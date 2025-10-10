Rettegnek a tiszások Varga Judit visszatérésétől

Elszabadult a közösségi médiában a gyűlöletcunami miután kiderült, hogy a jövő héten Varga Judit több kormánytaggal, többek között Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel is találkozik.
Az egyeztetésen pedig téma lesz a visszavonult politikus esetleges visszatérése is. Több sem kellett a Tisza Pártot támogató online siserehadnak, a saját fórumaikon rögtön gyűlöletkeltésbe kezdtek.
A nyíregyházi Szitakötők Tisza-sziget posztja alatt azt követelték, Varga Juditot vonják felelősségre, amennyiben vissza mer térni a politikába.
Az egyik hozzászóló pedig azt mondta,
igaza van Gulyásnak, kell asztalos a koporsókhoz.
Egy másik hozzászóló pedig vádlottak padját készíttetne Varga Judittal. Ennél is rosszabb volt a helyzet a Tisza Párt szimpatizánsainak egyik csoportjában. A bejegyzés alatt, amelyben egy Varga Judit esetleges visszatéréséről szóló cikket osztottak meg, válogatott trágárságokkal illették a visszavonult politikust.
A hozzászólásokból is jól látszódik, hogy miközben Magyar Péter a hivatalos oldalán azt kommunikálja, nem hangolja a tiszásokat a volt felesége ellen,
valójában a párt suttogó propagandáján keresztül már megindult az elkötelezett szavazók felkészítése az esetleges visszatérésre.
Ezt támasztják alá lapunk értesülései is, amely szerint több Tisza-szigetben is vérre menő viták folynak Varga Judit megítéléséről.
Többen ugyanis alapvetően pozitívan vélekednek Varga Juditról, miközben a legelkötelezettebb hívek attól tartanak, a politikus visszatérésével tovább csökkenhet a Tisza Párt támogatottsága.