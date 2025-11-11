A Trump-Orbán találkozó eredményei önmagukért beszélnek – Kövesse nálunk élőben az Igazság óráját + videó

Mennyit segít a magyar családoknak a Trump-Orbán megállapodás? Hány lakás épülhet Budapesten az Otthon Start programban? És mit gondolnak a női politikusok Magyar Péter etikai kódexéről? – ezekre a kérdésekre is választ ad kedd reggel

Szentkirályi Alexandra, aki Németh Balázs vendége az Igazság órájában.

A budapesti Fidesz frakcióvezetője elsőként a Trump-Orbán találkozóról beszélt, mint mondta, ennek a talákozónak az eredményei önmagukért beszélnek, hiába próbálják a balliberális véleményvezérek lehúzni annak jelentőségét. – Nyilván nehéz szembesülni azzal, hogy Orbán Viktort úgy fogadja az amerikai elnök, hogy "miben segíthetek?", de próbáljunk meg örülni annak, hogy a magyar miniszterelnöknek ekkora a respektje.

Hasonlatként jelezte,

Magyar Péter egy kartonból kivágott Orbán Viktorral áll színpadra, közben a kormányfő Donald Trumppal tárgyal Washingtonban, komoly magyar sikereket elérve.

– Ez a találkozó nem jár, ezt Orbán Viktor érte el – hangsúlyozta, jelezve, igaz, hogy a Fidesszel az is jól jár, aki nem rá szavaz, legyen szó rezsicsökkentésről, adókedvezményekről. Mint mondta Trump megengedheti magának, hogy valóban azt mutassa, amit gondol, és a két ember személyes viszonya is hozzájárult a tárgyalás sikeréhez.

Arra, hogy Magyar Péter ripacskodásnak nevezte a találkozót, a fideszes politikus azt mondta, ezek a szavak már feltehetően csak a tiszás kemény magnak szól, más ezt nem hiszi el. De – mondta – Magyar Péter azt is mondhatta volna, hogy ez valóban siker az ország számára, elismerve annak eredményét.

– Úgy viselkedik Magyar Péter, mint az az ember, akit nem hívnak meg egy házibuliba

– vélekedett.

Uniós elkötelezettség

Magyar Péter azt mondta inkább, visszavezetné Magyarországot a brüsszeli karámba, pedig ez az, ami ellen a kormány évtizedek óta küzd. De Kéri László is arról beszélt egy fórumon, miként lehet behódolni Brüsszelnek. – Itt van valaki, aki Magyar Péter szekerét tolja, és elmondja, hogy a helyes testtartás ameghunyászkodó testtartás, a meghajlás. Pedig Magyarország sosem az unión kívül képzelte el magát, csak most azzal, amit az unió képvisel, nem értünk egyet – magyarázta.