisban bizonyosan két könnyebb ellenfelet kapunk, mint Portugália. A magyar válogatott tegnapi, bravúros lisszaboni 2-2-es döntetlenje után már érdemes megnézni, mi várhatna ránk a pótselejtezőn.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 5:20
Gyökeres Viktor és Alexander Isak nem gondolta, hogy így alakul a vb-selejtező a svéd válogatott számára Forrás: TT NEWS AGENCY
Az európai selejtezőkön tegnap éjjel lezárult az októberi szakasz, s már csak a végjáték van hátra: novembert 13-15., valamint november 16-18. között rendeznék még meccseket. Azokban a csoportokban, amelyekben négy csapat szerepel, mindenkinek két mérkőzése van még – mi november 13-án az örményekhez utazunk, három nappal később pedig az íreket fogadjuk –, az öt csapatos csoportokban egy vagy két meccs vár az együttesekre. A tizenkét csoportból az első helyezettek automatikusan kijutnak a jövőre az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért – a magyar válogatott, Marco Rossi alakulata is erre hajt.

Bízunk benne, hogy a magyar válogatott a (pót)selejtezősorozat végén is örülhet majd
Bízunk benne, hogy a magyar válogatott a (pót)selejtezősorozat végén is örülhet majd Fotó: mlsz.hu

Nem mindegy, hogy a negyedik kalapól Svédország vagy San Marino jön

Ám a pótselejtezőn tizenhat együttes vesz részt, a Nemzetek Ligájából négy csoportgyőztes is ide jut azok közül, aki nem végeznek csoportukban az első két helyezett között. Az A liga négy csoporgyőztesének – Spanyolország, Németország, Portugália, Franciaország – nem kell majd ilyen kiskapu. A B liga csoportgyőztesei közül Anglia, Norvégia és Csehország is jól áll, Wales jelen állás szerint viszont ezen az úton juthatna a pótselejtezőre. A C liga csoportgyőztesei közül Észak-Macedónia kijutó helyen áll, Románia, Svédország és Észak-Írország pedig elvinné a további három kvótát. A J  csoportban második Észak-Macedónia mögött éppen Wales a harmadik, ha a két csapat helyet cserél, akkor is ugyanúgy megy mindkét csapat a pótselejtezőre. Ám nem mindegy, hogy melyikük lesz a második, mert amelyik a Nemzetek Ligájából kap esélyt, az a pótselejtező sorsolása előtt a negyedik kalapba kerül, és az első párharcában az első kalapból kap ellenfelet. Az első, a második és a harmadik kalapba a világranglistán elfoglalt helyezések alapján sorolják be a csapatokat.

A pótselejtezőn a tizenhat csapatot négy, egyenként négy csapatot tartalmazó rájátszási csoportra osztják. A csoportokban két egymeccses elődöntőt (március 26.) és egy egymeccses döntőt (március 31.) rendeznek, s a négy csoportgyőztes kvalifikál a vb-re. Az első meccseken, az „elődöntőben” az első és a második kalapból kihúzott csapatok, a nyolc kiemelt válogatott lesz a házigazda.

A selejtezősorozat B csoportjában négy meccsen hatalmas meglepetésre csak egy pontot szerzett svédek – akiknél Gyökeres Viktor és Alexander Isak is a kedden kirúgott szövetségi kapitány, Jon Dahl Tomasson rendelkezésére állt – borítékolhatóan a Nemzetek Ligájából kvalifikálva negyedik kalaposak lesznek a pótselejtezőn, és mindenki szeretné majd elkerülni őket. A H csoporban a románok megszerezhetik a második helyet, megelőzve a bosnyákokat, és akkor az Nemzetek Ligája D divíziójában csoportgyőztes Moldova érne révbe. Bizony, nem mindegy, hogy valakinek a svédekkel vagy a moldávokkal kell játszania! Moldovának az is jó lenne, ha az A csoportban az északírek a szlovákok elé kerülnének, és erre is van esély. S ha mindkét csoportban helycsere lesz, akkor  a Nemzetek Ligája D divíziójában ugyancsak csoportgyőztes San Marino is pótselejezős lesz! Őrült helyzet, hogy a miniállamnak ehhez az is kellhet, hogy az utolsó fordulóban Bukarestben nagyon kapjon ki a románoktól!

A magyar válogatott a második helyen áll az F csoportban

A tizenkét csoprtban jelenleg a következő csapatok állnak a pótselejtezőt érő második helyen, zárójelben a FIFA világranglistán jelenleg elfoglalt helyezésük:

  • A csoport: Szlovákia (42.)
  • B csoport: Koszovó (91.)
  • C csoport: Skócia (43.)
  • D csoport: Ukrajna (28.)
  • E csoport: Törökország (27.)
  • F csoport: Magyarország (41.)
  • G csoport: Lengyelország (36.)
  • H csoport: Bosznia-Hercegovina (73.)
  • I csoport: Olaszország (10.)
  • J csoport: Észak-Macedónia (63.)
  • K csoport: Albánia (66.)
  • L csoport: Csehország  (39.)

Ezen a listán Olaszország külön kategóriát képvisel, és azt szinte biztosra vehetjük, hogy az I csoportban ott is marad a második helyen a sokkal jobb gólkülönbségű Norvégia mögött. A C csoporban a skótok még megelőzhetik a dánokat, s mivel Dánia jelenleg 20. a világranglistán, a pótselejtező sorsolásán szintén az első kalapba kerülne. Miként jelen állás szerint a törökök és az ukránok is. Ha a skótok mennek a pótselejtezőre, akkor leginkább a lengyelek bízhatnak abban, hogy első kalaposak leszenk a sorsoláson. Ám a tegnapi, Lisszabonban elért 2-2-es döntetlen még nekünk is sokat érhet, amikor frissítik a világranglistát.

A Portugália–Magyarország találkozó (2-2) összefoglalója:

