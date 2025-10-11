Rendkívüli

Nagyon féltik a Fideszt a baloldali véleményformálók Varga Judit esetleges visszatérésétől

Rég nem látott izgalom lett úrrá az ellenzéki nyilvánosság formálóin, miután Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy hamarosan beszél Varga Judittal az esetleges visszatéréséről. A 444-től a Partizánon át politikai elemzőkig azt taglalják, milyen veszélyekkel járhat a választási kampányban a kormánypártokra nézve Varga ismételt színre lépése. Ez az összehangolt „őszinte” aggodalom talán nem véletlen.

Munkatársunktól
2025. 10. 11. 9:21
Egészen szokatlan módon a kormánypártok iránti aggodalom lett úrrá az elmúlt napokban az ellenzéki sajtó különböző szerkesztőségeiben, stúdióiban Varga Judit volt igazságügyi miniszter esetleges politikai szerepvállalása miatt. Miután Gulyás Gergely a közösségi oldalán posztolt egy videót, amelyben felolvasta egy szimpatizáns levelét, aki Varga Judit visszatérését szorgalmazta, majd a csütörtöki Kormányinfón azt mondta, jövő kedden találkozik az ügyben a volt igazságügyi miniszterrel, a baloldalon újságírók és megmondóemberek sora értekezett arról, hogy ez a lépés mennyire káros lenne a Fidesznek.

Varga judit lehetséges viszatérése kiemelten fontos téma lett valamiért a baloldalon (Forrás: Facebook)

Összeállításunkban több példával is bemutatjuk, hogyan „aggódnak” a baloldalon a kormánypártokért.

„Őrült kockázat a Fidesznek”

A 444 pénteken terjedelmes cikkben foglalkozott az esetleges visszatéréssel, „Lehet, hogy Magyart idegesítené Varga Judit visszatérése, de a kegyelmi botrány miatt ez őrült kockázat a Fidesznek” címmel. A szerző többek között azt taglalta, hogy „Magyar Péter volt feleségének visszahozása a kampányba nagy húzás is lehetne a Fidesztől, csakhogy Varga Judit jegyezte ellen K. Endre kegyelmét, emiatt távozott tavaly a közéletből. Ezzel pedig ismét magára rántaná a Fidesz a kegyelmi botrányt – amiből Magyar Péter és mozgalma kinőtt –, és úgy általában a gyermekvédelmi ügyeket, és korántsem biztos, hogy ezzel hosszú távon fogást találnának Magyar Péteren.”

Felmelegítik a kegyelmi ügyet

Lakner Zoltán politológus, a Jelen főszerkesztője a Facebookon arról írt: a kormányoldalnak érdemes lenne emlékeztetni magát, hogy Varga nem „férfiirigységbe” vagy más méltatlanságba bukott bele, hanem abba, hogy ellenjegyezte Novák kegyelmi döntését. Lakner szerint Varga Judit visszatérésével, de már csak azzal is, hogy állandóan erről van szó, a Fidesz ismét magára rántja a kegyelmi botrányt. „Ha ezt nem látják át, akkor tényleg elvesztették a tájékozódási képességüket. A klasszikus parlamenti képzavarral élve ez egy olyan kétélű fegyver, ami könnyen visszafelé sülhet el.”

A 444-nek nyilatkozó baloldali közvélemény-kutató, a Medián ügyvezető igazgatója, Hann Endre is arra figyelmeztetett, Varga visszahozása „őrült kockázat” a Fidesz számára, még ha ezzel mintha Magyar Pétert akarnák is fenyegetni, hiszen még mindig nem tudni, miért kapott kegyelmet K. Endre, és erre a kérdésre aligha várható válasz Vargától épp a választási kampányban, pedig, ha újra politikai szerepet vállal, ez aligha lesz megkerülhető. A visszatérés lebegtetése szerinte a Fidesz kétségbeesését mutatja, úgy látja, a kormánypárt meglehetősen szorult helyzetben van – olvasható a cikkben.

