Hont András: Itt mi történik?

Magyar Péter megint kedvenc hobbijával töltötte az idejét, de most hibát követett el.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 15:06
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Hatlaczki Balázs
Magyar Péter ismét egyik kedvenc elfoglaltságával ütötte el a szabadidejét, az őt támogató média róla szóló cikke alá kommentelgetett. Most azonban valami hiba csúszhatott a gépezetbe, ugyanis egy egészen furcsa hozzászólást hagyott a Telex cikke alatt – hívta fel a figyelmet Hont András a közösségi oldalán. A publicista azonban jelezte, a Tisza Párt elnöke gyorsan igyekezett eltüntetni a hibáját.

Fotó: Facebook

A pótcselekvésnek látszó tette Magyar Péternek nem egyedülálló, ugyanis ezt rendszeresen csinálja, különösen akkor, mikor a szócsöveként működő médiák éppen nem vele foglalkoznak. Ráadásul szabadideje is sok van a baloldali pártvezérnek, hiszen a munkáját az Európai Parlamentben – amire a választók megválasztották – nem végzi el. Magyar Pétert láthatóan csak a mentelmi jogának megtartása érdekli a brüsszeli munkájából.

Magyar Péter most két – a Tisza-adatbotrány miatt mentegetőző – Facebook-poszt között éppen a Telex egy olyan cikkének a kommentszekciójába látogatott, amelyet éppen az egyik ilyen terelő és vádaskodó bejegyzéséből készítettek. A komment azonban nem sikerült úgy, ahogy azt a Tisza-vezér akarta, ugyanis szemmel láthatóan egy Tisza Pártnak szóló sajtómegkeresést sikerült bemásolnia és posztolnia. 

Ezt segítsen megfejteni valaki. Itt mi történik? Illetve történt, mert a Megváltó úr már cserélte a kommentjét

– reagálta Hont András. A publicista még válaszlehetőségeket is mellékelt bejegyzésében:

  1. Messiás úr letiszasajtózta a Telexet.
  2. Valaki véletlenül ide másolta be egy hozzájuk intézett kérdést.
  3. A kommentminiszterelnök magával társalog, és erre valami miatt a Telex kommentfolyamát tartja a legmegfelelőbbnek.
  4. Korán volt még.
  5. Egymilliárdos AI, nem az ő aláírása, Tóni.
  6. Egyéb.

A hibát valóban gyorsan észrevette a Tisza-vezér és javította is: kicserélte pontosan ugyanarra a posztjára, amelyről a cikket írták. Ezt Hont András – aki Magyar Péter új kommentjét is megosztotta – így kommentálta: 

időközben ez lett, az első legalább érdekes, ez meg k…rva uncsi.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

