A honvédelmi miniszter is kitöltötte a nemzeti konzultációt, üzent a katonáknak is + videó

A honvédelmi miniszter szerint a Tisza Párt újabb adóterheket rakna a magyarokra, míg a kormány továbbra is az emberek véleményét kéri ki a fontos gazdasági döntések előtt.

2025. 11. 01. 16:07
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Békemeneten Forrás: Facebook
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a Tisza Párt adópolitikája minden társadalmi csoportot érintene, beleértve a családokat, a nyugdíjasokat és a katonákat is. A miniszter erről közösségi oldalára feltett videójában beszélt.

Kiderült, hogy a Tisza lassan már mindenkit megadóztatna, nem kímélnék a családokat, a nyugdíjasokat, és bizony a katonák sem maradhatnának ebből ki

 – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi miniszter hozzátette, hogy 

a kormány ezzel szemben nem a magyar emberek feje fölött dönt, hanem kikéri a véleményüket.

„Mondják el, mit gondolnak az adóemelésről, az édesanyák és a fiatalok szja-mentességéről, a családi adókedvezményekről és a rezsicsökkentésről. Ne engedjük, hogy mások döntsenek helyettünk. Töltsék ki és küldjék vissza a nemzeti konzultációs íveket” – zárta szavait a honvédelmi miniszter.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: Facebook) 

               
       
       
       

