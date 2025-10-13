Ez hihetetlen: Gyökeres Viktorék újabb futballgyalázata

A hétfő esti labdarúgó vb-selejtezők egyik legnagyobb érdeklődéssel várt összecsapását Göteborgban rendezték meg, ahol a koszovói csapat óriási lehetőség előtt állt a B csoportban. A svédek az első három vb-selejtezőn mindössze egy pontot szereztek, nekik létfontosságú lett volna az első győzelem. Ehhez képest a mérkőzésen a koszovói csapat szerezte meg a vezetést, a Hoffenheim játékosa, Fisnik Asllani talált be a svédek kapujába. Egészen elképesztő mélységbe került a svéd válogatott, egyszerűen érthetetlen, mi történt a skandináv csapattal, amelyben olyan világsztárok fociztak, mint Gyökeres Viktor vagy Alexander Isak.

A második félidőben tovább szenvedett Svédország. Már csak 10 perc volt hátra a meccsből, de a lelkes koszovóiak még mindig 1-0-ra vezettek.

Szegény svéd szövetségi kapitány, Jon Dahl Tomasson azok után, hogy Koszovó vezetést szerzett Göteborgban

Fotó: ADAM IHSE / TT NEWS AGENCY

Ebben a csoportban az eddig veretlen és listavezető Svájc csak szenvedett az első félidőben Szlovénia ellen. 45 perc játék sem volt elég ahhoz, hogy valamelyik csapat a kapuba találjon, így a döntés itt a második félidőre maradt. Ám a döntés elmaradt, mert a svájci csapat képtelen volt bepréselni azt a gólt, amellyel minden bizonnyal megnyerte volna a mérkőzést. A 0-0-s döntetlen Svájcnak nem annyira jött jól, de még mindig magabiztosan vezetik a csoportot.

A csoport: Németek és szlovákok kéz a kézben

Érdekesen kezdődött az A csoportban a németek fellépése Belfastban Észak-Írország ellen. Már csak azért is, mert nagyon olybá tűnt, hogy az északírek a 16. percben megszerzik a vezetést, ám Daniel Ballard gólját les miatt elvette a VAR. Nem úgy a németek vezető találatát, amely a 31. percben esett. Német szögletet követően Nick Woltemade érkezett a kapu elé és testtel besodorta a labdát. A VAR most is dolgozott, de szabályosnak ítélte meg a találatot. A második félidőben nem esett már gól, ezzel a németek 1-0-ra nyertek.

A csoport másik összecsapásán Szlovákia Luxemburgot fogadta Nagyszombatban, de ezen a mérkőzésen az első félidőben nem esett gól. Aztán az 55. percben Obert révén a szlovákok mégiscsak lőttek egy gólt, s ezzel kerültek előnybe. Ivan Schranz, a Slavia Praha játékosa nem sokkal később kettőre növelte a szlovákok előnyét, ami azt jelentette, hogy a csoport első helyén álló németekre szorosan tapadtak a szlovákok. A vége 2-0.