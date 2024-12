A tűzzel és emberéletekkel játszik Magyar Péter

Napok óta világos, hogy a bukott szír elnök nem járt Magyarországon, a fénykép a repülőről kamu volt, a hír valójában álhír – mutatott rá Kocsis Máté a közösségi oldalán.

A Fidesz frakcióvezetője jelezte: a hírt közlő Magyar Hang ugyan megtévesztette a közvéleményt, de közölte a helyreigazítást.

Csak Magyar Péter gondolja úgy, hogy a korrigálás és bocsánatkérés helyett szükséges tovább folytatni a felelőtlen rémhírterjesztést

– hangsúlyozta Kocsis Máté. Szerinte a Tisza Párt elnöke egyértelművé teszi, hogy ő maga az álhír gyártója és híresztelője, amivel gyengítheti és veszélyeztetheti Magyarországot. Az is tiszta, hogy erre nem itthonról van igény, hanem külföldről, amit Magyar Péter szolgalelkűen hajt most is végre, napok óta nem törődve az ebben rejlő kockázatokkal – tette hozzá.

A frakcióvezető – a nemzetbiztonsági bizottság tagjaként – felhívta a figyelmet, hogy milyen kockázatokkal jár a baloldali politikus tette: a magyar hatóságoknak és titkosszolgálatoknak megfeszített erővel kellett azon dolgozniuk, hogy az álhír terjedése ne okozzon nagyobb bajt, ne kerüljön emberéletekbe, ne hajtsanak végre az álhíren feldühödött szírek terrorcselekményeket Magyarországon. Az Alkotmányvédelmi Hivatal nem ok nélkül indított vizsgálatot az ügyben – tette hozzá.

Kocsis Máté azt is elmondta, hogy milyen óvintézkedéseket kellett tenni Magyar Péter álhírterjesztése miatt: Szíria budapesti nagykövetségét meg kellett védeni egy incidens miatt, a damaszkuszi magyar nagykövetség tagjait ki kellett menekíteni és egy másik országba szállítani. De Szíriában jelenleg is tartózkodnak magyarok – tette hozzá.

Ebben a hangulatban a tűzzel és emberéletekkel játszik, aki újfent hamis híreket közöl, amelyeket a nemzetközi sajtó is átvesz, és a közösségi médiában is úgy terjesztik a „fékezett gondolkodású tiszás rajongók, mintha nem lenne holnap”

– hangsúlyozta a frakcióvezető.

De vajon tudja garantálni a Tisza Párt vagy Magyar Péter, hogy nyugat-európai terrorsejtek, Bassár el-Aszad ellenlábasai nem érkeznek Magyarországra bosszút állni, véres cselekményt végrehajtani az álhír hatására?

– tette fel a kérdést Kocsis Máté. Nem tudni, mégis terjesztik tovább, kockára teszik honfitársaink és a hazánk biztonságát, gyengítik Magyarországot. Ez a valódi cél. A külföldi cél – tette hozzá.

Ha pedig valaki ezt szándékosan teszi, az bűnös

– jegyezte meg a frakcióvezető.