Kocsis MátéTisza Pártadatbotrányapplikáció

Kocsis Máté Magyar Péternek: Hallgattál, hazudoztál, átverted a híveidet, és veszélybe sodortad őket

Nemhogy szivárognak a személyes és szenzitív adatok Ukrajnába, hanem csobognak – írta a Tisza-adatbotrány kapcsán a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint már mindenki látja, hogy Magyar Péter egyre cikibb.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 14:02
„A Tisza-adatbotrány mindent elmond rólad” – üzente Magyar Péternek Kocsis Máté a Facebook-oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője közölte, kiderült, a Tisza Párt elnöke október eleje óta tisztában volt azzal, hogy ellopták kétszázezer ember adatait. „De hallgattál, hazudoztál, átverted a híveidet, és veszélybe sodortad őket” – mutatott rá.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Fotó: MTI/Bús Csaba

„Posztolgattál az adatvédelemről, és még akkor is kábítottad a szektát az applikáció megbízhatóságával, amikor már tudtad, hogy nagy baj van” – emlékeztette a Tisza-vezért Kocsis Máté. „Igazi kétszínű majom vagy” – tette hozzá.

A gond, amit a balf…szságoddal okoztál, nem kicsi: egy háborúban álló ország kezébe adtad rengeteg magyar személyes adatát (és ez független attól, hogy ezek épp tiszások), ők most csak egy ukrán táblázat résztvevői

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus, aki szerint – habár vannak, akik még nem mondják ki – már mindenki látja, hogy Magyar Péter egyre cikibb.

„A Tisza-adatbotrány a lúzerséged, a kétszínűséged, az arroganciád és a megbízhatatlanságod iskolapéldája”

– hívta fel a Tisza Párt elnökének figyelmét Kocsis Máté.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a bejegyzése mellé kommentben azt írta: „Nemhogy szivárognak a személyes és szenzitív adatok Ukrajnába, hanem csobognak.”

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, a múlt hét végén kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek.

Az esetet immár a rendőrség vizsgálja, az adatszivárgás ügyében ugyanis feljelentés született.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)


Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

