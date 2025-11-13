idezojelek
Megjöttek a Humanisták, a tőzsde egyelőre nem mozdult

Az örömszülők siettek leszögezni: nem kihívni, csupán kiegészíteni kívánják Magyar Péter leendő kormányát.

Pilhál György
2025. 11. 13.

A belpolitikai fakóban is zajlik az élet. Barabás Richárd, a beszélgetőpartner nélkül maradt Párbeszéd társelnöke a minap bejelentette: egy teljesen új alapokon nyugvó szervezet élén kíván indulni a jövő évi országgyűlési választásokon. Szerinte ugyanis sokkal jobb hely lenne a magyar parlament, ha kicsit több szivárványos és EU-zászló lenne ott. „Kicsit több elfogadás és kevesebb kirekesztés” – javasolja a másságával kérkedő honatya, aki néhány hónappal ezelőtt szivárványszínűre akarta kivilágíttatni az óbudai Sarlós Boldogasszony-plébániatemplomot, Ferenc pápa halála után pedig a római katolikus egyházat kóstolgatta egy plakátkiállításon. Cseh Katalin is csatlakozott a Humanisták névre keresztelt mozgalomhoz. A Momentumból távozó delnő, aki egy teljes cikluson át Brüsszelben árulta a hazát, azt írja: túl sok a tesztoszteron, és túl kevés az emberség a magyar politikában, és ő ezen változtatni szeretne. Magasztos a gondolat. Akárcsak a rózsaszínű párt jelszava: „Emberség, Értelem, Szeretet.”

Az örömszülők siettek leszögezni: nem kihívni, csupán kiegészíteni kívánják Magyar Péter leendő kormányát. (Csontig, ahogyan kell.) Szerintük a Tisza egyéni jelöltjeit kell majd támogatni, listán más a helyzet, de ott is segítenék ellensúlyozni a Fideszt.

A Humanisták bejelentésére természetesen Magyar Péter is reagált: „Tudtuk, hogy jönni fog Orbánék megrendelésére az új párt, hogy elvigyetek 1-2 százalékot (…), nem fogtok sikerrel járni. A magyar emberek ítéletet mondanak felettetek (is) jövő áprilisban” – közölte a buborékmessiás. A tőzsde egyelőre nem mozdult.

