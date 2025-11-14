Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor – kövesse nálunk élőben!

Magyar PéterOrbán ViktorNézőpont Intézet

Sokkal többen várják Orbán győzelmét

Orbán Viktor sikeres amerikai útja után minden második magyar a kormányoldal győzelmére számít, míg a Tisza győzelmét csak a magyarok harmada tartja valószínűnek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 7:04
A Nézőpont Intézet november 10. és 12. között azt kérdezte országos, a teljes felnőtt népességet reprezentáló mintán a magyaroktól, hogy szerintük „a következő országgyűlési választást Orbán Viktor vagy Magyar Péter fogja-e megnyerni”. Orbán Viktornak a Fehér Házban tett, látványos és eredményes találkozója és tárgyalása után a magyarok fele (50 százalék) Orbán Viktor győzelmét valószínűsítette, míg a magyarok harmada (32 százalék) a Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert látta esélyesnek. A maradék 18 százalék nem tudott vagy nem akart a kérdésre válaszolni.

Orbán, Nézőpont
Orbán Viktor sikeres amerikai útja után minden második magyar a kormányoldal győzelmére számít, míg a Tisza győzelmét csak a magyarok harmada tartja valószínűnek. - Fotó: Nézőpont

Az esélyességről szóló várakozás különösen a bizonytalan szavazók (a teljes minta 15 százaléka) esetében lehet fontos, akik nem az egyik vagy másik párt iránt érzett szimpátia, hanem sok esetben a feltételezett győzteshez húzás alapján szavaznak. Arra voksolnak, akiről feltételezik, hogy győzni fog. A bizonytalanok 42 százaléka mondta azt, hogy Orbán Viktor és csak 10 százaléka azt, hogy Magyar Péter fogja megnyerni a következő választást, mintegy felük (48 százalék) erre a kérdésre sem tudott válaszolni, és az is lehet, hogy nem fog a választáson részt venni.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

