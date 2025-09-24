Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

Kocsis Máté: Külföldről irányított hazugságokkal akar kormányt buktatni a baloldal

Akik terhelően nyilatkoztak kormánytagok állítólagos érintettségéről, a kihallgatásuk során visszakoztak, és jelezték, hogy csak hallomásokra alapították, amit mondtak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 18:24
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
„A ma nyilvánosságra hozott jelentés fényében, a nemzetbiztonsági bizottság tagjaként tennék néhány állítást a Szőlő utcai pedofil álhír kapcsán” – jelentette ki a közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője kiemelte: „Ma a nyilvánosság számára is kiderült, hogy a Szőlő utcai bűnügyben nincs kiskorú áldozat, ebből következően a pedofília bűntette sem valósulhatott meg. Az is kiderült, hogy a folyamatban lévő büntetőeljárásnak nincs egyetlen olyan érintettje sem, aki politikus vagy más közéleti szereplő lenne” – tette hozzá.

Dombóvár, 2024. november 26. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a nemzeti konzultációval kapcsolatos országjárás dombóvári állomásán tartott lakossági fórumon 2024. november 26-án. MTI/Kacsúr Tamás
Fotó: MTI/Kacsúr Tamás

Az is kiderült, hogy a Szőlő utcában – például Magyar Péter állításával ellentétben – nincs gyermekotthon, kiskorúak börtöne van, ami zárt, zsilipelt intézmény, ahova nem lehet csak úgy bemenni, a fogvatartottakat is rendőrök kísérgetik

– hangsúlyozta a frakcióvezető.

Ahogy arra is fény derült, hogy azon személyek, akik terhelően nyilatkoztak kormánytagok állítólagos érintettségéről, a kihallgatásuk során visszakoztak, és jelezték, hogy csak alá nem támasztott hallomásokra alapozták, amit mondtak – ismertette. Hozzátette: az is lelepleződött, hogy Juhász Péter videójában az a bizonyos „Zsolti bácsi” pusztán kitaláció, az ózdi járásban nincs is gyermekotthon. 

Mindezek mellett az is kiderült, hogy a lejárató akció egy összehangolt, előre eltervezett, ténybeli alapot nélkülöző művelet, amelynek hátterében felbukkan egy külföldi titkosszolgálat is

– hangsúlyozta Kocsis Máté.


Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

