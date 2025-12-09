Nagy csapás érte Sallai Roland csapatát, utána azonnal jött a fordulat

Vereség után szeretett volna javítani a Galatasaray. A magyar válogatott Sallai Roland csapata a BL legutóbbi játéknapján 1-0-ra kikapott hazai pályán a belga Union SG ellen, ám ennek ellenére is kilenc ponttal állt, ami az idei utolsó kör előtt a 14., továbbjutást érő helyezésre volt elegendő. A keddi ellenfél, a Monaco csak egyszer kapott ki a Bajnokok Ligája aktuális kiírásában, ám a Bodo/Glimt legyőzése mellett elért három döntetlenje miatt így is csak hat ponttal várta a folytatást.

Sallai Roland (a kép bal szélén) és a Galatasaray a Monaco otthonában vendégszerepelt kedd este (Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin)

Sallai Roland kezdett, mindkét fél előtt adódtak lehetőségek

A törökök mind az öt korábbi BL-meccsén pályára lépett Sallai Roland, aki Monacóban is a kezdőcsapat tagja volt, és akárcsak előzőleg háromszor, ezúttal is a védelem jobb szélén kapott szerepet. A monacói találkozó 6. percében éppen a magyar játékos beadása után alakulhatott volna ki veszély a vendéglátó kapuja előtt, de Sallai labdája nem jutott el Victor Osimhenhez.

Hamarosan, a 13. minutumban már lövésig is eljutott a Galatasaray, egy remek centerezés után hét méterről lőtt fölé Ilkay Gündogan. Újabb három perc elteltével Osimhen fejjel, majd kisvártatva Baris Yilmaz lábbal próbálkozott, de egyikük sem talált kaput.

Baris Yilmaz foghatta a fejét, helyzetét nem tudta gólra váltani az első játékrészben (Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin)

A török rohamokra válaszul a Monaco futballistája, Maghnes Akliouche vette célba a kaput a büntetőterületen kívülről, és bizony, a kapus, Ugurcan Cakir védése is kellett, hogy ne legyen gól. A 24. percben Lamine Camara fejese jelezte, hogy a házigazda sem mondott le a gólszerzésről, sőt, Cakir fél óránál járva már bravúrra kényszerült Akliouche lövése után. Mindkét fél számára megvolt a lehetőség a gólszerzésre, a hátralévő időben azonban visszafogottabbá vált a párharc, így szünetre 0-0-s állásnál mehettek a felek.

Magához ragadta az irányítást a Monaco

A térfélcsere után szinte azonnal tizenegyest kapott a Monaco: Davinson Sánchez rúgott oda Takumi Minaminónak, a videóbírós ellenőrzés után pedig büntetőt fújt a játékvezető. Az 50. percben a rutinos csapatkapitány, Denis Zakaria állt a labda mögé, ám gyengén elvégzett lövését védte Cakir! Óriási lehetőséget szalasztott el a hazai együttes, amely az első óra végéhez közeledve Folarin Balogun révén ajtó-ablak helyzetet hagyott ki.