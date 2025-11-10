Magyar PéterMenczer TamásTisza Párt

Magyar Péter megnevettette Menczer Tamást

Magyar Péter viccesnek bizonyult. Sokat kellett rá várni, de megérte.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 19:50
Fotó: Makovics Kornél
– Sokat kellett rá várni, de megérte! Peti megnevettetett – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója azt is elmondta, hogy ez hogy történt.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Fotó: Máté Krisztián

Petinek fáj, hogy a miniszterelnök a gazdáival vitatkozik, nem vele. Peti szerint gazdái az állatoknak vannak. Meg a bábfiguráknak, Peti! Az olyanoknak, mint te. A te gazdád Weber

–jelentette ki Menczer Tamás. 

A kommunikációs igazgató szerint azonban csak ezek után jön a legjobb rész:

Peti szerint ő nem gyáva. Ő bátor. Na, ezen a ponton kicsordult a könnyem a röhögéstől

– emelte ki. Hozzátette: fel nem foghatja, hogy „szegény Judit, hogy kajálta annyi ideig ezt sok maníros sz…rt, amit ez leír”.


Magyar Péter

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

