UkrajnaOrbán BalázsRuff BálintTiszaDeák Dánielorosz-ukrán háború

Elhallgatott Ukrajna-pártiság – újabb kérdések a Tisza valódi politikájáról + videó

Orbán Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy brüsszeli szereplők már a Tisza választási sikerében reménykednek, mert szerintük ez segíthetné Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsítását. Közben – mutatott rá – a BBC friss riportban számolt be az ukrajnai háborús maffiahálózat működéséről. A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett: a Tisza szakértője, Ruff Bálint a Partizánban maga mondta el, hogy a párt teljes mellszélességgel Ukrajna mögött áll, ám mindezt a választásokig nem kívánják nyíltan vállalni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 21:48
Van egy gazdasági szervezet, ahol Zelenszkij az igazgatótanács elnöke, a miniszterek a részvényesek, a brüsszeliek pedig a befektetők Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Kedden a Politico, majd a Guardian is megírta, hogy Brüsszelben abban reménykednek, hátha a Tisza győz a választáson és akkor végre felvehetik Ukrajnát az EU-ba. Szerdán már a BBC is kénytelen volt beszámolni az ukrán háborús maffia működéséről – a szálak egészen Zelenszkij elnökig vezetnek” – kezdte bejegyzésében Orbán Balázs.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója arról írt, hogy több lap szerint Brüsszelben abban reménykednek, hátha a Tisza győz a választáson és akkor végre felvehetik Ukrajnát az EU-ba
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója arról írt, hogy több lap szerint Brüsszelben abban reménykednek, hátha a Tisza győz a választáson és akkor végre felvehetik Ukrajnát az EU-ba (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette, hogy csütörtökön Ruff Bálint bevallja, hogy „teljes mértékben Ukrajna mellett vannak, csak a választásokig erről nem szabad beszélni. Mindezt a Partizán Tiszát segítő választási műsorában, amit az EU finanszíroz. És még csak péntek van”.

Borítókép: Van egy gazdasági szervezet, ahol Zelenszkij az igazgatótanács elnöke, a miniszterek a részvényesek, a brüsszeliek pedig a befektetők (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Menczer Tamás: Ukrajna magyarországi nagykövete fejezze be a magyarok sértegetését!

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu