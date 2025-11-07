Menczer Tamás: Nem azt mondtuk, Peti!

– Magyar Péter természetesen hazudik, mint általában – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója reagált a Tisza Párt elnökének átlátszó és kellemetlen magyarázkodására. A Tisza-vezér ugyanis azzal az egyértelmű technikával próbálja menteni magát a baloldali pártja körül kialakult adatbotrányból, hogy olyan zavaros állításokat ad mások szájába, amelyek valójában sosem hangzottak el, a tényeket és az igazságot azonban szokás szerint messze igyekszik elkerülni.

Magyar Péter hazudik Menczer Tamás szerint (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)

Magyar Péter azt a zavaros állítást próbálja eladni követőinek, hogy a „hatalom” önmagának is ellentmond azzal a Tisza-adatbotránnyal kapcsolatban, hogy ukránok fejlesztették a Tisza alkalmazását, amit ukránok törtek föl. „Ha egyáltalán jól értem, akkor azt mondják […], hogy ukránok fejlesztették és aztán az ukránok saját magukat feltörték és ellopták a tiszások adatait” – mondta a Tisza Párt elnöke.

Menczer Tamás azonban gyorsan helyretette a baloldali pártvezér megtévesztő állításait és leszögezte, ők nem ezt mondták.

Ők arról beszélnek, hogy ukránokkal dolgoznak együtt, és ezt a kiszivárgott adatok is alátámasztják

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató. Majd rámutatott: ukránokkal dolgoznak együtt, ukránoknak adták oda az adatokat, és ukránok vitték magukkal az adatokat.

Menczer Tamás szerint Magyar Péternek inkább ezekre a kérdésekre kellene válaszolnia: