Ez hihetetlen: Gyökeres Viktorék újabb futballgyalázata

Tovább folytatódott a svéd labdarúgó-válogatott mélyrepülése: Koszovó másodszor is legyőzte az enervált skandinávokat a labdarúgó vb-selejtezők hétfői játéknapján. A francia csapat is szenvedett Izlandon, de legalább nem kapott ki. A németek győztek Belfastban, de a szlovákok szorosan tapadnak rájuk.

2025. 10. 13. 22:40
Ez hihetetlen: Koszovó másodszor is legyőzte a svédeket
A hétfő esti labdarúgó vb-selejtezők egyik legnagyobb érdeklődéssel várt összecsapását Göteborgban rendezték meg, ahol a koszovói csapat óriási lehetőség előtt állt a B csoportban. A svédek az első három vb-selejtezőn mindössze egy pontot szereztek, nekik létfontosságú lett volna az első győzelem. Ehhez képest a mérkőzésen a koszovói csapat szerezte meg a vezetést, a Hoffenheim játékosa, Fisnik Asllani talált be a svédek kapujába. Egészen elképesztő mélységbe került a svéd válogatott, egyszerűen érthetetlen, mi történt a skandináv csapattal, amelyben olyan világsztárok fociztak, mint Gyökeres Viktor vagy Alexander Isak.

A második félidőben tovább szenvedett Svédország. Már csak 10 perc volt hátra a meccsből, de a lelkes koszovóiak még mindig 1-0-ra vezettek. 

Sweden's national team coach Jon Dahl Tomasson looks worried after Kosovo's 0-1 goal during Monday's World Cup qualifying Group B match between Sweden and Kosovo at Ullevi, October 13, 2025 in Gothenburg, Sweden.
Szegény svéd szövetségi kapitány, Jon Dahl Tomasson azok után, hogy Koszovó vezetést szerzett Göteborgban
Fotó: ADAM IHSE / TT NEWS AGENCY

Ebben a csoportban az eddig veretlen és listavezető Svájc csak szenvedett az első félidőben Szlovénia ellen. 45 perc játék sem volt elég ahhoz, hogy valamelyik csapat a kapuba találjon, így a döntés itt a második félidőre maradt. Ám a döntés elmaradt, mert a svájci csapat képtelen volt bepréselni azt a gólt, amellyel minden bizonnyal megnyerte volna a mérkőzést. A 0-0-s döntetlen Svájcnak nem annyira jött jól, de még mindig magabiztosan vezetik a csoportot.

A csoport: Németek és szlovákok kéz a kézben

Érdekesen kezdődött az A csoportban a németek fellépése Belfastban Észak-Írország ellen. Már csak azért is, mert nagyon olybá tűnt, hogy az északírek a 16. percben megszerzik a vezetést, ám Daniel Ballard gólját les miatt elvette a VAR. Nem úgy a németek vezető találatát, amely a 31. percben esett. Német szögletet követően Nick Woltemade érkezett a kapu elé és testtel besodorta a labdát. A VAR most is dolgozott, de szabályosnak ítélte meg a találatot. A második félidőben nem esett már gól, ezzel a németek 1-0-ra nyertek.

A csoport másik összecsapásán Szlovákia Luxemburgot fogadta Nagyszombatban, de ezen a mérkőzésen az első félidőben nem esett gól. Aztán az 55. percben Obert révén a szlovákok mégiscsak lőttek egy gólt, s ezzel kerültek előnybe. Ivan Schranz, a Slavia Praha játékosa nem sokkal később kettőre növelte a szlovákok előnyét, ami azt jelentette, hogy a csoport első helyén álló németekre szorosan tapadtak a szlovákok. A vége 2-0.

