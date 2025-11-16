Ennek a káros jelenségnek a visszaszorításában segíthet a mesterséges intelligencia

Aggasztó mértékben emelkedett a drogfogyasztással összefüggő halálozások száma Angliában és Walesben az elmúlt években – számolt be a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, a legfrissebb statisztikák szerint

a kábítószerrel kapcsolatos halálesetek 2024-ben újabb rekordot döntöttek, különösen az opioidok – mint a heroin és a fentanil –, valamint a kokain és a szintetikus szerek esetében.

A halálozási ráták növekedése több tényező együttes hatásának eredménye: a mentális egészségi problémák elmélyülése, a szociális egyenlőtlenségek fokozódása, a prevenciós programok hiányosságai, valamint a drogpiac változó dinamikája mind hozzájárulnak a helyzet súlyosbodásához. A leginkább érintett csoportok közé tartoznak a társadalmi perifériára szorult emberek, a hajléktalanok, illetve azok, akik nem jutnak hozzá megfelelő addiktológiai ellátáshoz.

A heroin okozza a legtöbb kárt

A brit Országos Statisztikai Hivatal által közzétett 2024-es adatok alapján Angliában és Walesben 11 százalékkal emelkedett a drogfogyasztással összefüggő halálesetek száma, amelyekből 2023-ban összesen 5 448-at regisztráltak, ami 93 halálesetet jelent egymillió főre vetítve. Ez a legnagyobb szám azóta, hogy 1993-ban elkezdték vezetni az erre vonatkozó nyilvántartásokat. A halálesetek több mint felében opiátok – például heroin és morfium – játszottak szerepet. Az opiátokkal való visszaélésből eredő halálozások aránya a 40 és 49 év közötti korosztályban volt a legmagasabb.

Nem ismert, hogy az előző évben hány opiát okozta haláleset volt szintetikus szerekhez köthető. Mivel a szintetikus opiátokkal kapcsolatos adatokat csak később tették közzé, ezek nem kerülhettek be a legfrissebb jelentésbe.

Bár ezek a szerek továbbra is komoly aggodalomra adnak okot, és a hozzájuk köthető halálesetek száma vélhetően alulbecsült, a heroin továbbra is az a drog, amely a legtöbb kárral hozható összefüggésbe.

Nagy veszélyben a negyvenesek és a férfiak

Az 1970-es években születettek – tehát az X-generáció – körében nagyobb valószínűséggel fordul elő droghasználattal összefüggő halálozás, mint bármely más korcsoportban. Nem teljesen világos, miért magasabb ebben a generációban a droghalálozások aránya, de lehetséges, hogy a negyvenes éveikben az emberek egyre több fizikai és mentális egészségi problémával szembesülnek, amelyek fokozhatják a végzetes túladagolás kockázatát. Például a légzési nehézségek sebezhetőbbé tehetnek valakit az opiátok túladagolásával szemben, mivel ezek a szerek nyugtató hatást gyakorolnak a légzőrendszerre.