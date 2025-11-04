Magyar PéteradatszivárgásTisza Párt

Magyar Péterék azokkal bántak el először, akik bíztak bennük

„Felelőtlenség és alkalmatlanság. Hazugság, gyűlölet, agresszió és veszély. Ezt hozza a Tisza” – jelentette ki a közösségi oldalán a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a tiszás adatszivárgás kapcsán rámutatott, az nemcsak kétszázezer embernek, hanem mindenkinek figyelmeztetés: „A Tisza azokkal bánt el először, azoknak az adatait szolgáltatta ki az ukránoknak, akik bíztak bennük.”

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 17:02
A Tiszának már ellenzékben is kétszázezer ember vált az áldozatává – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. 

20251008 Budapest TISZA Világ applikáció. Egy digitális platform, amely lehet?vé teszi a feladatok felosztását, az események szervezését, az ötletek megosztását és a közösségi aktivitások nyomon követését. Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár
A Tisza Világ applikáció. Fotó: MW/Máté Krisztián

Emlékezetes, lapunk számolt be arról elsőként, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely csaknem kétszázezer nevet és az azokhoz tartozó megannyi más információt tartalmaz. Azóta bebizonyosodott, a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki a hatalmas névsor. A kiszivárgott információk között szerepel a felhasználók

  • teljes neve,
  • lakcíme,
  • e-mail-címe,
  • választókerületi adata,
  • a regisztráció pontos ideje és helye, 
  • valamint az, hogy milyen készüléken regisztráltak.

Ezután Orbán Viktor tegnap bejelentette, hogy összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat az ügyben, és megállapították: az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. 

A miniszterelnök elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.

Gulyás Gergely a bejegyzésében rámutatott: kétszázezer magyar ember szavazott bizalmat a Tisza Pártnak, de a Tisza arra is képtelen volt, hogy saját támogatóinak adataira vigyázzon. „Felelőtlenség és alkalmatlanság. Hazugság, gyűlölet, agresszió és veszély. Ezt hozza a Tisza.  Nemcsak 200 ezer embernek, hanem mindenkinek figyelmeztetés: a Tisza azokkal bánt el először, azoknak az adatait szolgáltatta ki az ukránoknak, akik bíztak bennük” – zárta a bejegyzését a miniszter.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

