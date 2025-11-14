Elhallgatott Ukrajna-pártiság – újabb kérdések a Tisza valódi politikájáról + videó

„Kedden a Politico, majd a Guardian is megírta, hogy Brüsszelben abban reménykednek, hátha a Tisza győz a választáson és akkor végre felvehetik Ukrajnát az EU-ba. Szerdán már a BBC is kénytelen volt beszámolni az ukrán háborús maffia működéséről – a szálak egészen Zelenszkij elnökig vezetnek” – kezdte bejegyzésében Orbán Balázs.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója arról írt, hogy több lap szerint Brüsszelben abban reménykednek, hátha a Tisza győz a választáson és akkor végre felvehetik Ukrajnát az EU-ba ( Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)