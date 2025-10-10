Rettegnek a tiszások Varga Judit visszatérésétől

Elszabadult a közösségi médiában a gyűlöletcunami miután kiderült, hogy a jövő héten Varga Judit több kormánytaggal, többek között Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel is találkozik.

Varga Judit (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Az egyeztetésen pedig téma lesz a visszavonult politikus esetleges visszatérése is. Több sem kellett a Tisza Pártot támogató online siserehadnak, a saját fórumaikon rögtön gyűlöletkeltésbe kezdtek.

Képernyőfotó (Forrás: Facebook)

A nyíregyházi Szitakötők Tisza-sziget posztja alatt azt követelték, Varga Juditot vonják felelősségre, amennyiben vissza mer térni a politikába.

Képernyőfotó: (Forrás: Magyar Nemzet)

Az egyik hozzászóló pedig azt mondta,

igaza van Gulyásnak, kell asztalos a koporsókhoz.

Képernyőfotó (Forrás: Facebook)

Egy másik hozzászóló pedig vádlottak padját készíttetne Varga Judittal. Ennél is rosszabb volt a helyzet a Tisza Párt szimpatizánsainak egyik csoportjában. A bejegyzés alatt, amelyben egy Varga Judit esetleges visszatéréséről szóló cikket osztottak meg, válogatott trágárságokkal illették a visszavonult politikust.

A hozzászólásokból is jól látszódik, hogy miközben Magyar Péter a hivatalos oldalán azt kommunikálja, nem hangolja a tiszásokat a volt felesége ellen,

valójában a párt suttogó propagandáján keresztül már megindult az elkötelezett szavazók felkészítése az esetleges visszatérésre.

Ezt támasztják alá lapunk értesülései is, amely szerint több Tisza-szigetben is vérre menő viták folynak Varga Judit megítéléséről.

Többen ugyanis alapvetően pozitívan vélekednek Varga Juditról, miközben a legelkötelezettebb hívek attól tartanak, a politikus visszatérésével tovább csökkenhet a Tisza Párt támogatottsága.