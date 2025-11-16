Testvéri összetartás: nővére vitte tovább a lebukott férfi drogbizniszét Pesterzsébeten + videó

Pesterzsébeten egy testvérpár kicsit túl komolyan vette a családi összetartást – a novemberük valószínűleg fekete betűkkel kerül a családi évkönyvbe. A 29 éves férfi kábítószer-kereskedelem miatt került rács mögé, nővére pedig átvette a „bizniszt”, míg a rendőrség le nem kapcsolta – számolt be az esetről közösségi oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

Illusztráció Fotó: Löffler Péter / MW

ABRFK tájékoztatása szerint a 29 éves fiútestvért kábítószer-kereskedelem miatt elfogták, ám nővére úgy döntött, a családi „üzlet” ne álljon le. Korábban öccse kidolgozott egy módszert az értékesítésre:

a port az alsónadrágjába rejtette, és onnan szolgálta ki a vásárlókat, akik az 5000 forint/adag árat fizetve sorban álltak a ház előtt.

A 33 éves nő úgy gondolta, ne vesszen kárba a hosszú idő alatt kiépített ügyfélkör, ezért fiútestvére váratlan távozását követően átvette a „munkáját”.

A nagy kaland két napig tartott, ugyanis a rendőrség hamar közbelépett: a XX. és XXIII. kerületi nyomozók a nő pesterzsébeti lakásán tartott házkutatás során előkerítették a fogyasztáshoz használt eszközöket és a már előre kiporciózott adagokat. November 10-én a 33 éves nőt is őrizetbe vették, letartóztatását kezdeményezték.

A 29 éves férfi esetében a bíróság már döntött: 30 napig rács mögött marad.

A rendőrség felhívja figyelmet arra, hogy a kristály néven árult kábító hatású anyag különösen veszélyes, hiszen soha nem lehet tudni, hogy pontosan mi van benne, és mennyire erős! Használata hallucinációkhoz, agresszióhoz, paranoia kialakulásához vezethet. Olyan, mint az orosz rulett:

akár egyetlen adag is végzetes lehet – rohamot, kómát, akár szívmegállást is okozhat.

A rendőrség a Delta program keretében harcol a kábítószer-kereskedelem ellen. Aki ilyen bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón!

