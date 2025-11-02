Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter a képmutatás élő szobra

– Etikai kódexet szeretne egy olyan ember, aki úgy került a politikába, hogy közös otthonukban lehallgatta a feleségét, elárulta családját és saját közösségét – mutatott rá Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke mindezt azzal kapcsolatban írt, hogy Magyar Péter etikai kódexet szeretne létrehozni. A Tisza Párt elnöke azért akarja ezt létrehozni, mert nem tetszik neki az, amilyen módszerekkel elmondják róla az igazságot. A saját tettei és az, hogy megvezeti a követőit, továbbra sem zavarják.

Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Magyar Péter súlyosan megsérti az összes értéket, amelyekre a közéletnek épülnie kell

– hangsúlyozta a fővárosi frakcióvezető. Rámutatott: aki a bizalmat, a hűséget és a tisztességet folyamatosan lábbal tiporja, az ne beszéljen etikai követelményekről. Ha egy kicsit is komolyan venné saját szavait, már nem lenne a közéletben.

Magyar Péter beszél etikai kódexről – ehhez olyan vastag arcbőr kell, mint egy kódex borítója…

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.