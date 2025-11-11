Rendkívüli

Szembesítettük Péterfalvi Attilát a NAIH ellentmondásos közleményeivel Magyar Péterék adatbotránya ügyében

Kocsis Máté: Magyar Péter etikai kódexe a szilveszteri különszámba való + videó

A Tisza Párt elnöke nem érzi az iróniát.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 10:43
Fotó: Makovics Kornél
Magyar Péter és az etika nem nagyon fér el egy lapon – mutatott rá Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videójában jelezte: az általa kezdeményezett etikai kódex is inkább a szilveszteri különszámba való, mintsem a komolyan vehető politikai témák sorába.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Fotó: Máté Krisztián

Már annyira pofátlan és annyira bicskanyitogató az ötlet is, hogy egyszerűen nem is szabad rajta fölháborodni

– vélekedett Kocsis Máté. Hozzátette: csak nagyvonalúan, jókedvűen tekintsünk a Magyar Péter-féle etikai kódexre.

„Szerintem, ha van egy kis szerencséje a kis csávónak, bekerül a történelemkönyvekbe, mint politikatörténeti kuriózum. Magyar Péter és az etika címmel fognak ötven év múlva a gyerekek arról tanulni, hogy hogyan kell az asszonyt otthon lehallgatni, és nevelni három gyereket még mellé” – mondta a frakcióvezető.

Emlékezetes, hogy a Tisza Párt elnöke egy etikai kódexet szeretne létrehozni, mindezt azért, mert nem tetszik neki az, amilyen módszerekkel elmondják róla az igazságot. A saját tettei és az, hogy megvezeti a követőit, azonban továbbra sem zavarják.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Makovics Kornél)

