  • Róna Dániel értetlenkedik, még az adatszivárgási botrányban is Magyar Pétert próbálja mosdatni
Tisza PártRóna DánielMagyar Péter

Róna Dániel értetlenkedik, még az adatszivárgási botrányban is Magyar Pétert próbálja mosdatni

Intellektuálisan nehéz ezt komolyan venni – így reagált a Tisza Világ applikáció körül kialakult botrányra Róna Dániel. A 21 Kutatóközpont igazgatója nem érti, miért kell Magyar Péterék legújabb botrányának akkora jelentőséget tulajdonítani.

Forrás: Mandiner2025. 10. 09. 15:27
róna dániel Forrás: Youtube
„És hogyha ukránok csinálták volna, akkor mi van?” – reagált a Tisza Világ-applikáció körül kialakult botrányra Róna Dániel. A Mandiner szúrta ki, hogy a 21 Kutatóközpont igazgatója a Topik című műsor vendége volt, ahol többek között a Tisza Párt mobilalkalmazása, illetve az akörül kialakult adatszivárgási ügy is szóba került.

Magyar Péter több ezer követőjének került ki adata a világhálóra (Forrás: YouTube)

Róna Dániel azt ecsetelte, hogy amennyiben ukránok fejlesztették volna az alkalmazást, az sem jelenti, hogy „rosszul van programozva, ez nem azt jelenti, hogy az adatok ott landolnak, ha mégis, akkor ez egy GDPR-jogsértés lenne”. A Mandiner szerint az igazgató ezután értetlenkedésbe kezdett, ugyanis állítása szerint nem tudja, vajon mi következne ebből a Tiszára nézve.

Az, hogy óvatlan, maximum. De hogy ukránbérenc lenne emiatt? Én nem látom, hogy ez logikailag hogy következik. Intellektuálisan nehéz ezt komolyan venni

– fogalmazott, majd hozzátette: a kampányban rengeteg az ilyen adok-kapok, és ez elmegy a választók többségének a füle mellett , ezért ő nem tulajdonítana túl nagy jelentőséget ennek az ügynek.

A kiszivárgott tiszás adatbázis

Mint arról lapunk is beszámolt, jelenleg vezető hír a sajtóban a Tisza Párt adatszivárgási botránya, ugyanis a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából több ezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra és láthatók ott most is.

A kiszivárgott adatbázis szerint az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. A férfi ungvári, és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik. Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját, ráadásul felmerül a gyanúja annak is, hogy az összes tiszás adata ukrán kézbe került.

Borítókép: Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója (Forrás: YouTube)


