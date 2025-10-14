A totális bukás vége: kirúgták a svéd labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát

Szerencsétlen dán edzőt, Jon Dahl Tomassont csak sajnálni tudja az ember. Elvégre nem mindenki kap olyan lehetőséget, hogy egy viszonylag jó erőkből álló nemzeti tizenegy szövetségi kapitánya lehessen. Persze jól tudjuk, hogy ez már nem a Zlatan Ibrahimovic-féle csapat, pláne nem az a svéd válogatott, amely 1994-ben vb-bronzérmes lett az Egyesült Államokban. De ahol Gyökeres Viktor vagy Alexander Isak focizik, az mégsem lehet kutyaütő csapat.

Jon Dahl Tomasson, a bukott svéd kapitány

Fotó: HANNA BRUNLOF / TT NEWS AGENCY

Jon Dahl Tomasson csúfosan megbukott

Ám a helyzet az, hogy valami nagyon nem üzemelt a dán kapitány és a svéd csapat között. Mással aligha lehet magyarázni azt a nagyon kínos kudarcsorozatot, amelybe a svédek kerültek. Négy lejátszott vb-selejtezőn a lehetséges 12 pontból egyet kapartak össze. Azt is Szlovéniában egy nem túl acélos ellenféllel szemben. Az, hogy Svájc Stockholmban legyőzte őket, még csak hagyján, bár ez is roppant keserű pirula volt a svédeknek. De azt már ők sem tudták lenyelni, hogy a sehol sem jegyzett koszovói csapat oda-vissza veri meg őket.

Éppen ezért sem hozhatott más döntést a Svéd Labdarúgó-szövetség, mint azt, hogy kirúgja a svédek dán kapitányát. Pedig Jon Dahl Tomasson még a hétfői arcpirító vereség után sem volt hajlandó lemondani. Elmondta az ilyenkor szokásos közhelyeket, folytatják a munkát, semmit nem kell feladni. A svéd vezetők azonban már nem voltak vevők ezekre a magvas gondolatokra.

– Mindig szomorú, ha külön utakon járunk, de a futball eredményorientált sportág, és eljutottunk arra a pontra, ahol az eredmények nem elegendőek – mondta Kim Källström, a szövetség futballigazgatója egy sajtóközleményben.

Eddig soha nem rúgtak ki svéd focikapitányt

Érdekesség, hogy a svéd labdarúgó-válogatott történetében most először fordult elő, hogy a hivatalban lévő szövetségi kapitányt ki kellett rúgni. A 49 éves dán szakember másfél évvel ezelőtt vette át a svéd nemzeti csapatának irányítását. Vezetésével a Nemzetek Ligájában a C-osztályból feljöttek a B-be, s lehet, hogy éppen ez a részsiker eredményezheti azt, hogy mégis eljutnak a vb-pótselejtezőbe. Talán erre alapozta az azonnali hatállyal kirúgott kapitány, hogy szívesen folytatná a munkát.

Nem fogja. Kirúgták.

A svéd szövetség egyelőre nem jelentette be, kit ültetnek a kispadra.