D csoport: micsoda meccs Izlandon

A D csoportban rosszul végződött a francia csapat számára az Izland elleni meccs első félideje, mert a 39. percben Victor Palsson góljával az izlandi csapat szerzett vezetést. Ezt az előnyt a szünetig meg is őrizte az északi együttes. Várható volt, hogy a franciák ezt nem nézik tétlenül, s ez így is lett: a 63. percben Christopher Nkunku egyenlített. Ha pedig egy üzlet beindul: néhány perccel később már a francia válogatottnál volt az előny, mert a 69. percben Mateta is eredményes volt. Szegény izlandiak, csak néztek, mint a moziban. Hát még akkor, amikor egy perccel a franciák második gólját követően Kristian Hlynsson óriási találattal egyenlített. 2-2 volt az állás, s még 20 perc volt hátra a mérkőzésből. A percek gyorsan peregtek, de több gól nem esett, így a 2-2 a végeredményt is jelentette egyben.

Iceland's defender #04 Victor Palsson celebrates scoring his team's first goal with teammates during the 2026 World Cup qualifying round Group D football match between Iceland and France at the Laugardalsvollur Stadium in Reykjavik on October 13, 2025.
Victor Palsson szerzett vezetést Izlandnak a franciák ellen
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A csoport másik mérkőzésén az ukrán nemzeti csapat Olekszij Gutcujak góljával szerezte meg a vezetést Azerbajdzsán ellen az első félidőben. Ám nem sokáig örülhettek Krakkóban az ukránok, mert az első félidő hosszabbításában Akhundzade egyenlíteni tudott, így a szünetben 1-1 volt az állás. A második félidőben Malinovszkij góljával ismét az ukránok vezettek, majd nyertek is 2-1-re.

J csoport: nincs itt semmi látnivaló

A J csoportban igazi gólesőt hozott a walesi és a belga csapat összecsapásának első félideje. A 8. percben Rodon góljával Wales szerzett vezetést, de a belgák nem zuhantak össze. Előbb Kevin de Bruyne tizenegyesből egyenlített a 18. percben, majd 6 perccel később Meunier már a belgák vezető gólját lőtte be. A belgák innentől kényelmesebbre vették a figurát, hogy a 79. percben Kevin de Bruyne újabb tizenegyesével már 3-1-re vezessenek. A végén Wales még lőtt egy gólt, de ez nem osztott és nem szorzott, nyert Belgium, mert a hajrában gyors gólváltás történt, s így lett a vége 2-4.

Ebben a csoportban Észak-Macedónia és Kazahsztán szerepel még, kettejük összecsapásán az első félidő nem hozott gólt. A második igen: az 54. percben Karaman lőtte be a kazahok vezető találatát. Ezt Bardhi egyenlítette ki. Több gól már nem esett, így maradt az 1-1-es eredmény. 

Erdemények:

A csoport:
Észak–Írország–Németország 0-1
Szlovákia–Luxemburg 2-0

B csoport:
Svédország–Koszovó 0-1
Szlovénia–Svájc 0-0

D csoport: 
Izland–Franciaország 2-2
Ukrajna–Azerbajdzsán 2-1

J csoport:
Wales–Belgium 2-4
Észak–Macedónia – Kazahsztán 1-1

Csoda a Zöld-foki szigeteken

Afrikából hatodikként - fennállása során először - a Zöld-foki szigetek válogatottja biztosította részvételét a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon. A gárda azt követően szerezte meg az indulási jogot, hogy hétfőn este otthon 3-0-ra legyőzte az eswatini (korábbi nevén szváziföldi) csapatot. A végeredményt a 37 éves Stopira állította be, aki 2012 és 2023 között a Videoton légiósa volt.

Kamerunnak lett volna még esélye odaérni a biztos továbbjutást jelentő első helyre, ám a zöld-fokiak sikerével erre nem nyílt lehetősége. Afrikából a kilenc csoportgyőztes automatikusan ott lehet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos világbajnokságon, a négy legjobb csoportmásodik pedig minitornán dönti el, melyik vehet majd részt interkontinentális pótselejtezőn. Erről a földrészről korábban Tunézia, a legutóbbi vb-n elődöntős Marokkó, Egyiptom, Algéria és Ghána biztosította a helyét a vb-mezőnyben.
 

 

