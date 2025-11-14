Orbán Viktor miniszterelnök pénteken hivatalában fogadta Zoran Milanovicot, a Horvát Köztársaság elnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Orbán Viktor Horvátország elnökével tárgyalt
Orbán Viktor miniszterelnök pénteken hivatalában fogadta Zoran Milanovic horvát államfőt, aki Sulyok Tamás köztársasági elnök meghívására érkezett hivatalos látogatásra Magyarországra – közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Horvátország elnöke Sulyok Tamás köztársasági elnök meghívására, hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra.
Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Zoran Milanovic horvát köztársasági elnököt a karmelita kolostorban 2025. november 14-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
