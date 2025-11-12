kábítószer-csempészésrendőrségkábítószer

Külföldről csempészte be a drogot, így fogták el a győri futárt + videó

A drogdíler és a hálózat a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal központi osztálya és a Szlovák Nemzeti Drogellenes Egység közös akciója során bukott le.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 12:26
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer-bűnözés Elleni Hivatala a Szlovák Nemzeti Drogellenes Egységgel közösen gyűjtötte össze a bizonyítékokat a 35 éves, Győrben élő gyanúsított ellen, aki éveken át Szlovákiából hozott be nagy mennyiségű metamfetamint, majd azt Győr-Moson-Sopron vármegyében terítette tovább – közölte a Police.hu.

Szlovákiából szerezte be jelentős mennyiségben a metamfetamint. Forrás: Police.hu

A férfit szeptember 18-án, győri otthona előtt fogták el a rendőrség bevetési egységének munkatársai. 

A házkutatás során a nyomozók marihuánát, metamfetamint, kábítószer-maradványos pipát, digitális mérleget, informatikai eszközöket és egy drogkereskedelemmel kapcsolatos feljegyzéseket tartalmazó noteszt is lefoglaltak. Emellett nagy értékű autóját is elkobozták.

A garázs átvizsgálásakor a rendőrök két, azonos alvázszámú motort találtak, amelyek közül az egyiket egyértelműen átütötték. 

A férfit így kábítószer-kereskedelem mellett egyedi azonosító jellel visszaélés miatt is meggyanúsították. 

A bíróság elrendelte letartóztatását.

A nyomozás napján 

a rendőrök a vásárlónál, egy mosonmagyaróvári férfinál is házkutatást tartottak, akitől fecskendőt és kristályos anyagot foglaltak le. Ellene kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

Az ügy nem állt meg a határon: a szlovák hatóságok november elején európai nyomozási határozat alapján kutatást tartottak annál a férfinál, akitől a metamfetamint szerezte be a győri gyanúsított. A rajtaütés során több mobiltelefont és technikai eszközt is lefoglaltak. A férfit a szlovák rendőrség is eljárás alá vonta.

A magyar és a szlovák nyomozók tovább vizsgálják a hálózat kapcsolatrendszerét, hogy teljeskörűen feltárják a nemzetközi drogkereskedelemben részt vevő személyeket.

 

Borítókép: Hazánkban terítette a drogot (Forrás: Police.hu)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu