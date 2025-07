Magyar Péter továbbra is kerüli a munkát + videó

Sokszor megkapja azt a kérdést Dömötör Csaba, hogy egy szakbizottságban ül-e Magyar Péterrel, amire csak azt szokta mondani: „a székével ülök egy bizottságban, merthogy általában nem vesz részt a munkában”. A Fidesz EP-képviselője a közösségi oldalára feltöltött videójában jelezte: amikor nem vesz részt a munkában, akkor a párttársai, az Európai Néppárt tagjai nagyon is részt vesznek a vitákban is, meg a szavazásokon is. Legutóbb, amikor Magyar Péter nem volt ott, akkor egy spanyol képviselő ült be a helyére, aki utána felszólalt és szavazott helyette – idézte fel.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Bár van helyettesítési lehetőség az Európai Parlamentben, viszont ha egy másik néppárti képviselő, aki Spanyolországból érkezik, szavaz helyette, ő nem a magyar álláspontot fogja nézni, hanem valami teljesen mást

– hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba. Hozzátette: ami még eléggé botrányos ebben az egészben, hogy amikor Magyar Péter ezzel kapcsolatban kérdést kap, akkor elmondja, hogy az egész hazugság, propaganda.

Egy szokásos magatartásformája Magyar Péternek, hogy amit tesz, azt letagadja, ez pedig önmagában felvet morális kérdéseket – mutatott rá az EP-képviselő.

Magyar Péter nem sokat jár be a munkahelyére

Mint megírtuk, Magyar Péter az Európai Parlament egészében a második legtöbbet hiányzó képviselő. Az őszi ülésszak első hónapjában, szeptemberben egyetlen ülésen sem jelent meg, majd a 33. napon látta elérkezettnek az időt, hogy meglátogassa a munkahelyét. Azóta is hasonló intenzitással vesz részt az EP munkájában, ha éppen kiutazik Brüsszelbe, akkor is igyekszik minél kevesebbet az ülésteremben tartózkodni.

A munkahelyén tett ritka látogatások alkalmával összesen csak 15 felszólalása volt, és ezeket egy híján mind Magyarország és a magyar kormány ellen intézte.

A többi tiszás képviselő sem volt sokkal aktívabb, illetve ők is legtöbbször hazánkat és az Orbán-kormányt támadták.