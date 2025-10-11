Helyzet van, Orbán Viktor lépett

„Helyzet van! Orbán Viktor akkor tudja igazán eredményesen védeni Magyarország békéjét és biztonságát Brüsszelben, ha látják, hogy a magyar emberek békét akarnak, és ott állnak mögötte” – mutatott rá közösségi oldalán Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója felhívta a figyelmet arra, indul az aláírásgyűjtés Brüsszel „háborús tervei” ellen.

Mint arról lapunk is beszámolt, szombat délelőtt a pesterzsébeti termelői piacon bukkant fel Orbán Viktor. A kormányfő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel látogatott a XX. kerületbe, ahol több mint száz támogató fogadta. A miniszterelnök a piacon egy beszédet is mondott, és ott jelentette be,

a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen.

Menczer Tamás bejegyzésében hangsúlyozta: Nem akarunk háborút, és nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék. „De a nyomás nő. Mindent bevetnek. Brüsszel és a magyarországi bábfigurák folyamatosan támadnak bennünket. Most minden békeszerető magyarra szükség van. Rád is! Védjük meg együtt Magyarország békéjét és biztonságát!” – zárta sorait az igazgató.