Varga Juditot még mindig zsarolni próbálja Magyar Péter, most a gyerekeivel

A volt feleségem pontosan érzi, hogy mi a három gyermekünk érdeke – fogalmazott Varga Judit lehetséges visszatérésére Magyar Péter, aki korábban hosszú ideig zsarolta az egykori igazságügyi minisztert.

Magyar Péter zsarolja Varga Juditot. Ezúttal a gyerekeivel. Fotó: Facebook

Bohár Dániel Facebook oldalán ezzel kapcsolatban azt írta, Magyar Péter a saját gyerekeivel zsarolja a volt feleségét. „Még mindig. Azután amit művelt vele. Titokban lehallgatta, bántalmazta, félelemben tartotta, és még most sem tud leállni. Magyar Péter még most is zsarolja a volt feleségét. Méghozzá a legaljasabb módon, a gyerekeivel. Ilyet normális férfi nem csinál. Mondjuk ez sosem volt normális. Kiállunk melletted, Judit!” – fogalmazott.

Több mint egy éven keresztül zsarolta feleségét Magyar Péter

Emlékezetes, tavaly tavasszal Magyar Péter közzétett egy felvételt, amelyen Varga Judit beszél, de tulajdonképpen semmi nem derült ki belőle. Sokkal érdekesebb volt azonban az a Facebook-poszt, amelyet a hangfelvétel nyilvánosságra hozása után tett közzé Varga Judit egykori igazságügyi miniszter, azt állítva, hogy Magyar Péter több mint egy éven keresztül zsarolta.

Döbbenet. Magyar Péter tényleg megtette. Ezzel zsarol több mint egy éve. Magyar Péter az egykori házastársáról, rólam, titkos hangfelvételt készített a közös otthonunkban, és azt politikai céljai elérése érdekében most felhasználta. Egy ilyen ember nem méltó semmiféle bizalomra

– fogalmazott. Mint írta, „az az ember volt képes erre, akit három fiúgyermekkel ajándékoztam meg. Az az ember tette ezt velem, akinek szeretettel és reménykedéssel adtam számtalan esélyt az újrakezdésre a kapcsolati erőszak szörnyű évei során. Senkinek nem kívánom ezt az érzést.”

Varga Judit a posztjában arra is kitért, hogy a szóban forgó időszakra jól emlékszik, mert bőven akadt verbális és fizikai erőszak.

Mit mond Varga Judit?

A nyilvánosság előtt Varga Judit utoljára nyáron jelent meg és nyilatkozott a baloldali sajtónak egykori férjéről.

Ha ebben a versenyben egy olyan embernek is, mint ez a Magyar Péter nevű képződmény, adnak pontokat, akkor én ebben nem akarok indulni

– jelentette ki Varga Judit, megjegyezve, hogy „az árulás nem teljesítmény, főleg nem a családunk elárulása”. Az egykori tárcavezető a Magyar Péter által készített felvételekre akkor úgy reagált: nem bírta már elviselni a bántalmazást, amiben élt, és Magyar Péter ezután 14 hónapig zsarolta a hangfelvétellel.