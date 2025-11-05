Kocsis MátéFideszBékemenet

Kocsis Máté: A Békemenet megmutatta, az utca továbbra is a miénk + videó

Az ellenzék tévesen gondolta eddig, hogy kisajátíthatja a köztereket, a kormánypárti tömegdemonstráció ennek az ellenkezőjét mutatta meg. A Békemenet bebizonyította: az utca továbbra is a magyar jobboldalé – mondta Kocsis Máté a közösségi oldalán megosztott videóban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 10:53
– Visszavettük az utcát – fogalmazott Kocsis Máté, aki egy közösségi bejegyzésben értékelte a hétvégi Békemenetet. A politikus szerint a rendezvény egyértelműen jelezte, hogy a magyar jobboldal továbbra is képes utcára vinni az embereket, és megmutatni az erejét.

Forrás: Facebook/Kocsis Máté

A Fidesz frakcióvezetője felhívta figyelmet: 

Eddig úgy gondolták az ellenfeleink, hogy az utca az övék. Kisajátították maguknak, legyen szó az ország legkisebb településéről vagy a fővárosról. De a Békemeneten megmutattuk, hogy nem: az utca továbbra is a miénk.

A jobboldali politikus szerint a magyar jobboldal mindig is az emberek oldalán állt, és a közösség erejét most is sikerült megmutatni.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján nemzeti színekbe öltözött tömeg lepte el Budapestet: a jobboldal megtartotta egyik legnagyobb erődemonstrációját, a Békemenetet.

Lapunknak nyilatkozva Dornfeld László hangsúlyozta: 

a rendezvény egyértelműen bizonyította, hogy a kormány politikája továbbra is rendkívül széles társadalmi támogatottságnak örvend

Az Alapjogokért Központ elemzője szerint a Békemenet nemcsak a kormány melletti kiállást, hanem az ellenzék felé is határozott üzenetet közvetített: a Fidesz szavazótábora nem gyengült, hanem egységesen, megerősödve áll ki a békepolitika, a migráció elutasítása és a nemzeti szuverenitás mellett.

 

Borítókép: Békemenet (Fotó: MW)


