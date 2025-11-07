Magyar PéterMenczer TamásTisza Párt

Menczer Tamás: Nem azt mondtuk, Peti!

Magyar Péter ismét hazugságokkal terelné el a figyelmet a saját alkalmatlanságukról.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 16:59
Fotó: Vajda János Forrás: MTI
– Magyar Péter természetesen hazudik, mint általában – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója reagált a Tisza Párt elnökének átlátszó és kellemetlen magyarázkodására. A Tisza-vezér ugyanis azzal az egyértelmű technikával próbálja menteni magát a baloldali pártja körül kialakult adatbotrányból, hogy olyan zavaros állításokat ad mások szájába, amelyek valójában sosem hangzottak el, a tényeket és az igazságot azonban szokás szerint messze igyekszik elkerülni.

í20250917 Szekszárd Magyar Péter Szekszárdon! 80 nap alatt Magyarország körül! - országjáró programja keretében. Fotó: Makovics Kornél MK Tolnai Népújság
Magyar Péter hazudik Menczer Tamás szerint (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)

Magyar Péter azt a zavaros állítást próbálja eladni követőinek, hogy a „hatalom” önmagának is ellentmond azzal a Tisza-adatbotránnyal  kapcsolatban, hogy ukránok fejlesztették a Tisza alkalmazását, amit ukránok törtek föl. „Ha egyáltalán jól értem, akkor azt mondják […], hogy ukránok fejlesztették és aztán az ukránok saját magukat feltörték és ellopták a tiszások adatait” – mondta a Tisza Párt elnöke.

Menczer Tamás azonban gyorsan helyretette a baloldali pártvezér megtévesztő állításait és leszögezte, ők nem ezt mondták. 

Ők arról beszélnek, hogy ukránokkal dolgoznak együtt, és ezt a kiszivárgott adatok is alátámasztják

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató. Majd rámutatott: ukránokkal dolgoznak együtt, ukránoknak adták oda az adatokat, és ukránok vitték magukkal az adatokat.

Menczer Tamás szerint Magyar Péternek inkább ezekre a kérdésekre kellene válaszolnia: 

  • Kicsoda és hol van Miroszlav Tokar?
  • Hol van Miroszlav Tokar kollégája, Andrij Galeljuka, és ki ő?
  • Mit csináltak ezek az emberek az applikációban?
  • Mióta dolgoznak velük együtt?
  • Hova vitték a magyar emberek adatait?

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Facebook/Tisza Párt/Képernyőkép)

