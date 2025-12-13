Orbán Viktor a migrációra is nemet mondott, és most nemet mond a háborúra is

Orbán Viktor miniszterelnök beszédének az volt a kulcsmondata, hogy a Belgiumban tárolt orosz vagyon befagyasztása hadüzenet az Európai Uniótól Oroszországnak – mondta lapunknak Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója. Az elemző szerint az erről meghozott brüsszeli döntés előkészíti az Európai Tanács háború szempontjából kulcsfontosságú jövő heti ülését. A háború kérdése jelenleg Brüsszel részéről erőfitogtatásnak és hatalmi harcnak tűnik, azonban a kormányfő világossá tette, hogy ez a háborús készülődés része, ami fontos aktuálpolitikai üzenet. Ebből két dologra lehet következtetni: egyfelől arra, hogy milyen jövőt képzelnek el Brüsszelben az Európai Uniónak (EU) és a tagállamainak, figyelmen kívül hagyva egyes országok véleményét a vétó lehetőségének megakadályozásával. Másfelől

azt sem veszik figyelembe – ahogy tették ezt korábban a migrációval kapcsolatban –, hogy bizonyos uniós országok – különösen Magyarország – nem akarnak háborúzni Oroszországgal.

Mindezzel felkészítik az EU-t és annak népességét az oroszok elleni háborúra – mutatott rá az elemzési igazgató.

Orbán Viktor fő üzenete az volt a mai háborúellenes gyűlésen, hogy a Belgiumban tárolt orosz vagyon befagyasztása hadüzenet az Európai Uniótól Oroszországnak Boros Bánk Levente szerint (Fotó: Facebook)

Boros Bánk Levente hangsúlyozta: hasonlóan az összes eddigi háborúellenes gyűléshez, a mai is remekül szembeállítható a Magyar Péter-féle fellépésekkel tartalmában és stílusában egyaránt. A kormányfővel folytatott beszélgetés formája azért volt fontos, mert belátást engedett a miniszterelnök társadalmi és politikai filozófiájába, gondolkodásának a mélységébe, és ezen keresztül rávilágított eddigi kormányzásának eredményeire és további céljaira, legyen szó akár aktuálpolitikai ügyekről, akár az április utáni, tehát a választásokat követő időszakról. Ezzel szemben a Tisza Pártnál titkolózás zajlik, nagy hangú, agresszív kinyilatkoztatások, alaptalan vádaskodások és a valóság elhallgatása – értékelt.

Magyar Péter kudarcot vallott, ezért nem jelent meg Mohácson

Az elemző hozzátette: télre kiderült, hogy Magyar Péter kudarcot vallott az országjárásával és a háborúellenes gyűlésekre szervezett provokatív rendezvényeivel, ennek a beismerése, hogy Mohácsra már nem ment el.

A Tisza Párt háza táján súlyos a helyzet: kétségbeesés látszik náluk, mivel minden megbízható közvélemény-kutatás azt támasztja alá, hogy Magyar Péter alakulata nemhogy nem tudja megközelíteni a Fideszt, hanem egyre inkább távolodik tőle. Kudarcot kudarcra halmoznak: ezek közé tartozik az országjárás, a Tisza-támogatók személyes adatainak a kiszivárgása, illetve a baloldali megszorítócsomag nyilvánosságra kerülése, amit persze igyekeznek tagadni.

Eközben a kormánynak nagyon határozott témái és elképzelései vannak, melyekről tud a nyilvánosság. hiszen a kormány világosan kommunikálja az álláspontját. – Ebben a helyzetben Magyar Péter és az őt támogató holdudvar a figyelmet próbálja elterelni: most egy álbotránnyal állítanák meg azt a népszerűségvesztést, amivel szembesültek az utóbbi időben, ennek lehetünk a szemtanúi ma délután is – fogalmazott Boros Bánk Levente.