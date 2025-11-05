Rendkívüli

Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban

Forsthoffer ÁgnesTisza-szigetekMagyar Péter

Kudarcba fulladt a Tisza Párt propagandalapjának terjesztése

A lapunk birtokába került információk szerint több vármegyében is gyakorlatilag leállt a propagandalap szórása.

Munkatársunktól
2025. 11. 05. 12:56
Fotó: Máté Krisztián
– A Tisza-szigetek arra sem képesek a legtöbb vármegyében, hogy terjesszék a Tiszta Hang legújabb számait – mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza-szigeteket alaposan ismerő forrásunk.

20241004 Budapest A Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése. Fotó: Csudai Sándor (CSS) Origo képen: Magyar Péter, a Tisza párt elnöke
Fotó: Csudai Sándor

Kiemelte:

A lap terjesztése pont azokon, a jellemzően ötezer fő alatti településeken nem működik, ahova eredetileg szánták azt. Ennek oka, hogy ezeken a területeken nincsenek igazán tiszások, a szigetek pedig nem működnek, jóformán csak papíron léteznek.

Az informátorunk szerint ennek oka, hogy az elmúlt időszakok botrányai nyomán a Tisza Párt egyre inkább elveszti a vidéki támogatóbázisát. 

Embereink és erőforrásaink sincsenek, ugyanakkor Magyar Péter ezzel nem hajlandó foglalkozni, minden ilyen jellegű problémát egyből Forsthoffer Ágnesre dob, aki nem tudja kezelni a kialakult helyzetet

– emelte ki a forrásunk.

Amint arról már beszámoltunk, kicsúszott a Tisza-szigetek irányítása Forsthoffer Ágnes, a párt alelnökének kezei közül. Lapunk forrása szerint a Tisza Párt alapját képező önkéntes bázis és a pártvezetés között egyre nagyobb a feszültség.

Egyre feszültebb a Tisza Párt és a Tisza-szigetek viszonya, amiért Magyar Péter sorozatosan az alelnökét, Forsthoffer Ágnest hibáztatja

 – mondta lapunk informátora. Kiemelte, komoly galibát okoz, hogy folyamatosan több és több feladat van a Tisza-szigetek önkénteseire terhelve, azonban ezek végrehajtása egyre alacsonyabb minőségben vagy pedig egyáltalán nem történik meg.

Az önkéntesek sok helyen már a pultozás és a szórólapozás feladatával sem birkóznak meg. Máshol meg képtelenek Magyar Péter rendezvényeire kivinni embereket, illetve biztosítani azt

– emelte ki informátorunk. Hozzátette, a pártvezetés Forsthoffer Ágnest hibáztatja mindezért, ugyanis hivatalosan neki kellett volna rendet teremtenie az önkéntesek között. Valójában azonban ez egyre inkább lehetetlen feladatnak tűnik, ugyanis folyamatosan nő az engedetlen Tisza-szigetek száma.

– Nehéz dolga van Áginak, ugyanis arra számított, amikor a feladatot elvállalta, hogy lesz egy Tisza-szigetekből álló hálózat, amelyet ő koordinálhat. Ez azonban egyáltalán nincs így. Motiváció hiányában ugyanis kevés olyan Tisza-sziget van, amely valóban maradéktalanul végrehajtja a feladatokat – jelentette ki az informátorunk. A Tisza Párt vezetésével együtt dolgozó személy szerint probléma, hogy az önkénteseket nem jutalmazza a párt, így pedig az emberek kedvtelenné válnak.

Itt a kampány, nő a feszkó, több motivált munkaerő kellene, de úgy tűnik, ez senkit se érdekel

– tette hozzá az informátor. Kiemelte, vidéken ez hatványozottan jelentkezik, a Magyar Péter által említett kormányváltó hangulat helyett apátia uralkodik, nem érdeklődnek az emberek a politikai aktivizmus és a Tisza Párt iránt.

– Magyar Péter lemegy vidékre, és ott szellemszigeteket talál. Teljesen inaktív csoportosulásokat, amelyekben néhány ember van, de valójában semmit sem csinálnak, és nem is akarnak. Ezért pedig rögtön előveszi az alelnökét, aki nem tud rendet teremteni ebben a káoszban – jegyezte meg lapunk forrása.