A gyengeség jele

Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója eközben azt fejtegette, nem mindegy, milyen minőségében térne vissza a volt miniszter, de szerinte az, hogy ez egyáltalán felmerült, és a Fidesznél „fújják a sztorit”, a gyengeség jele. „Egy ereje teljében lévő kormánypárt nem siránkozik azon, hogy valaki nincs köztük, és de jó lenne, ha ott volna, hanem a sikereket kommunikálja.” – A Fidesz gondolhatja, hogy Varga visszatérése Magyar ellen egy hatékony fegyver, de közvetett módon ez pont annak a beismerése, hogy eddig nem találták meg a megfelelő ellenszert, és hogy egy vezető politikus visszatérése is Magyar Péterre adott reakció lehet. Ahogy mostanában a Fidesz kommunikációjának egyre nagyobb része az, és ezalól már a miniszterelnök sem kivétel – fogalmazott Róna.

A HVG úgy tudja, a Fidesz környékén úgy számolnak, hogy Varga fellépése 2-3 százaléknyi bizonytalanabb női Tisza-szavazót is „passzivizálhat”. Róna szerint nem lehet megjósolni, hogy Varga esetleges visszatérése hogyan befolyásolná a Fidesz, illetve a Tisza támogatottságát, ahogy azt sem, színre lépésével a Fidesz többet nyerne vagy veszítene-e.

Ruff Bálint szappanoperát emlegetett

A Partizán választási műsorában, a Vétóban is hosszú blokkot szántak Varga Judit lehetséges visszatérésének elemzésére. Ruff Bálint arra hívta fel a figyelmet, hogy Varga Judit a kegyelmi ügy miatt bukott el 2024 februárjában. A balliberális kampányszakértő ezután kifejtette, hogy „azok az emberek, akik ebben gondolkodnak, akik a politikai konyhában ezt jó ötletnek tartják, azt gondolják, hogy ez több eszközt tud szolgálni. Az elsődleges eszköz, hogy ezzel lehet Magyar Pétert kihozni a sodrából, pszichéjére hatni, vagy megkavarni. Ez fontos dolog, de inkább Magyar Péter személyes problémája.” Ruff szerint ezzel a magyar politikát egy brazil szappanoperává akarják változtatni (…) „azt akarják csinálni, és ez a lényeg, hogy az orbáni szintről letolják és ne Orbán–Magyar Péter legyen, hanem Varga Judit és Magyar Péter házassági konfliktusának X-edik epizódja. Ez a cél ezzel.”

Az elemző kitért arra is, hogy szerinte ez egy pszichológiai hadviselés, „amikor Gulyás Gergely átadja a videót és amikor Kocsis Máté visszahívja a hölgyet, az valójában az embereknek egy olyan szintű lenézése, ami egészen elképesztő, mert amikor a kegyelmi ügy történt, akkor ez a két hölgy vitte el a balhét ahelyett, aki ebben az egész ügyben a főkolompos volt és aki a mai napig püspök, Balog Zoltán.”

Több kárt hozhat, mint hasznot

Egy másik baloldali politikai szakértő azt emelte ki, hogy tetszhetett a kormányoldalnak, ahogy a volt igazságügyi miniszter a Völner–Schadl-ügy bírósági tárgyalása után volt férjét, Magyar Pétert „képződménynek” nevezte. Szerinte a Fidesz hívei sem zárkóznának el a volt miniszter visszatérésétől, ami viszont csak akkor lenne előnyös, ha tisztázni tudná szerepét a kegyelmi botrányban, egyébként reaktiválása több kárt is okozhat a Fidesznek, mint amennyi hasznot hoz. Varga Judit visszatérése a politikai pályájára pikáns helyzetet teremtene. Még ha nem is lesz a Fidesz miniszterelnök-jelöltje, feltételezem, a listán előkelő helyen szerepeltetik majd, vagy legalábbis fontos szerepet szánnak neki. Rendkívül furcsa helyzet lesz, nem volt még ilyen az elmúlt 35 évben, hogy egykori férj és feleség az élvonalban egymás ellen küzdjenek – fejtette ki Nagy Attila Tibor.

 

               
       
       
       

