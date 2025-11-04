Magyar Péterék azokkal bántak el először, akik bíztak bennük

A Tiszának már ellenzékben is kétszázezer ember vált az áldozatává – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A Tisza Világ applikáció. Fotó: MW/Máté Krisztián

Emlékezetes, lapunk számolt be arról elsőként, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely csaknem kétszázezer nevet és az azokhoz tartozó megannyi más információt tartalmaz. Azóta bebizonyosodott, a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki a hatalmas névsor. A kiszivárgott információk között szerepel a felhasználók

teljes neve,

lakcíme,

e-mail-címe,

választókerületi adata,

a regisztráció pontos ideje és helye,

valamint az, hogy milyen készüléken regisztráltak.

Ezután Orbán Viktor tegnap bejelentette, hogy összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat az ügyben, és megállapították: az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek.

A miniszterelnök elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.

Gulyás Gergely a bejegyzésében rámutatott: kétszázezer magyar ember szavazott bizalmat a Tisza Pártnak, de a Tisza arra is képtelen volt, hogy saját támogatóinak adataira vigyázzon. „Felelőtlenség és alkalmatlanság. Hazugság, gyűlölet, agresszió és veszély. Ezt hozza a Tisza. Nemcsak 200 ezer embernek, hanem mindenkinek figyelmeztetés: a Tisza azokkal bánt el először, azoknak az adatait szolgáltatta ki az ukránoknak, akik bíztak bennük” – zárta a bejegyzését a miniszter.