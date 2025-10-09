Varga Judit visszatérésének esélyét latolgatta Gulyás Gergely

Nem a fogadókészség, hanem a csatlakozási szándék hiányzik – árulta el a Varga Judit visszatérésének esélyeiről a mai Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette, hogy hamarosan személyesen is találkoznak a volt igazságügyi miniszterrel, és megkérdezi majd, változott-e az álláspontja a visszatéréséről.

Mint ismert, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter tavaly februárban, a kegyelmi ügy kirobbanása után lemondott és visszavonult a közélettől. Egykori férje, Magyar Péternek a politikába való belépése kapcsán azóta többször is leszögezte, nem szeretne visszatérni a közéletbe. Ennek ellenére a volt igazságügyi miniszter visszatérése már egy ideje ismét téma a jobboldalon. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője korábban arról írt, hogy reménykedik a visszatérésében. Orbán Viktor pedig a Hotel Lentulai című műsorban mondta, hogy Varga Juditnak miniszterelnöki képességei vannak.