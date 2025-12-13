Megtört a jég, Sallai Roland góllal tért vissza a Galatasarayba

Megtört a jég. Sallai Roland a 2025/2026-os szezonban szombatig gól nélkül állt, ám az Antalyaspor ellen a 11. percben a kapuba talált. A magyar válogatott játékosa a tizenhatos vonalnál üresen állva kapott labdát, majd egy igazítás után, laposan lőtt is, a kapus pedig nem tudott védeni. A találatot ITT ön is megnézheti! Ezzel vezetett 2-0-ra a Bajnokok Ligája hétközi játéknapján Monacóban vereséget szenvedett Galatasaray.

Sallai Roland gólöröme (Fotó: Anadolu/Orhan Cicek)

Sallai Roland a huszadik tétmeccsén talált be

A párharc végül 4-1-es vendégsikerrel zárult. Sallai a huszadik tétmeccsét vívta az idényben, előzőleg hatszor lépett pályára a BL-ben, illetve 13 alkalommal a bajnokságban. A legutóbbi két bajnokit piros lapja után kapott eltiltás miatt kihagyni kényszerült.