Ennek a káros jelenségnek a visszaszorításában segíthet a mesterséges intelligencia

A kábítószerrel kapcsolatos halálesetek újabb rekordot döntöttek Angliában és Walesben tavaly – adta hírül a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, még mindig a heroin az a drog, amelyik a legnagyobb kárt teszi, de évről évre több halált okoz a kokain is. Ezért a brit kormány kutatásokat finanszíroz annak feltárására, hogy a mesterséges intelligencia segíthet-e csökkenteni a drogtúladagolások számát.

2025. 11. 16. 17:23
Aggasztó mértékben emelkedett a drogfogyasztással összefüggő halálozások száma Angliában és Walesben az elmúlt években – számolt be a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, a legfrissebb statisztikák szerint 

a kábítószerrel kapcsolatos halálesetek 2024-ben újabb rekordot döntöttek, különösen az opioidok – mint a heroin és a fentanil –, valamint a kokain és a szintetikus szerek esetében. 

A halálozási ráták növekedése több tényező együttes hatásának eredménye: a mentális egészségi problémák elmélyülése, a szociális egyenlőtlenségek fokozódása, a prevenciós programok hiányosságai, valamint a drogpiac változó dinamikája mind hozzájárulnak a helyzet súlyosbodásához. A leginkább érintett csoportok közé tartoznak a társadalmi perifériára szorult emberek, a hajléktalanok, illetve azok, akik nem jutnak hozzá megfelelő addiktológiai ellátáshoz.

 

A heroin okozza a legtöbb kárt

A brit Országos Statisztikai Hivatal által közzétett 2024-es adatok alapján Angliában és Walesben 11 százalékkal emelkedett a drogfogyasztással összefüggő halálesetek száma, amelyekből 2023-ban összesen 5 448-at regisztráltak, ami 93 halálesetet jelent egymillió főre vetítve. Ez a legnagyobb szám azóta, hogy 1993-ban elkezdték vezetni az erre vonatkozó nyilvántartásokat. A halálesetek több mint felében opiátok – például heroin és morfium – játszottak szerepet. Az opiátokkal való visszaélésből eredő halálozások aránya a 40 és 49 év közötti korosztályban volt a legmagasabb.

Nem ismert, hogy az előző évben hány opiát okozta haláleset volt szintetikus szerekhez köthető. Mivel a szintetikus opiátokkal kapcsolatos adatokat csak később tették közzé, ezek nem kerülhettek be a legfrissebb jelentésbe. 

Bár ezek a szerek továbbra is komoly aggodalomra adnak okot, és a hozzájuk köthető halálesetek száma vélhetően alulbecsült, a heroin továbbra is az a drog, amely a legtöbb kárral hozható összefüggésbe.

 

Nagy veszélyben a negyvenesek és a férfiak

Az 1970-es években születettek – tehát az X-generáció – körében nagyobb valószínűséggel fordul elő droghasználattal összefüggő halálozás, mint bármely más korcsoportban. Nem teljesen világos, miért magasabb ebben a generációban a droghalálozások aránya, de lehetséges, hogy a negyvenes éveikben az emberek egyre több fizikai és mentális egészségi problémával szembesülnek, amelyek fokozhatják a végzetes túladagolás kockázatát. Például a légzési nehézségek sebezhetőbbé tehetnek valakit az opiátok túladagolásával szemben, mivel ezek a szerek nyugtató hatást gyakorolnak a légzőrendszerre.

A droghasználattal összefüggő halálesetek tekintetében minden korosztályban kétszer annyi férfi hal meg, mint nő. Ez a megállapítás azóta igaz, hogy elkezdték vezetni az erre vonatkozó nyilvántartásokat. 

A férfiak nagyobb valószínűséggel használnak kábítószereket, ami magyarázatot adhat a halálozási arányok közötti különbségre.

 

Sok szegény hal meg a drogoktól északkeleten

A droghasználattal összefüggő halálozások terén jelentős regionális különbségek is megfigyelhetők. Például Anglia északkeleti részén továbbra is jóval magasabb a drogfogyasztásból eredő halálesetek aránya, mint az ország más területein. Az északkeleti régióban egymillió főre vetítve 174,3 droghasználattal összefüggő halálesetet regisztráltak, míg Londonban ez a szám 58,1 volt. Az északkeleten jelentett, drog okozta halálesetek aránya az elmúlt 11 év legmagasabb értékét érte el. Ezek a halálesetek túlnyomórészt hirtelen bekövetkező, végzetes túladagolás következményei voltak, míg máskor fokozatosan, hosszabb távon alakultak ki. 

A droghasználattal összefüggő halálozások terén tapasztalható jelentős regionális különbségek összefüggésben állnak társadalmi-gazdasági tényezőkkel, mint például a szegénységgel és a nélkülözéssel.

Erős kapcsolat mutatható ki a társadalmi-gazdasági hátrányos helyzet és a problémás droghasználat között.

Illusztráció (Fotó: AFP)

 

Népszerűbb lett a kokain, többen is halnak meg miatta

Ahogy az elmúlt évtizedben nőtt a kokain népszerűsége – jelenleg a cannabis után a második leggyakrabban használt kábítószer Angliában –, úgy emelkedett a hozzá köthető halálesetek száma. Bár az adatokból nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy ezek a halálesetek a crackhez vagy a por alakú kokainhoz köthetők-e, 

a brit statisztikai hivatal már a tizenkettedik egymást követő évben rögzítette a kokainhoz kapcsolódó halálozások növekedését, amely éves szinten közel 31 százalékos emelkedést mutat.

Ez jelentős növekedés még annak fényében is, hogy az elmúlt húsz évben általánosan nőtt a droghasználattal összefüggő halálozások száma. Az egyik lehetséges magyarázat erre a meredek növekedésre az lehet, hogy a kokain az évek során tisztább, vagyis jobb minőségű lett anélkül, hogy az ára nőtt volna. Ezáltal a szer nemcsak erősebbé, hanem több ember számára elérhetőbbé is vált, mint korábban. Annak ellenére, hogy a kokainhasználat viszonylag elterjedt lett Anglia-szerte, nem indultak összehangolt megelőzési és ártalomcsökkentő kampányok. A kezelési lehetőségek pedig továbbra is fejletlenek más kábítószerekhez képest.

 

Mesterséges intelligencia a túladagolás ellen

Az Egyesült Királyság kormánya kutatásokat finanszíroz annak feltárására, hogy a mesterséges intelligencia segíthet-e csökkenteni a drogtúladagolások számát.

A támogatást elnyerő projektek között vannak olyan hordozható eszközök, amelyek túladagolás jeleinek észlelésekor riasztanák a sürgősségi szolgálatokat. Emellett pedig a már létező beavatkozások szélesebb körű alkalmazása is indokolt lenne. Vannak olyan gyógyszerkészítmények, amelyek képesek visszafordítani az opiátok hatását, ezeket szélesebb körben kellene elérhetővé tenni. Bár egyes sürgősségi szolgálatoknak már vannak ilyen eszközei, fontos lenne, hogy a leginkább veszélyeztetett személyek időben hozzáférhessenek ezekhez az életmentő megoldásokhoz – mutatott rá a DKI.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

