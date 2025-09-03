Rendkívüli

A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Deák DánielMomentum21 Kutatóközpont444

Menetrendszerűen érkezett a Tisza Párt előnyéről szóló kamukutatás, mutatjuk, ki csinálta

A Tisza Párt mögé beálló Róna Dániel korábban a Momentumot támogatta – emlékeztetett Deák Dániel legújabb Facebook-bejegyzésében.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 10:46
Forrás: MTI
A Tisza Párt vezetése válságtanácskozást tartott a napokban, miután kiszivárgott az adóemelési javaslatuk, valamint Tarr Zoltán alelnök nyíltan elismerte: hazudtak a kampányban – ismertette Deák Dániel legújabb Facebook-posztjában.

A megbeszélésen több döntés is született – idézte fel. Az egyik legfontosabb, hogy nyilatkozati stopot rendeltek el a pártban: ettől kezdve kizárólag Magyar Péter szólalhat meg nyilvánosan, aki minden botrányt tagad. Ennek következtében Tarr Zoltán sem jelent meg azóta, holott korábban ő maga mondta ki, hogy félrevezették a választókat.

 A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a másik döntés egy megrendelt közvélemény-kutatás volt, amelynek célja az volt, hogy eltereljék a figyelmet a párt körüli botrányokról, és azt sugallják: minden rendben van. 

Ez a felmérés a 21 Kutatóközponttól érkezett, amelynek vezetője korábban maga is elismerte, hogy politikai megrendelések esetén a megrendelő akarata érvényesül.

„Így nem meglepő, hogy közel 20 százalékos előnyt mért a Tisza számára” – jegyezte meg Deák, hozzátéve: különösen beszédes, hogy a kutatás nyilvánosságra hozatala után percekkel Magyar Péter már kész grafikonokat osztott meg a közösségi médiában. Ez szerinte arra utal, hogy előre tudott az eredményekről, vagyis valójában maga a párt rendelte meg a számokat.

A valós helyzet azonban egészen más – emelte ki. A Tisza Párt belső kutatásai ugyanis ugyanazt mutatják, mint a nyilvános felmérések: a Tisza gyengül, a Fidesz viszont erősödik. Ennek a folyamatnak látványos jele, hogy az elmúlt napokban négy helyi Tisza-szervezet is feloszlott, Magyar Péter pedig kínosan magyarázkodik a nyilvánosság előtt a kiszivárgott adóemelési terveik miatt.

❗️Amint azt pár napja jeleztem: miután hatalmas botrány kerekedett a TISZA kiszivárgott adóemelési javaslatából és Tarr...

Posted by Deák Dániel on Tuesday, September 2, 2025

Már 2022-ben is az ellenzék esélyeit próbálta javítgatni a 21 Kutatóközpont vezetője

„Közepes teljesítménnyel is nyerhet az ellenzék 2022-ben” – idézte fel a 21 Kutatóközpont vezetőjének 2020 végi kijelentését Deák Dániel, amelyet alaposan megcáfolt a valóság: a Fidesz kétharmaddal nyert, a Momentum pedig szinte eltűnt.

Az elemző kiemelte, mindez jól mutatja, hogy Róna Dániel és társai „jó pénzért mindig az aktuális ellenzéki reménységet tolják a nyilvánosságban, és rendre készítik azokat a kamu felméréseket, amelyekkel kiépítik a saját álomvilágukat”.

Most éppen Magyar Péter került sorra, akit a legfrissebb, a 21 Kutatóközpont által készített felmérés csaknem húszszázalékos előnyhöz juttatott. Mindez akkor történt, amikor a Tisza körül éppen adóemelési botrány robbant ki, és a párt alelnöke, Tarr Zoltán nyíltan elismerte: hazudtak a kampányban.

„Jogosan merül fel a kérdés, mit csinálnak majd, amikor 2026-ban rájuk nyitja az ajtót a valóság? Ne féljetek, Róna Dániel és társai a 2026-os választás után is megtalálják majd az új gazdatestet, lesz majd új reménység!” – zárta bejegyzését Deák Dániel.

❗️Egy kis vicces emlék a Magyar Péternek a mai kamu kutatást végző Róna Dánielről, aki akkor még a Momentum szekerét...

Posted by Deák Dániel on Wednesday, September 3, 2025

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

