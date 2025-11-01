A honvédelmi miniszter is kitöltötte a nemzeti konzultációt, üzent a katonáknak is + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a Tisza Párt adópolitikája minden társadalmi csoportot érintene, beleértve a családokat, a nyugdíjasokat és a katonákat is. A miniszter erről közösségi oldalára feltett videójában beszélt.

Kiderült, hogy a Tisza lassan már mindenkit megadóztatna, nem kímélnék a családokat, a nyugdíjasokat, és bizony a katonák sem maradhatnának ebből ki

– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi miniszter hozzátette, hogy

a kormány ezzel szemben nem a magyar emberek feje fölött dönt, hanem kikéri a véleményüket.

„Mondják el, mit gondolnak az adóemelésről, az édesanyák és a fiatalok szja-mentességéről, a családi adókedvezményekről és a rezsicsökkentésről. Ne engedjük, hogy mások döntsenek helyettünk. Töltsék ki és küldjék vissza a nemzeti konzultációs íveket” – zárta szavait a honvédelmi miniszter.