A kulturális miniszter is megszólalt a Schmidt Mária agyonverését bemutató darabról

A Kabuki című előadásban a Terror Háza Múzeum igazgatóját idéző karaktert bottal agyonverik a színpadon – erre reagált Hankó Balázs a Hír TV Monitor című műsorában. A kulturális és innovációs miniszter szerint alkotók átlépték a jó ízlés és az emberi méltóság határát, és legalább bocsánatkérést várna el tőlük.

2025. 11. 01. 15:28
Fotó: Róka László
„Ez nem kultúra” – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Hír TV Monitor című műsorában, reagálva Pintér Béla Kabuki című darabjára. 

Az előadásban 

a Terror Háza Múzeum igazgatóját idéző karaktert a színpadon bottal verik agyon,

 ami a miniszter szerint súlyosan sérti az emberi méltóságot.

Hankó úgy fogalmazott: az alkotók ezzel átlépték a jó ízlés határát, és „az lenne a minimum, hogy bocsánatot kérnek”.

A Átriumban futó produkcióban a Schanda Vera nevű, Schmidt Máriára emlékeztető karaktert 

egy férfiszínész játssza, ami tovább erősíti az előadásban megjelenő torzítást és provokációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

