  • Parlament elé került Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya, szigoríthatják a fegyverviselési szabályokat
Ruszin-Szendi RomuluszKósa LajoskézifegyverországgyűlésMagyar Péter

Parlament elé került Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya, szigoríthatják a fegyverviselési szabályokat

Kósa Lajos határozati javaslatban kérte a kormányt, hogy dolgozzon ki szigorúbb szabályokat a fizikai és digitális térben terjedő agresszió visszaszorítására, különös tekintettel a fegyvertartási és fegyverviselési jogsértésekre. A kezdeményezés közvetlen előzménye Ruszin-Szendi Romulusz botránya, aki a Tisza Párt egyik fórumán – Magyar Péter állítása szerint is – lőfegyverrel jelent meg, és nyíltan erőszakos kijelentéseket tett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 11:13
Ruszin-Szendi Romulusz felfegyverkezve tart lakossági fórumot. Fotó: Képernyőfotó
Fotó: Képernyőfotó
„Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy dolgozzon ki a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklését elősegítő javaslatokat, ennek körében tekintse át a fegyvertartással és fegyverviseléssel kapcsolatos jogsértések esetén alkalmazandó szabályokat és szükség esetén szigorítsa azokat” – írja határozati javaslatában Kósa Lajos Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének. A határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Ruszin-Szendi Romulusz felfegyverkezve tart lakossági fórumot. Fotó: Képernyőfotó
Ruszin-Szendi Romulusz felfegyverkezve tart lakossági fórumot. Fotó: Képernyőfotó

A kormánypárti képviselő az indoklásban azt írja: a rendszerváltás óta eltelt időszakban nem fordultak még elő olyan esetek, mint legutóbb Szeghalmon és más vidéki helyszíneken. 

 

Kósa Lajos a Ruszin-ügyről: ez a veszély hazánkat is fenyegeti

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: 

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

„Egy nem parlamenti, ellenzéki párt nyílt választói gyűléseire, a párt egyik politikusa éles oldalfegyverrel ment el. Ez példátlan és teljességgel ellentmond a józan észnek.” 

Elítéljük az erőszak és a fenyegetés minden formáját és Magyarországot megőrizzük olyan demokráciának, ahol a véleménynyilvánítás szabad és a véleménye miatt nem fenyegetnek senkit

 – írja a javaslatban Kósa Lajos. 

A politikus szerint a közélet fizikai és digitális tereiben megjelenő erőszak veszélyt jelent a közbiztonságra és ellehetetleníti az érdemi vitát. Úgy véli: ez a veszély hazánkat is fenyegeti. 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: YouTube)

