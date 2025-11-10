Magyar Péter megnevettette Menczer Tamást

– Sokat kellett rá várni, de megérte! Peti megnevettetett – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója azt is elmondta, hogy ez hogy történt.
Petinek fáj, hogy a miniszterelnök a gazdáival vitatkozik, nem vele. Peti szerint gazdái az állatoknak vannak. Meg a bábfiguráknak, Peti! Az olyanoknak, mint te. A te gazdád Weber
–jelentette ki Menczer Tamás.
A kommunikációs igazgató szerint azonban csak ezek után jön a legjobb rész:
Peti szerint ő nem gyáva. Ő bátor. Na, ezen a ponton kicsordult a könnyem a röhögéstől
– emelte ki. Hozzátette: fel nem foghatja, hogy „szegény Judit, hogy kajálta annyi ideig ezt sok maníros sz…rt, amit ez leír”.