Külföldről csempészte be a drogot, így fogták el a győri futárt + videó

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer-bűnözés Elleni Hivatala a Szlovák Nemzeti Drogellenes Egységgel közösen gyűjtötte össze a bizonyítékokat a 35 éves, Győrben élő gyanúsított ellen, aki éveken át Szlovákiából hozott be nagy mennyiségű metamfetamint, majd azt Győr-Moson-Sopron vármegyében terítette tovább – közölte a Police.hu.

Szlovákiából szerezte be jelentős mennyiségben a metamfetamint. Forrás: Police.hu

A férfit szeptember 18-án, győri otthona előtt fogták el a rendőrség bevetési egységének munkatársai.

A házkutatás során a nyomozók marihuánát, metamfetamint, kábítószer-maradványos pipát, digitális mérleget, informatikai eszközöket és egy drogkereskedelemmel kapcsolatos feljegyzéseket tartalmazó noteszt is lefoglaltak. Emellett nagy értékű autóját is elkobozták.

A garázs átvizsgálásakor a rendőrök két, azonos alvázszámú motort találtak, amelyek közül az egyiket egyértelműen átütötték.

A férfit így kábítószer-kereskedelem mellett egyedi azonosító jellel visszaélés miatt is meggyanúsították.

A bíróság elrendelte letartóztatását.

A nyomozás napján

a rendőrök a vásárlónál, egy mosonmagyaróvári férfinál is házkutatást tartottak, akitől fecskendőt és kristályos anyagot foglaltak le. Ellene kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

Az ügy nem állt meg a határon: a szlovák hatóságok november elején európai nyomozási határozat alapján kutatást tartottak annál a férfinál, akitől a metamfetamint szerezte be a győri gyanúsított. A rajtaütés során több mobiltelefont és technikai eszközt is lefoglaltak. A férfit a szlovák rendőrség is eljárás alá vonta.

A magyar és a szlovák nyomozók tovább vizsgálják a hálózat kapcsolatrendszerét, hogy teljeskörűen feltárják a nemzetközi drogkereskedelemben részt vevő személyeket.

Borítókép: Hazánkban terítette a drogot (Forrás: Police.hu)