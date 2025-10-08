Szürreális: a Magyarországról kitiltott ukrán kém egy szerkesztett képpel bizonygatja, hogy nem ők készítettek a Tisza-applikációt

Tseber Roland Ivanovics a Magyarországról kitiltott ukrán kém közösségi oldalán közölte, hogy nem az ukránok készítették a Tisza Párt applikációját, a bejegyzéshez mellékelt kép nem ezt sugallja – derül ki Menczer Tamás Facebook-videójából. A kormánypártok kommunikációs igazgatója megjegyezte: „Roli, Roli, nem fognak megdicsérni a kémsuliban”.

Mint arról lapunk is beszámolt, jelenleg vezető hír a sajtóban a Tisza Párt adatszivárgási botránya, ugyanis a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából több ezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra és láthatók ott most is.

A kiszivárgott adatbázis szerint az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. A férfi ungvári, és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik.

Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját, ráadásul felmerül a gyanúja annak is, hogy az összes tiszás adata ukrán kézbe került.

De ki is ez a kitiltott ukrán kém?

Mint arról lapunk is beszámolt, még márciusban tiltották ki hazákból Tseber Rolandot, ő volt az, aki tavaly megszervezte és végigdokumentálta Magyar Péter ukrajnai utazását. Az ukrán–magyar állampolgár Tseber Roland egyébként a kárpátaljai katonai közigazgatás magas rangú tisztje, aki ráadásul Zelenszkij pártjának képviselője a kárpátaljai megyei tanácsban.

Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovics (Forrás: Instagram) Forrás: Instagram

Tseber már Magyar Péter felbukkanása után néhány héttel, még tavaly nyáron felvette vele a személyes kapcsolatot, szorosan követte, rendszeresen részt vett az országjáró autós turnékon. A hírportál szerint minden azt bizonyítja, hogy a legszorosabb együttműködést alakították ki. Erről maga Tseber közölt lelkes posztokat és közös fotókat.

A posztokban Peter Madyarnak nevezte a „jóbarátot”, és nem győzte hangsúlyozni, hogy a politikus mennyire elkötelezett Ukrajna politikája és uniós tagsága mellett.

A Ripost szerint Tseber Ivanovics az ukrán titkosszolgálatok érdekeit kiszolgálva, a hálózatok szokásos profi módszereivel kommunikál a Facebookon, ukrán nyelven is sorozatos propagandát fejt ki a Zelenszkij-féle politika érdekében. Folyamatos, „üzemszerű” posztolással támogatja a Tisza Párt vezérét is, miközben posztjait hatalmas összegekkel „megtolva”, a lehető legszélesebb körben terjeszti Ukrajnában.