Szentkirályi Alexandra: Hazánkban nincsenek veszélyes migránsok, békések a karácsonyi vásárok + videó

A karácsonyi időszakról és a vásárok biztonságáról, illetve egy esetleges budapesti Lázárinfóról is beszélt közösségi oldalán közzétett videójában Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője kiemelte, hogy míg sok európai városban a biztonsági költségek miatt elmaradnak a karácsonyi rendezvények, Magyarországon a kormány intézkedéseinek köszönhetően nincsenek migránsok, így a vásárok biztonságosak és nyugodtak.

Ha kimegyek egy karácsonyi vásárra, biztos lehetek abban, hogy nem kell attól félnem, hogy egy migráns beleszalad egy kamionnal a vásárba.

Szóba került az ételek és hagyományok kérdése is: több európai vásárban nem lehet disznóhúsból készült finomságokat kínálni, és a rendezvényeket gyakran „téli fesztiválként” nevezik, hogy ne sértsék az arab kisebbséget.

A politikus hangsúlyozta:

Úgyhogy szerintem ide ne jussunk el, mert ez nagyon szomorú.

Szentkirályi Alexandra elárulta azt is, hogy szívesen vásárolna az ünnepekre egy „firkás” pulcsit , amelynek mintáját Orbán Viktor készítette az ATV-s interjúja során egy papírra, és amelyet végül ajándékba adott a műsorvezetőnek, Rónai Egonnak.

Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője azt is megosztotta, hogy nagyon várja, mikor lesz Lázárinfó Budapesten. Hozzátette:

szerintem a műfaj zseniális, és Lázár János is az.

