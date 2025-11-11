Nem volt jó ötlet majdnem húsz kiló drogot felvinni a repülőre

Magyarországon keresztül próbált meg Németországba csempészni 19 kilogramm marihuánát egy 34 éves maláj férfi. Vele szemben a Fővárosi Főügyészség vádat emelt és fegyházbüntetést indítványozott – közölte a főügyészség. A férfi még tavaly novemberben Malajziából a thaiföldi Bangkokba utazott, és ott átvette egy bőröndben a kábítószert, majd Európába utazott.

Fotó: Pexels

A jelenleg ismeretlen bűntársa vállalta, hogy fizeti a repülő- és vonatjegyét, valamint – a magyar hatóságok megtévesztésére – egy budapesti szállodában történő szállásfoglalás biztosításának költségeit, továbbá azt, hogy költőpénzt ad a vádlottnak.

A vádlott Dubaj érintésével Budapestre, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre repült, ahová 2024. november 9-én érkezett meg, de a végcél München volt.

A férfit azonban a pénzügyőrök vámellenőrzés alá vonták, és a bőröndjében megtalálták a különösen jelentős mennyiségű kábítószert.

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása bűntettével vádolta meg, vele szemben fegyházbüntetést és kiutasítást indítványoz az országból.