Hír TVRuszin-Szendi RomuluszsorkatonaitelevízióinterjúriporterMagyar Péter

A kormány kiirtására buzdítottak Magyar Péter hívei + videó

Fizikai erőszakkal is fenyegették a Hír TV stábját, válogatott trágárságokat vágtak a riporter fejéhez.

Munkatársunktól
Forrás: Hír TV2025. 11. 16. 17:04
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter a megbékélés jegyében hirdetett rendezvényt Győrbe, azonban szimpatizánsai emberek kiirtásáról beszéltek, trágárkodtak és vegzálták a Hír TV munkatársait – adta hírül a televízió. Mindeközben Magyar Péter beszéde alatt többen is otthagyták az esemény helyszínét. 

A televízió riportere interjút szeretett volna készíteni a magyar fiatalok sorkatonai berántásáról értekező Ruszin-Szendi Romulusszal, aki megtagadta a kérelmet és arra sem válaszolt, hogy indul-e a Tisza Párt jelöltjeként. A tokatábornokon kívül más lehetséges indulók sem voltak bőbeszédűek a lehetséges indulásukról. Orbán Árpád, a Tisza Párt Magyar Péter által rövid pórázon tartott fővárosi frakciójának képviselője kijelentette: semmit nem tud most erről mondani. 

Ez a Tisza-szimpatizáns egyenesen a kormányt irtaná ki (Fotó: Youtube-képernyőmentés)

 

A kormányt irtaná ki a Tisza-szimpatizáns

– Elmennek a… mindjárt mondok olyat, hogy leszakad az ég! – mondta egy idősödő, agresszív Tisza-szimpatizáns nő a riporternek. – A Magyar Péter hazudott má’? – tette fel a költői kérdést az elvakultnak tűnő hívő a Hír TV stábjának. Ezután emberek kiirtásáról kezdett el beszélni. 

Kiirtani, szó szerint, a mostani vezetőket kiirtani kell!

 – őrjöngött.

Egy másik nő pedig dühbe gurult, amiért a Hír TV a munkáját végezte, vagyis tudósított az eseményről. Először azt hitte, hogy az ATV-től jöttek, addig barátságosan viselkedett, majd amikor kiderült számára a valóság,

 a kezében tartott zászlóval a kamera és az azt tartó operatőr felé csapott. – Menj a p…ába, mert kapsz! Engem ne vegyél!

 – kelt ki magából Magyar Péter erőszakos híve. 

A magyar zászlót nem éppen méltó módon használta Magyar Péter híve (Fotó: Youtube-képernyőmentés)

A f…omat nem vennéd föl? Húzz anyádba, g…i! Mennyé’ má’ innen, te!

– fejezte ki magát alpári módon egy tiszás férfi.

Minden bizonnyal ez a tiszás sem az akadémikusok közül jött Magyar Péter rendezvényére (Fotó: Youtube-képernyőmentés)

Olyan Magyar Péter-szimpatizáns is színre lépett, aki egy szürreális performanszot adott elő a televízió stábjának: a tévések intim zónájába lépve, ujját fenyegetően, közvetlenül a riporter szeme elé tolva járta őket körbe-körbe.

A megbékélésről szóló rendezvényen lökdösték az operatőrt, ami már korábban is megtörtént. Az agresszív megnyilvánulásoktól Magyar Péter nem határolódott el a beszédében.

Borítókép: Agresszív tiszás mutat be szürreális műsort a Hír TV stábjának (Forrás: Youtube-képernyőmentés)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKocsis Máté

A tisztánlátás végett

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu