Tuzson Bence a Patriótának: A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér + videó

A Patrióta vendége volt az igazságügyi miniszter.

2025. 09. 24. 21:44
A Szőlő utcai javítóintézet ügyében szerdán napvilágot látott egy vizsgálati jelentés. Az ügyet a Nemzeti Nyomozó Iroda és az Alkotmányvédelmi Hivatal is vizsgálta.

A Patrióta Tuzson Bence igazságügyi minisztert kérdezte az ügy fejleményeiről.

Az igazságügyi miniszter elmondta, hogy a vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben 

a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel, továbbá minden alapot nélkülöző aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna. 

A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér – hangsúlyozta Tuzson Bence.

Arról is beszélt, hogy a javítóintézet – a köznyelvben fiatalkorúak börtöne – olyan intézet, amely 12-18 éves korú bűntetőeljárásban terheltként szereplő fiatalok nevelését végzi. A Szőlő utcai javítóintézetben kizárólag fiúk javítóintézeti ellátását végzik. 

Az intézet vezetője ellen azért indult eljárás, mert az intézetben több nagykorú, huszonéves nőt alkalmazott, akik a tudtával vagy az ő szervezésében prostitúciót folytattak, amiből az igazgató anyagi hasznot húzott.

Az igazságügyi miniszter kérdésre elmondta, a folyamatban lévő büntetőeljárásban tanúként hallgatták meg Kuslits Gábort és Káncz Csabát. Káncz Csaba 1998 és 2008 között az Egyesült Királyság budapesti nagykövetségének gazdasági tanácsosa volt. 

Vizsgálata során felmerült, hogy a szövetségi rendszerhez köthető ellenérdekelt (brit) titkosszolgálat hírszerző tevékenységét támogatja. 

A férfihoz köthető bankszámla vizsgálatakor az is kiderült: 2012 és 2016 között 12-szer történt különböző összegű utalás a brit hírszerző szolgálat (MI6) volt munkatársai által alapított, üzleti hírszerzéssel foglalkozó vállalkozás részéről. 

Végül Tuzson Bence elmondta, az ügyben a kormánytagok és a kormánypártok feljelentést tettek és tesznek, valamint minden rágalmazóval szemben jogi eljárást indítanak.

Borítókép: Tuzson Bence (Fotó: MTI)


