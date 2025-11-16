Orbán Balázs: Az EU vége nem egy drámai napon fog eljönni

„Az európai nemzetek együttműködése fantasztikus és nagyszerű ötlet, amelyet érdemes szeretni és támogatni. Orbán Viktor azonban arra figyelmeztet: az Európai Unió jelenlegi működése eltávolodott az eredeti céltól, s az integráció mára kudarccá, sőt dezintegrációs folyamattá vált. A Mathias Döpfnernek adott exkluzív interjúban rámutatott: Brüsszel birodalmi, központosító logikát követ, amely elnyomja a nemzeti önrendelkezést, és olyan integrációs modellt kényszerít Európára, amely nem a nemzetek valóságára épül” – írta bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Az EU vége nem egy drámai napon fog eljönni, hanem folyamatról van szó, és ez már zajlik. Mi meg akarjuk állítani ezt a folyamatot, meg akarjuk reformálni az uniót. A jelenlegi hatalmi szerkezettel azonban ez lehetetlen, mert az uniós intézményeket lényegében elfoglalta a baloldal, a liberálisok és az Európai Néppárt, amely mára balra tolódott, nem középjobb, ahogyan azt a nevében hirdeti
– tette hozzá.