Kocsis Máté: Magyar Péter etikai kódexe a szilveszteri különszámba való + videó

Magyar Péter és az etika nem nagyon fér el egy lapon – mutatott rá Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videójában jelezte: az általa kezdeményezett etikai kódex is inkább a szilveszteri különszámba való, mintsem a komolyan vehető politikai témák sorába.

Fotó: Máté Krisztián

Már annyira pofátlan és annyira bicskanyitogató az ötlet is, hogy egyszerűen nem is szabad rajta fölháborodni

– vélekedett Kocsis Máté. Hozzátette: csak nagyvonalúan, jókedvűen tekintsünk a Magyar Péter-féle etikai kódexre.

„Szerintem, ha van egy kis szerencséje a kis csávónak, bekerül a történelemkönyvekbe, mint politikatörténeti kuriózum. Magyar Péter és az etika címmel fognak ötven év múlva a gyerekek arról tanulni, hogy hogyan kell az asszonyt otthon lehallgatni, és nevelni három gyereket még mellé” – mondta a frakcióvezető.

Emlékezetes, hogy a Tisza Párt elnöke egy etikai kódexet szeretne létrehozni, mindezt azért, mert nem tetszik neki az, amilyen módszerekkel elmondják róla az igazságot. A saját tettei és az, hogy megvezeti a követőit, azonban továbbra sem zavarják.