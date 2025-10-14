Jon Dahl TomassonSvédországKoszovó

A totális bukás vége: kirúgták a svéd labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát

Bár a Koszovó ellen hazai pályán elszenvedett 1-0-s vereség után a svéd labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya még magabiztosan nyilatkozott, egy nappal később kiderült, hogy ő sem kerülhette el a sorsát. Jon Dahl Tomasson ugyanis kedd délután már nem tölti be azt a posztot, amit hétfőn még igen. Kirúgták.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 17:22
Nincs tovább: megbukott a dán edző a svéd válogatott élén Fotó: HENRIK MONTGOMERY Forrás: TT News Agency
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerencsétlen dán edzőt, Jon Dahl Tomassont csak sajnálni tudja az ember. Elvégre nem mindenki kap olyan lehetőséget, hogy egy viszonylag jó erőkből álló nemzeti tizenegy szövetségi kapitánya lehessen. Persze jól tudjuk, hogy ez már nem a Zlatan Ibrahimovic-féle csapat, pláne nem az a svéd válogatott, amely 1994-ben vb-bronzérmes lett az Egyesült Államokban. De ahol Gyökeres Viktor vagy Alexander Isak focizik, az mégsem lehet kutyaütő csapat.

Jon Dahl Tomasson
Jon Dahl Tomasson, a bukott svéd kapitány
Fotó: HANNA BRUNLOF / TT NEWS AGENCY

Jon Dahl Tomasson csúfosan megbukott

Ám a helyzet az, hogy valami nagyon nem üzemelt a dán kapitány és a svéd csapat között. Mással aligha lehet magyarázni azt a nagyon kínos kudarcsorozatot, amelybe a svédek kerültek. Négy lejátszott vb-selejtezőn a lehetséges 12 pontból egyet kapartak össze. Azt is Szlovéniában egy nem túl acélos ellenféllel szemben. Az, hogy Svájc Stockholmban legyőzte őket, még csak hagyján, bár ez is roppant keserű pirula volt a svédeknek. De azt már ők sem tudták lenyelni, hogy a sehol sem jegyzett koszovói csapat oda-vissza veri meg őket.

Éppen ezért sem hozhatott más döntést a Svéd Labdarúgó-szövetség, mint azt, hogy kirúgja a svédek dán kapitányát. Pedig Jon Dahl Tomasson még a hétfői arcpirító vereség után sem volt hajlandó lemondani. Elmondta az ilyenkor szokásos közhelyeket, folytatják a munkát, semmit nem kell feladni. A svéd vezetők azonban már nem voltak vevők ezekre a magvas gondolatokra.

– Mindig szomorú, ha külön utakon járunk, de a futball eredményorientált sportág, és eljutottunk arra a pontra, ahol az eredmények nem elegendőek – mondta Kim Källström, a szövetség futballigazgatója egy sajtóközleményben.

Eddig soha nem rúgtak ki svéd focikapitányt

Érdekesség, hogy a svéd labdarúgó-válogatott történetében most először fordult elő, hogy a hivatalban lévő szövetségi kapitányt ki kellett rúgni. A 49 éves dán szakember másfél évvel ezelőtt vette át a svéd nemzeti csapatának irányítását. Vezetésével a Nemzetek Ligájában a C-osztályból feljöttek a B-be, s lehet, hogy éppen ez a részsiker eredményezheti azt, hogy mégis eljutnak a vb-pótselejtezőbe. Talán erre alapozta az azonnali hatállyal kirúgott kapitány, hogy szívesen folytatná a munkát.

Nem fogja. Kirúgták.

A svéd szövetség egyelőre nem jelentette be, kit ültetnek a kispadra.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.