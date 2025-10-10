Rendkívüli

Emmanuel Macron újra Sébastien Lecornu-t nevezi ki miniszterelnöknek

Rettegnek a tiszások Varga Judit visszatérésétől

A közösségi médiában elszabadult indulatok kísérik Varga Judit esetleges politikai visszatérésének hírét. Miután kiderült, hogy a volt igazságügyi miniszter jövő héten egyeztet több kormánytaggal, a Tisza Párt szimpatizánsainak fórumain gyűlöletcunami zúdult rá: trágár, nőgyalázó és rágalmazó kommentek lepték el a közösségi oldalakat.

Munkatársunktól
2025. 10. 10. 21:07
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Elszabadult a közösségi médiában a gyűlöletcunami miután kiderült, hogy a jövő héten Varga Judit több kormánytaggal, többek között Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel is találkozik.

Varga Judit (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Az egyeztetésen pedig téma lesz a visszavonult politikus esetleges visszatérése is. Több sem kellett a Tisza Pártot támogató online siserehadnak, a saját fórumaikon rögtön gyűlöletkeltésbe kezdtek. 

Képernyőfotó (Forrás: Facebook)

 

A nyíregyházi Szitakötők Tisza-sziget posztja alatt azt követelték, Varga Juditot vonják felelősségre, amennyiben vissza mer térni a politikába.

Képernyőfotó: (Forrás: Magyar Nemzet)

Az egyik hozzászóló pedig azt mondta, 

igaza van Gulyásnak, kell asztalos a koporsókhoz.

Képernyőfotó (Forrás: Facebook)

Egy másik hozzászóló pedig vádlottak padját készíttetne Varga Judittal. Ennél is rosszabb volt a helyzet a Tisza Párt szimpatizánsainak egyik csoportjában. A bejegyzés alatt, amelyben egy Varga Judit esetleges visszatéréséről szóló cikket osztottak meg, válogatott trágárságokkal illették a visszavonult politikust.

A hozzászólásokból is jól látszódik, hogy miközben Magyar Péter a hivatalos oldalán azt kommunikálja, nem hangolja a tiszásokat a volt felesége ellen, 

valójában a párt suttogó propagandáján keresztül már megindult az elkötelezett szavazók felkészítése az esetleges visszatérésre. 

Ezt támasztják alá lapunk értesülései is, amely szerint több Tisza-szigetben is vérre menő viták folynak Varga Judit megítéléséről. 

Többen ugyanis alapvetően pozitívan vélekednek Varga Juditról, miközben a legelkötelezettebb hívek attól tartanak, a politikus visszatérésével tovább csökkenhet a Tisza Párt támogatottsága. 

Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, egyre több jel utal arra, hogy Varga Judit hamarosan visszatérhet a közéletbe. 

A kormány képviselői hamarosan személyesen is találkoznak Varga Judit volt igazságügyi miniszterrel, hogy beszéljenek a visszatéréséről 

– árulta el a Varga Judit visszatérése kapcsán a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely a csütörtökön tartott kormányinfón. Az egykori igazságügyi tárcavezető visszatérése már egy ideje ismét téma a jobboldalon, Orbán Viktor még azt is mondta, Varga Juditnak miniszterelnöki képességei vannak.

Nem a fogadókészség, hanem a csatlakozási szándék hiányzik – árulta el a Varga Judit visszatérésének esélyeiről a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette, hogy hamarosan személyesen is találkozik a volt igazságügyi miniszterrel, és megkérdezi majd, változott-e az álláspontja a visszatéréséről.

Mint ismert, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter tavaly februárban, a kegyelmi ügy kirobbanása után lemondott és visszavonult a közélettől. Egykori férje, Magyar Péternek a politikába való belépése kapcsán azóta többször is leszögezte, nem szeretne visszatérni a közéletbe. Ennek ellenére a volt igazságügyi miniszter visszatérése már egy ideje ismét téma a jobboldalon. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője korábban arról írt, hogy reménykedik a visszatérésében. Orbán Viktor pedig a Hotel Lentulai című műsorban mondta, hogy Varga Juditnak miniszterelnöki képességei vannak.

Borítókép: Varga Judit (Forrás: MTI/Hegedüs Róbert)


Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

