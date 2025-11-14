„Kedden a Politico, majd a Guardian is megírta, hogy Brüsszelben abban reménykednek, hátha a Tisza győz a választáson és akkor végre felvehetik Ukrajnát az EU-ba. Szerdán már a BBC is kénytelen volt beszámolni az ukrán háborús maffia működéséről – a szálak egészen Zelenszkij elnökig vezetnek” – kezdte bejegyzésében Orbán Balázs.
Elhallgatott Ukrajna-pártiság – újabb kérdések a Tisza valódi politikájáról + videó
Orbán Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy brüsszeli szereplők már a Tisza választási sikerében reménykednek, mert szerintük ez segíthetné Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsítását. Közben – mutatott rá – a BBC friss riportban számolt be az ukrajnai háborús maffiahálózat működéséről. A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett: a Tisza szakértője, Ruff Bálint a Partizánban maga mondta el, hogy a párt teljes mellszélességgel Ukrajna mögött áll, ám mindezt a választásokig nem kívánják nyíltan vállalni.
A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette, hogy csütörtökön Ruff Bálint bevallja, hogy „teljes mértékben Ukrajna mellett vannak, csak a választásokig erről nem szabad beszélni. Mindezt a Partizán Tiszát segítő választási műsorában, amit az EU finanszíroz. És még csak péntek van”.
Borítókép: Van egy gazdasági szervezet, ahol Zelenszkij az igazgatótanács elnöke, a miniszterek a részvényesek, a brüsszeliek pedig a befektetők (Fotó: AFP)
