A kulturális miniszter is megszólalt a Schmidt Mária agyonverését bemutató darabról

„Ez nem kultúra” – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Hír TV Monitor című műsorában, reagálva Pintér Béla Kabuki című darabjára.

Fotó: Képernyőkép

Az előadásban

a Terror Háza Múzeum igazgatóját idéző karaktert a színpadon bottal verik agyon,

ami a miniszter szerint súlyosan sérti az emberi méltóságot.

Hankó úgy fogalmazott: az alkotók ezzel átlépték a jó ízlés határát, és „az lenne a minimum, hogy bocsánatot kérnek”.

A Átriumban futó produkcióban a Schanda Vera nevű, Schmidt Máriára emlékeztető karaktert

egy férfiszínész játssza, ami tovább erősíti az előadásban megjelenő torzítást és provokációt.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTI/Róka László)