 

Nem annyi az annyi

Amint arról már korábban írtunk, a Tisza Párt belső nyilvántartásából kiderült: lényegesen kevesebb Tisza-sziget van, mint amennyiről Magyar Péter beszél a nyilvánosság előtt. A lapunk birtokába került adatokból ráadásul az is kirajzolódik, hogy támogatóinak területi eloszlása sem kedvez Magyar Péternek. Nem véletlen tehát, hogy hamis számokat kommunikál a pártelnök.

Jelenleg több mint 2200 szigetben majd ötvenezren vesznek részt a Tisza országos és helyi tevékenységében

– írta a Facebookon közzétett bejegyzésében Magyar Péter még szeptemberben, egyúttal bejelentette, hogy pártja új alelnöke, Forsthoffer Ágnes veszi át a Tisza-szigetek vezetését.

A birtokunkba került adatok szerint ugyanakkor Magyar állításaival ellentétben mindössze 1570 Tisza-sziget van, amelyek tagsága összesen kevesebb mint 28 ezer fő.

Ráadásul a párt belső életét ismerő egyik forrásunk, akit az adatok helytállóságáról kérdeztünk, azt is elárulta, hogy nagyjából csak 10 300 azoknak a tagoknak a száma, akik valóban aktívak is a Tisza-szigetekben.

A lapunkhoz eljutott tiszás nyilvántartásból az is jól látszik, hogy a Tisza-szigetek tagsága kifejezetten erősen koncentrálódik bizonyos helyeken. Más részein az országnak viszont nagyon nem állnak jól Magyar Péterék. Budapest bizonyos választókerületeiben például 25-nél is több Tisza-sziget van. Van köztük olyan is, amelynek több száz fős a tagsága.

Egyes vidéki választókerületekben viszont rendkívül alacsony mind a Tisza-szigetek száma, mind a tagságuk létszáma.

Vidéken a legtöbb Tisza-sziget Hajdú-Bihar 3. számú, debreceni választókerületében van. Az itteni ötvennél is több sziget mintegy hatszáz tagot számol. Borsod-Abaúj-Zemplénben a 2. számú választókerületben viszont mindössze négy sziget van, amelyek összesen csak 76 taggal rendelkeznek. Borsodban az 1., 3. és 5. számú választókerületben is nagyon kevés a Tisza-sziget. De alig vannak támogatói Magyar Péternek Hajdú-Bihar 1. és Fejér 4. számú választókerületében is. Ezeken a helyeken egyaránt száz alatt van a szigettagok összlétszáma.

 

Más kávéház a vidék, mint Budapest

A települések közül természetesen Budapesten áll a legjobban Magyar Péter. A fővárosban több mint kétszáz Tisza-sziget van, de népességarányosan Debrecen viszi a pálmát több mint ötven szigettel. Más nagyvárosokban viszont sokkal rosszabb a helyzet a Tisza szempontjából. A több mint ötvenezer lelket számláló Zalaegerszegen például csak négy Tisza-szigetet találtunk.

Nem meglepő módon számos európai nagyvárosban is vannak Tisza-szigetek.

Sőt kisebb településeken, például az ausztriai Kitzbühelben, a spanyolországi Rojalesben vagy Windsorban, az Egyesült Királyságban is alapítottak csoportot a tiszások. Összességében viszont az mondható el, hogy nem magas sem a külföldi szigetek darabszáma, sem a tagságuk létszáma.

Magyar Péter bizonyára azért is kerekítette erősen fölfelé a Tisza-szigetek számát, mert kellemetlen lett volna arról beszámolnia, hogy idén nem gyarapodott érdemben pártjának hátországa.

Januárban az ATV-ben még arról beszélt a pártelnök, hogy addig 1200 Tisza-szigetet alapítottak, összesen több tízezres tagsággal. Ehhez képest az elmúlt kilenc hónapban nem volt jelentős fejlődés. Sem a szigetek száma, sem a tagság nem emelkedett jelentősen.

Mindez pedig látványos ellentmondásban van a Tisza Párt elnökének állításával az online követői számának növekedéséről és a baloldali közvélemény-kutatók méréseivel.

Ennek beismerése különösen is kellemetlen lehetett volna Magyar Péter számára, aki minden bizonnyal ezért választotta azt a megoldást, hogy inkább füllent egy nagyot a szigetek és tagjaik számáról a nyilvánosság előtt.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

