Orbán Balázs: Az EU vége nem egy drámai napon fog eljönni

„Az európai nemzetek együttműködése fantasztikus és nagyszerű ötlet, amelyet érdemes szeretni és támogatni” – hangsúlyozta bejegyzésében Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint azonban változásra van szükség a hatalmi struktúrában. „Az EU vége nem egy drámai napon fog eljönni, hanem folyamatról van szó, és ez már zajlik. Mi meg akarjuk állítani ezt a folyamatot, meg akarjuk reformálni az uniót” – hangsúlyozta.

2025. 11. 16. 17:59
Fotó: Facebook
„Az európai nemzetek együttműködése fantasztikus és nagyszerű ötlet, amelyet érdemes szeretni és támogatni. Orbán Viktor azonban arra figyelmeztet: az Európai Unió jelenlegi működése eltávolodott az eredeti céltól, s az integráció mára kudarccá, sőt dezintegrációs folyamattá vált. A Mathias Döpfnernek adott exkluzív interjúban rámutatott: Brüsszel birodalmi, központosító logikát követ, amely elnyomja a nemzeti önrendelkezést, és olyan integrációs modellt kényszerít Európára, amely nem a nemzetek valóságára épül” – írta bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Az EU vége nem egy drámai napon fog eljönni, hanem folyamatról van szó, és ez már zajlik. Mi meg akarjuk állítani ezt a folyamatot, meg akarjuk reformálni az uniót. A jelenlegi hatalmi szerkezettel azonban ez lehetetlen, mert az uniós intézményeket lényegében elfoglalta a baloldal, a liberálisok és az Európai Néppárt, amely mára balra tolódott, nem középjobb, ahogyan azt a nevében hirdeti

 – tette hozzá.

„Éppen ezért változásra van szükség a hatalmi struktúrában: nekünk, hazafias erőknek, akik európaiak vagyunk, de a nemzeti szuverenitásért harcolunk, többséget kell szereznünk! Ezért dolgozunk: hogy Európa visszatérjen a nemzetekre épülő, nem birodalmi logikájú alapjaihoz – mert csak így maradhat tartósan életképes” – zárta.

