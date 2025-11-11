Rendkívüli

„Vissza kellett osztani a rendszernek” – Így vághatta zsebre a milliókat Kiss László

Szentkirályi AlexandraNémeth BalázsOtthon Startetikai kódexcsaládMagyar Péter

A Trump-Orbán találkozó eredményei önmagukért beszélnek – Kövesse nálunk élőben az Igazság óráját + videó

Szentkirályi Alexandra szerint ezt nehéz feldolgozni a politikai ellenfeleknek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 7:29
Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mennyit segít a magyar családoknak a Trump-Orbán megállapodás? Hány lakás épülhet Budapesten az Otthon Start programban? És mit gondolnak a női politikusok Magyar Péter etikai kódexéről? – ezekre a kérdésekre is választ ad kedd reggel

 Szentkirályi Alexandra, aki Németh Balázs vendége az Igazság órájában.

 A budapesti Fidesz frakcióvezetője elsőként a Trump-Orbán találkozóról beszélt, mint mondta, ennek a talákozónak az eredményei önmagukért beszélnek, hiába próbálják a balliberális véleményvezérek lehúzni annak jelentőségét. – Nyilván nehéz szembesülni azzal, hogy Orbán Viktort úgy fogadja az amerikai elnök, hogy "miben segíthetek?", de próbáljunk meg örülni annak, hogy  a magyar miniszterelnöknek ekkora a respektje.

Hasonlatként jelezte, 

Magyar Péter egy kartonból kivágott Orbán Viktorral áll színpadra, közben a kormányfő Donald Trumppal tárgyal Washingtonban, komoly magyar sikereket elérve.

– Ez a találkozó nem jár, ezt Orbán Viktor érte el – hangsúlyozta, jelezve, igaz, hogy a Fidesszel az is jól jár, aki nem rá szavaz, legyen szó rezsicsökkentésről, adókedvezményekről. Mint mondta Trump megengedheti magának, hogy valóban azt mutassa, amit gondol, és a két ember személyes viszonya is hozzájárult a tárgyalás sikeréhez. 

Arra, hogy Magyar Péter ripacskodásnak nevezte a találkozót, a fideszes politikus azt mondta, ezek a szavak már feltehetően csak a tiszás kemény magnak szól, más ezt nem hiszi el. De – mondta – Magyar Péter azt is mondhatta volna, hogy ez valóban siker az ország számára, elismerve annak eredményét.

 – Úgy viselkedik Magyar Péter, mint az az ember, akit nem hívnak meg egy házibuliba

 – vélekedett.

Uniós elkötelezettség

Magyar Péter azt mondta inkább, visszavezetné Magyarországot a brüsszeli karámba, pedig ez az, ami ellen a kormány évtizedek óta küzd. De Kéri László is arról beszélt egy fórumon, miként lehet behódolni Brüsszelnek. – Itt van valaki, aki Magyar Péter szekerét tolja, és elmondja, hogy a helyes testtartás ameghunyászkodó testtartás, a meghajlás. Pedig Magyarország sosem az unión kívül képzelte el magát, csak most azzal, amit az unió képvisel, nem értünk egyet – magyarázta.

Hozzátette, hiába tűz magára Magyar Péter kokárdát, baloldali ideológiát képvisel, baloldali emberek állnak mögötte. ezekkel az érvekkel, ideológiákkal már találkoztunk baloldali kormányok alatt. – Ezek tipikus balliberális ötletelések, amelyek már számtalanszor megbuktak – hangsúlyozta, hozzátéve, 

már az is kiderült, a bankok és a multik különadóját kivezetnék, a nyugdíjakat pedig megadóztatnák. 

– Ez ugyanaz a romlott hús – mondta. 

Tisza-adatbotrány

Mára kiderül, nem csak a Tisza Világot letöltők adatai kerültek ki, hanem olyanoké is, akik a Tisza webshopból rendeltek valamit, vagy márhova feliratkoztak. Szentkirályi Alexandra azt mondta erre, rendkívül ijesztő a jelenség, de a legdurvább része az egésznek, hogy ukránokkal fejlesztették az alkalmazást. – Egy Oroszországgal háborúban álló, nem uniós országban vannak magyar emberek adatai, ez elképesztő.

 És ezek után hogyan lehetne rábízni egy országot olyan emberekre, akik még a támogatók adataira sem képes vigyázni?

Ráadásul jelezték Magyar Péternek, hogy még nem biztonságos az applikáció, de ő türelmetlen volt – sorolta.

Cikkünk frissül!

 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Surján László
idezojelekErdő Péter

A globalista politika vadhajtásai

Surján László avatarja

A probléma globális, a harcot is globálisan kell megvívni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu