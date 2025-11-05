Kudarcba fulladt a Tisza Párt propagandalapjának terjesztése

A lapunkhoz eljutott tiszás nyilvántartásból az is jól látszik, hogy a Tisza-szigetek tagsága kifejezetten erősen koncentrálódik bizonyos helyeken. Más részein az országnak viszont nagyon nem állnak jól Magyar Péterék. Budapest bizonyos választókerületeiben például 25-nél is több Tisza-sziget van. Van köztük olyan is, amelynek több száz fős a tagsága.

Egyes vidéki választókerületekben viszont rendkívül alacsony mind a Tisza-szigetek száma, mind a tagságuk létszáma.

Vidéken a legtöbb Tisza-sziget Hajdú-Bihar 3. számú, debreceni választókerületében van. Az itteni ötvennél is több sziget mintegy hatszáz tagot számol. Borsod-Abaúj-Zemplénben a 2. számú választókerületben viszont mindössze négy sziget van, amelyek összesen csak 76 taggal rendelkeznek. Borsodban az 1., 3. és 5. számú választókerületben is nagyon kevés a Tisza-sziget. De alig vannak támogatói Magyar Péternek Hajdú-Bihar 1. és Fejér 4. számú választókerületében is. Ezeken a helyeken egyaránt száz alatt van a szigettagok összlétszáma.

Más kávéház a vidék, mint Budapest

A települések közül természetesen Budapesten áll a legjobban Magyar Péter. A fővárosban több mint kétszáz Tisza-sziget van, de népességarányosan Debrecen viszi a pálmát több mint ötven szigettel. Más nagyvárosokban viszont sokkal rosszabb a helyzet a Tisza szempontjából. A több mint ötvenezer lelket számláló Zalaegerszegen például csak négy Tisza-szigetet találtunk.

Nem meglepő módon számos európai nagyvárosban is vannak Tisza-szigetek.

Sőt kisebb településeken, például az ausztriai Kitzbühelben, a spanyolországi Rojalesben vagy Windsorban, az Egyesült Királyságban is alapítottak csoportot a tiszások. Összességében viszont az mondható el, hogy nem magas sem a külföldi szigetek darabszáma, sem a tagságuk létszáma.

Magyar Péter bizonyára azért is kerekítette erősen fölfelé a Tisza-szigetek számát, mert kellemetlen lett volna arról beszámolnia, hogy idén nem gyarapodott érdemben pártjának hátországa.

Januárban az ATV-ben még arról beszélt a pártelnök, hogy addig 1200 Tisza-szigetet alapítottak, összesen több tízezres tagsággal. Ehhez képest az elmúlt kilenc hónapban nem volt jelentős fejlődés. Sem a szigetek száma, sem a tagság nem emelkedett jelentősen.

Mindez pedig látványos ellentmondásban van a Tisza Párt elnökének állításával az online követői számának növekedéséről és a baloldali közvélemény-kutatók méréseivel.

Ennek beismerése különösen is kellemetlen lehetett volna Magyar Péter számára, aki minden bizonnyal ezért választotta azt a megoldást, hogy inkább füllent egy nagyot a szigetek és tagjaik számáról a nyilvánosság előtt.