Bajnokok LigájaGalatasarayMonacoSallai Roland

Nagy csapás érte Sallai Roland csapatát, utána azonnal jött a fordulat

Pont nélkül maradt a kapusát sérülés miatt lecserélni kényszerült Galatasaray a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában. Sallai Roland kezdőként kapott lehetőséget a Monaco vendégeként kedd este pályára lépett török együttesben, végig is játszotta a meccset, csapata azonban 1-0-s vereséget szenvedett.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 22:56
Sallai Roland kezdőként kapott lehetőséget Monacóban. Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin
Vereség után szeretett volna javítani a Galatasaray. A magyar válogatott Sallai Roland csapata a BL legutóbbi játéknapján 1-0-ra kikapott hazai pályán a belga Union SG ellen, ám ennek ellenére is kilenc ponttal állt, ami az idei utolsó kör előtt a 14., továbbjutást érő helyezésre volt elegendő. A keddi ellenfél, a Monaco csak egyszer kapott ki a Bajnokok Ligája aktuális kiírásában, ám a Bodo/Glimt legyőzése mellett elért három döntetlenje miatt így is csak hat ponttal várta a folytatást.

Sallai Roland (a kép bal szélén) és a Galatasaray a Monaco otthonában vendégszerepelt kedd este
Sallai Roland (a kép bal szélén) és a Galatasaray a Monaco otthonában vendégszerepelt kedd este (Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin)

Sallai Roland kezdett, mindkét fél előtt adódtak lehetőségek

A törökök mind az öt korábbi BL-meccsén pályára lépett Sallai Roland, aki Monacóban is a kezdőcsapat tagja volt, és akárcsak előzőleg háromszor, ezúttal is a védelem jobb szélén kapott szerepet. A monacói találkozó 6. percében éppen a magyar játékos beadása után alakulhatott volna ki veszély a vendéglátó kapuja előtt, de Sallai labdája nem jutott el Victor Osimhenhez.

Hamarosan, a 13. minutumban már lövésig is eljutott a Galatasaray, egy remek centerezés után hét méterről lőtt fölé Ilkay Gündogan. Újabb három perc elteltével Osimhen fejjel, majd kisvártatva Baris Yilmaz lábbal próbálkozott, de egyikük sem talált kaput. 

Baris Yilmaz foghatta a fejét, helyzetét nem tudta gólra váltani az első játékrészben
Baris Yilmaz foghatta a fejét, helyzetét nem tudta gólra váltani az első játékrészben (Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin)

A török rohamokra válaszul a Monaco futballistája, Maghnes Akliouche vette célba a kaput a büntetőterületen kívülről, és bizony, a kapus, Ugurcan Cakir védése is kellett, hogy ne legyen gól. A 24. percben Lamine Camara fejese jelezte, hogy a házigazda sem mondott le a gólszerzésről, sőt, Cakir fél óránál járva már bravúrra kényszerült Akliouche lövése után. Mindkét fél számára megvolt a lehetőség a gólszerzésre, a hátralévő időben azonban visszafogottabbá vált a párharc, így szünetre 0-0-s állásnál mehettek a felek.

Magához ragadta az irányítást a Monaco

A térfélcsere után szinte azonnal tizenegyest kapott a Monaco: Davinson Sánchez rúgott oda Takumi Minaminónak, a videóbírós ellenőrzés után pedig büntetőt fújt a játékvezető. Az 50. percben a rutinos csapatkapitány, Denis Zakaria állt a labda mögé, ám gyengén elvégzett lövését védte Cakir! Óriási lehetőséget szalasztott el a hazai együttes, amely az első óra végéhez közeledve Folarin Balogun révén ajtó-ablak helyzetet hagyott ki.

Zakaria nem jól kivitelezett tizenegyese után még nem tudott vezetni a Monaco
Zakaria nem jól kivitelezett tizenegyese után még nem tudott vezetni a Monaco (Fotó: AFP/Valery Hache)

A meccs ezen szakaszában sérülés miatt kapuscserére kényszerült a Galatasaray. Ez nagy csapás volt, de a játéknak folytatódnia kellett, az addig remekül teljesítő Cakir helyére Günay Güvenc állt be. Az új kapuvédőt azonnal felavatta a Monaco, amely Balogun szöglet utáni beadást követő találatával a 68. percben 1-0-ra módosította az állást.

A hátrányba került Galatasaray Sallai távoli lövésével jelezte, hogy igényt tartana legalább az egyik pontra, más kérdés, hogy a magyar futballista nem talált kaput. A 80. percben Camara lövése lezárhatta volna a nyitott kérdéseket, ám a labda a kapu fölé szállt. Az eredmény már nem változott: 1-0-ra nyert a Monaco, és ezzel pontszámban utolérte a BL őszi szakaszában sorozatban másodszor, összességében pedig harmadszor veszítő Sallaiékat.

Mindkét klub számára januárban folytatódik a Bajnokok Ligája.

Bajnokok Ligája-alapszakasz
A 6. forduló keddi eredményei:
Kairat Almati–Olimpiakosz 0-1 (0-0)
Bayern München–Sporting Lisboa 3-1 (0-0)
Internazionale–Liverpool 0-1 (0-0)
FC Barcelona–Eintracht Frankfurt 2-1 (0-1)
Atalanta–Chelsea 2-1 (0-1)
Tottenham–Slavia Praha 3-0 (1-0)
PSV Eindhoven–Atlético Madrid 2-3 (1-1)
AS Monaco–Galatasaray 1-0 (0-0)
Union Saint-Gilloise–Marseille 2-3 (1-2)

 

