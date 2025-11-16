Szentkirályi Alexandra: Hazánkban nincsenek veszélyes migránsok, békések a karácsonyi vásárok + videó

A karácsonyi időszakról és a vásárok biztonságáról, illetve egy esetleges budapesti Lázárinfóról is beszélt közösségi oldalán közzétett videójában Szentkirályi Alexandra.
A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője kiemelte, hogy míg sok európai városban a biztonsági költségek miatt elmaradnak a karácsonyi rendezvények, Magyarországon a kormány intézkedéseinek köszönhetően nincsenek migránsok, így a vásárok biztonságosak és nyugodtak.
Ha kimegyek egy karácsonyi vásárra, biztos lehetek abban, hogy nem kell attól félnem, hogy egy migráns beleszalad egy kamionnal a vásárba.
Szóba került az ételek és hagyományok kérdése is: több európai vásárban nem lehet disznóhúsból készült finomságokat kínálni, és a rendezvényeket gyakran „téli fesztiválként” nevezik, hogy ne sértsék az arab kisebbséget.
A politikus hangsúlyozta:
Úgyhogy szerintem ide ne jussunk el, mert ez nagyon szomorú.
Szentkirályi Alexandra elárulta azt is, hogy szívesen vásárolna az ünnepekre egy „firkás” pulcsit , amelynek mintáját Orbán Viktor készítette az ATV-s interjúja során egy papírra, és amelyet végül ajándékba adott a műsorvezetőnek, Rónai Egonnak.
Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője azt is megosztotta, hogy nagyon várja, mikor lesz Lázárinfó Budapesten. Hozzátette:
szerintem a műfaj zseniális, és Lázár János is az.
Borítókép: Vörösmarty Classic X-Mas (Forrás: MW)