A kulturális miniszter is megszólalt a Schmidt Mária agyonverését bemutató darabról

„Ez nem kultúra” – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Hír TV Monitor című műsorában, reagálva Pintér Béla Kabuki című darabjára.
Az előadásban
a Terror Háza Múzeum igazgatóját idéző karaktert a színpadon bottal verik agyon,
ami a miniszter szerint súlyosan sérti az emberi méltóságot.
Hankó úgy fogalmazott: az alkotók ezzel átlépték a jó ízlés határát, és „az lenne a minimum, hogy bocsánatot kérnek”.
A Átriumban futó produkcióban a Schanda Vera nevű, Schmidt Máriára emlékeztető karaktert
egy férfiszínész játssza, ami tovább erősíti az előadásban megjelenő torzítást és provokációt.
